¡Ú¼ÒÀâ¡Û»îÎý¤ÎÌîÅÞ¡¡µðÂçÍ¿ÅÞ¤Î´Æ»ëÌò²Ì¤¿¤»
¡¡µðÂç²½¤·¤¿Í¿ÅÞ¤È¤¤¤«¤ËÂÐÖµ¡Ê¤¿¤¤¤¸¡Ë¤¹¤ë¤«¡£½°±¡Áª¤ÇµÄÀÊ¤ò¸º¤é¤·¤¿ÌîÅÞ¤Î½Å¤¤²ÝÂê¤À¡£
¡¡¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁêÎ¨¤¤¤ë¼«Ì±ÅÞ¤ÏÀï¸åºÇÂ¿¤Î316µÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Ã±ÆÈ¤ÇÄê¿ô465¤Î3Ê¬¤Î2¤òÄ¶¤¨¤¿¡£ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Î36µÄÀÊ¤ò¹ç¤ï¤»¡¢Ï¢Î©Í¿ÅÞ¤Ç352µÄÀÊ¤òÀê¤á¤ë¡£
¡¡ÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢²õÌÇÅª¤ÊÂçÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¤Î¤¬ÌîÅÞÂè1ÅÞ¤ÎÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡½°±¡²ò»¶¤ÎÄ¾Á°¤Ë¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤¬¹çÎ®¤·¤ÆÁªµóÀï¤ËÎ×¤ó¤À¤¬¡¢¸ø¼¨Á°¤Î3Ê¬¤Î1¤Ë¤âËþ¤¿¤Ê¤¤49µÄÀÊ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¸øÌÀ½Ð¿È¸õÊä¤ÏÈæÎãÂåÉ½Ì¾Êí¤Î¾å°Ì¤Ç½è¶ø¤µ¤ì¡¢28¿ÍÁ´°÷¤¬ÅöÁª¤·¤¿¡£Î©Ì±½Ð¿È¤ÎÅöÁª¼Ô¤Ï21¿Í¤Ç¡¢¾®Áªµó¶è¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¶å½£¤Î2¿Í¤ò´Þ¤á7¿Í¤·¤«¤¤¤«¤Ê¤¤¡£
¡¡°Â½»½ß¶¦Æ±´´»öÄ¹¤ä¾®Âô°ìÏº¡¢²¬ÅÄ¹îÌé¡¢»ÞÌî¹¬ÃË³Æ»á¤ò¤Ï¤¸¤á½ÅÄÃ¤¬¼¡¡¹¤ÈÍîÁª¤·¤¿¡£¡ÖÌ±¼çÅÞ»þÂå¤Î½ª¤ï¤ê¡×¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë·ë²Ì¤À¡£
¡¡Ä¹¤¯Í¿ÌîÅÞ¤ËÊ¬¤«¤ì¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿Î©Ì±¡¢¸øÌÀ¤Î¶¦Æ®¤Ë°ãÏÂ´¶¤òÊú¤¯Í¸¢¼Ô¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£µÞ¤´¤·¤é¤¨¤Î¿·ÅÞ¤Ç¡¢ÅÞÌ¾¤âÀ¯ºö¤â¿»Æ©¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤Î¡ÖÀ¸³è¼Ô¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡×¤â¶ñÂÎÁü¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡Î©Ì±¤¬¸øÌÀ¤ÈÂÊÂ¤ß¤ò¤½¤í¤¨¤¿°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ä¸¶È¯À¯ºö¤Î¸«Ä¾¤·¤Ï¡¢Î©Ì±»Ù»ý¼Ô¤¬Î¥¤ì¡¢Í¿ÅÞ¤È¤ÎÂÐÎ©¼´¤¬Û£Ëæ¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ËºîÍÑ¤·¤¿¡£ÁªµóÀïÎ¬¤Î¼ºÇÔ¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¡£
¡¡¶¦Æ±ÂåÉ½¤ÎÌîÅÄ²ÂÉ§»á¡¢ÀÆÆ£Å´É×»á¤Ï¤½¤í¤Ã¤Æ¼°Õ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£ÌîÅÄ»á¤Ï¡Ö¼ï²Ð¤Ë¤È¤â¤·¤¿²Ð¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤éÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÆµ¯¤ÎÆ»¤ÏÈó¾ï¤Ë¸±¤·¤¤¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£
¡¡Î©Ì±ÀªÎÏ¤ò¿êÂà¤µ¤»¤¿ÌîÅÄ»á¤é´´Éô¤Ø¤ÎÈãÈ½¤Ï¡¢°ìÂÎ´¶¤Ë·ç¤±¤ëÅÞÆâ¤ËµµÎö¤òÀ¸¤à²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£»²±¡¤ÈÃÏÊý¤Ë»Ä¤·¤¿Î©Ì±¤È¸øÌÀ¤ÎÁÈ¿¥¤Î°·¤¤¤âÆñÂê¤À¡£¤Þ¤º¤Ï¿·ÂåÉ½¤Î²¼¤Ç¤Î·ëÂ«¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡Â¾¤ÎÌîÅÞ¤Ç¤ÏÌÀ°Å¤¬Ê¬¤«¤ì¤¿¡£»²À¯ÅÞ¤È¥Á¡¼¥à¤ß¤é¤¤¤ÏÈæÎãÂåÉ½¤ÇµÄÀÊ¤ò¿¤Ð¤·¤¿¡£¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ï¤Û¤Ü²£¤Ð¤¤¤Ç¡¢µÄÀÊ¤ò¸º¤é¤·¤¿À¯ÅÞ¤ÎÊý¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡»²±¡¤Ï¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤Î¤Þ¤Þ¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¼«Ì±¤¬3Ê¬¤Î2¤ÎµÄÀÊ¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿½°±¡¤Ï¡¢»²±¡¤¬ÈÝ·è¤·¤¿Ë¡°Æ¤òºÆ²Ä·è¤·¤ÆÀ®Î©¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¹ñ²ñ¤ÏÍ¿ÅÞ¤¬¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ê¡¢¼óÁê¤Ï¡Ö¹ñÏÀ¤òÆóÊ¬¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¯ºö¡×¤ËÄ©¤à¹½¤¨¤À¡£
¡¡À¯ÉÜ¡¢Í¿ÅÞ¤Ø¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤ÏÌîÅÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¡£¼ºÀ¯¤äÉÔ¾Í»ö¤ò¸·¤·¤¯ÄÉµÚ¤¹¤ë¤³¤È¤â¡¢À¯ºö¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤³¤È¤âÂç»ö¤ÊÌò³ä¤À¡£
¡¡Á´ÌîÅÞ¤Ëµá¤á¤¿¤¤¤Î¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯µ¡Ç½¤òËá¤¯¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¶¯¤¤¸¢¸Â¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿À¯ÉÜ¡¢Í¿ÅÞ¤¬¹ñÌ±¤Î°Õ¤ËÈ¿¤·¡¢Ë½Áö¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦»õ»ß¤áÌò¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡¹ñÏÀ¤òÆóÊ¬¤¹¤ëÀ¯ºö¤¬Äó°Æ¤µ¤ì¤¿¤Ê¤é¡¢ÏÀÅÀ¤äÁèÅÀ¤ò¹ñÌ±¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢½ÏµÄ¤ò½Å¤Í¤ë¤Î¤¬¹ñ²ñ¤Îµ¡Ç½¤À¡£
¡¡¿ô¤ÎÎÏ¤Ë²¡¤·Î®¤µ¤ì¤º¡¢¸ÀÏÀ¤ÎÉÜ¤ò³èÈ¯²½¤µ¤»¡¢ÌîÅÞ¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£