¡Ú½°±¡Áª2026¡Û¾®Áªµó¶è¤ÎºÇ½ªÆÀÉ¼
¡¡8Æü¤ËÅê³«É¼¤µ¤ì¤¿½°±¡Áª¤Ç¡¢º´²ì1¶è¤Ï¼«Ì±Á°¿¦¤Î´äÅÄÏÂ¿Æ»á¡Ê52¡Ë¤¬¡¢¸º¤æÁ°¿¦¤Î¸¶¸ý°ìÇî»á¡Ê66¡Ë¤é¤òÀ©¤·¤Æ6Áª¤ò·è¤á¤¿¡£2¶è¤Ç¤Ï¼«Ì±Á°¿¦¤Î¸ÅÀî¹¯»á¡Ê67¡Ë¤¬¡¢ÃæÆ»Á°¿¦¤ÎÂç¶úÇî»Ö»á¡Ê60¡Ë¤òÇË¤ê¡¢5Áª¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«Ì±¤¬2012Ç¯°ÊÍè14Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¸©Æâ¾®Áªµó¶è¤ÎµÄÀÊ¤òÆÈÀê¤·¤¿¡£½°±¡²ò»¶¤ÎÍâÆü¤«¤éÅê³«É¼¤Þ¤ÇÀï¸åºÇÃ»¤Î16Æü´Ö¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢¸©Æâ¤Ç¤â¡Ö¹â»Ô¿Íµ¤¡×¤òÄÉ¤¤É÷¤Ë¼«Ì±¤¬Í¥°Ì¤ËÎ©¤Á¡¢½àÈ÷ÉÔÂ¤ÎÌîÅÞ¤òÂà¤±¤¿¡£¸¶¸ý»á¤ÈÂç¶ú»á¤ÎÈæÎãÉü³è¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸©Æâ¤Î½°±¡µÄ°÷¤¬4¿Í¤«¤é2¿Í¤Ë¸º¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊºÇ½ªÆÀÉ¼¤Î¡Ö¡ý¡×¤ÏË¡ÄêÆÀÉ¼¿ô³ÍÆÀ¼Ô¡Ë
¢£º´²ì1¶è
Åö¡¡¡¡84¡¤220¡¡´äÅÄ¡¡ÏÂ¿Æ¡¡¼«Á°
¡ý¡¡¡¡83¡¤028¡¡¸¶¸ý¡¡°ìÇî¡¡¤æÁ°
¡¡¡¡¡¡17¡¤229¡¡½Å¾¾¡¡µ®Èþ¡¡»²¿·
¢£º´²ì2¶è
Åö¡¡106¡¤320¡¡¸ÅÀî¡¡¡¡¹¯¡¡¼«Á°
¡ý¡¡¡¡85¡¤185¡¡Âç¶ú¡¡Çî»Ö¡¡ÃæÁ°
½°±¡Áª¾®Áªµó¶è»ÔÄ®ÊÌºÇ½ªÆÀÉ¼
ÈæÎãÂåÉ½¤Î»ÔÄ®ÊÌºÇ½ªÆÀÉ¼¡ÊÅÞÇÉ¤ÎÊÂ¤Ó¤Ïº¸¤«¤éÆÏ¤±½Ð½ç¡Ë