¡Îº´²ì¸©¡Ï¡Ö¸¢ÎÏ¹Ô»È¤Ï¸¬µõ¤Ë¡×¡¡°µ¾¡¤Î¼«Ì±¤ËÃÎ»ö¡¡
¡¡º´²ì¸©¤Î»³¸ý¾ÍµÁÃÎ»ö¤¬9Æü¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢½°±¡Áª¤Ç°µ¾¡¤·¤¿¼«Ì±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸¢ÎÏ¤Î¹Ô»È¤Ï¸¬µõ¤Ë¡¢¹ñÌ±¤Ë¤¤¤¤·Á¤ÇÀ¸¤«¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡»³¸ý»á¤Ï¡Ö¹ñÀ¯°ÂÄê¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ï´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¶¯¤¤À¯ÅÞ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¶²¤í¤·¤µ¤ÎÎ¢ÊÖ¤·¤Ç¤â¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¹ñÌ±¤â¸¢ÎÏ¤ò¸«¼é¤ê¡¢¤ª¸ß¤¤¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¨¤ë·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¾®Áªµó¶è¤ÇÅöÁª¤·¤¿¼«Ì±Á°¿¦¤Î´äÅÄÏÂ¿Æ»á¤È¸ÅÀî¹¯»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö½Ë°Õ¤òÉ½¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ÀµÚ¡£ÍîÁª¤·¤¿¸º¤æÁ°¿¦¤Î¸¶¸ý°ìÇî»á¡¢ÃæÆ»Á°¿¦¤ÎÂç¶úÇî»Ö»á¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡ÖÂç¤¤¤Ë¿ÔÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç»ÄÇ°¡×¤È¤·¡¢¸©Áª½Ð¤Î½°±¡µÄ°÷¤¬È¾¸º¤·¤¿¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¡ÖÄê¿ôÇÛÊ¬¤äÁªµóÀ©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»×¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¡ÊÅÄÃæÁáµª¡Ë
