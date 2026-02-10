¡Ú½°±¡Áª2026¡Û¼«Ì±14Ç¯¤Ö¤êµÄÀÊÆÈÀê¡¡1¶è¡¡´äÅÄ»á´¶¼Õ¡Öº´²ì¤ò¸µµ¤¤Ë¡×
¡¡¡Ö¤³¤Îº´²ì¤Ç¤â¶¯¤¤·ÐºÑ¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡£º´²ì¤ò¸µµ¤¤Ë¤¹¤ë¡×¡£º´²ì1¶è¤Ç2012Ç¯°ÊÍè¤Î¾®Áªµó¶è¾¡Íø¤ò·è¤á¤¿¼«Ì±Á°¿¦¤Î´äÅÄÏÂ¿Æ»á¤Ï¡¢ÅöÁª¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¤¿9Æü¡¢º´²ì»ÔÆâ¤ÇÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¸º¤æÁ°¿¦¤Î¸¶¸ý°ìÇî»á¤È¤Ï6ÅÙÌÜ¤ÎÂÐ·è¡£Á°²ó¤Þ¤Ç4²óÏ¢Â³¤ÇÇÔ¤ì¡¢¾®Áªµó¶è¤Ç¤ÎÅöÁª¤Ï¡ÖÈá´ê¡×¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÂ¿¤¯¤Î³§¤µ¤ó¤ËÎÏ¶¯¤¯¡¢·ëÂ«¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤È´¶¼Õ¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÄ«¤«¤é»ÔÆâ¤Î³¹Æ¬¤ËÎ©¤Á¡¢Í¸¢¼Ô¤é¤Ë¼ê¤ò¿¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«Ì±¤Î°µ¾¡¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿º£²ó¤Î½°±¡Áª¡£¡Ö³§¤µ¤ó¤È¿¿ÀµÌÌ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¡¢ÃúÇ«¤ËµÄÏÀ¤ò¿Ô¤¯¤¹¡£ÎÏ¶¯¤¤¿ä¿ÊÎÏ¤ÇÀ¯ºö¤òÁ°¤Ë¿Ê¤á¤ë¡£¤³¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£¡ÊÅÄÃæÁáµª¡Ë
