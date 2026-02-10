¡¡½°±¡ÁªÄ¹ºê1¶è¤Î¼«Ì±¿·¿Í¡¢ÀõÅÄ¿¿À¡Èþ»á¤ÏÈæÎã¶å½£¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÇÉü³è¤·½éÅöÁª¤·¤¿¡£¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«ÈæÎã¤ÇÌá¤·¤¿1µÄÀÊ¡£¸©µÄ¤È¤·¤Æ¤Î·Ð¸³¤âÀ¸¤«¤·°åÎÅ¤äÊ¡»ã¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡×¤È·è°Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£

¡¡Åê³«É¼ÍâÆü¤Î9Æü¡¢»Ù±ç¼Ô¤Ø¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä²ó¤ê¤Î¹ç´Ö¤ËÄ¹ºê»ÔÆâ¤Î»öÌ³½ê¤òË¬¤ì¡¢¿·Ê¹¤ò³«¤¤¤ÆÅöÁª¤Î¼Â´¶¤ò¤«¤ß¤·¤á¤¿¡£°ìÊý¡¢¾®Áªµó¶è¤Ç4Áª¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¹ñÌ±Á°¿¦¤ÎÀ¾²¬½¨»Ò»á¤È¤Ï4ËüÉ¼°Ê¾å¤Îº¹¤¬¤¢¤ê¡Ö»ä¤È¤·¤Æ¤Ï»´ÇÔ¡£Ã»¤¤Áªµó´ü´Ö¤Ë¿»Æ©¤·¤­¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È²ù¤·¤µ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£

¡¡ÁªµóÀï¤Ç¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Î¿Íµ¤¤ÏÈ©¤Ç´¶¤¸¤¿¡£¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤âÀï¤¨¤ë¤è¤Í¤È¤â¸À¤ï¤ì¡¢´üÂÔ¤ÎÀ¼¤¬¾ï¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡ÖÅÞ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿µÄÀÊ¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÁ°¸þ¤­¤ËÂª¤¨¤Æ¿Ê¤ß¤¿¤¤¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤­Äù¤á¤¿¡£¡ÊÎë¼¯´õ±Ñ¡Ë

¾®Áªµó¶è¤ÎºÇ½ªÆÀÉ¼

¢£Ä¹ºê1¶è

Åö¡¡93¡¤931¡¡À¾²¬¡¡½¨»Ò¡¡¹ñÁ°
Èæ¡¡52¡¤794¡¡ÀõÅÄ¿¿À¡Èþ¡¡¼«¿·
¡¡¡¡13¡¤363¡¡»³ÅÄ¡¡Çî»Ê¡¡°Ý¿·
¡¡¡¡10¡¤426¡¡¾¾ÀÐ¡¡½¡Ê¿¡¡»²¿·
¡¡¡¡  8¡¤559¡¡ÆâÅÄ¡¡Î´±Ñ¡¡¶¦¿·

¢£Ä¹ºê2¶è

Åö¡¡126¡¤751¡¡²ÃÆ£¡¡Îµ¾Í¡¡¼«Á°
¡ý¡¡  72¡¤951¡¡»³ÅÄ¡¡¾¡É§¡¡ÃæÁ°
¡¡¡¡  25¡¤481¡¡¹âÌÚ¡¡Áï»Ò¡¡»²¿·

¢£Ä¹ºê3¶è

Åö¡¡133¡¤418¡¡¶â»Ò¡¡ÍÆ»°¡¡¼«Á°
¡ý¡¡  51¡¤525¡¡ÅÄºê¡¡¹ÌÂÀ¡¡Ãæ¿·

Èæ¤ÏÈæÎãÂåÉ½¤ÇÉü³èÅöÁª¤·¤¿¸õÊä¼Ô¡£¡ý¤ÏË¡ÄêÆÀÉ¼³ÍÆÀ¼Ô