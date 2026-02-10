ÊÛ¸î»Î·Ý¿Í¤ÎÌ¡ÃÌ¡ÖÊÛÏÀ¡×¿Íµ¤¤Î¥ï¥±¡¡ÑÍºá»ö·ï¤âÀ¸³èÊÝ¸î¤ÎÌäÂêÅÀ¤â¡Ö¾Ð¤¤¡×¤Ë¾º²Ú¤µ¤»¤ëÍ£°ìÌµÆó¤Î¥é¥¤¥Ö
¥Ô¥ó·Ý¿Í¡¦¤³¤¿¤±ÀµµÁ´¶
¡¡¸½ÌòÊÛ¸î»Î·Ý¿Í¤Î¤³¤¿¤±ÀµµÁ´¶¤Ë¤è¤ëÌ¡ÃÌ¥é¥¤¥Ö¡ÖÊÛÏÀ¡×¤¬¡¢YouTube¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄêÇÛ¿®¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤·¤ÆÂçÈ¿¶Á¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ë¡Î§²È¤È¤·¤Æ¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¤È¥Ô¥ó·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿ÆÈ¼«¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¼Ò²ñÌäÂê¤ËÀÚ¤ê¹þ¤ß¡¢Éý¹¤¤ÁØ¤«¤é»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¥é¥ê¡¼±óÅÄ¡¿¤ª¾Ð¤¤É¾ÏÀ²È¡Û
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¿ô¡¹¤Î¡ÈÅÁÀâ¤Î²ñ¸«¡É¤ò»ÅÀÚ¤Ã¤¿ÊÛ¸î»Î
¡¡Â¿¤¯¤ÎÃøÌ¾¿Í¤¿¤Á¤âSNS¤Ê¤É¤Ç¾Î»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ö¤ò¼ÂºÝ¤Ë¸«¤¿¿Í¤äÆ°²è¤Î»ëÄ°¼Ô¤Î´¶ÁÛ¤âÂ¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ã±¤Ê¤ë°ì·Ý¿Í¤Î¤ª¾Ð¤¤¥é¥¤¥Ö¤¬¤³¤³¤Þ¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÄÁ¤·¤¤¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÆâÍÆ¤¬ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤À¤¬¡¢Ã±¤ËÌÌÇò¤¤¥é¥¤¥Ö¤Ê¤é¤Û¤«¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡£¤³¤¿¤±ÀµµÁ´¶¤Î¡ÖÊÛÏÀ¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡£
¡¡Èà¤Î¥é¥¤¥Ö¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëºÇÂç¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¸ÓÅÄ»ö·ï¤äÀ¸³èÊÝ¸î¤Ê¤É¤Î¼Ò²ñÌäÂê¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤ÎËÜ¼Á¤ò·è¤·¤Æ¤Ü¤«¤µ¤Ê¤¤¿¿Ùõ¤Ê»ÑÀª¤Ë¤¢¤ë¡£Èà¤Ï¼Ò²ñÅª¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤ÎÉ½ÌÌ¤ò¤Ê¤¾¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÊÛ¸î»Î¤È¤·¤Æ¤ÎÀìÌçÀ¤òÉð´ï¤Ë¤·¤Æ¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊË¡Î§¤äÀ©ÅÙ¤ÎÌäÂêÅÀ¤òÌÀ³Î¤Ë»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÌ¡ÃÌ¤È¤¤¤¦·Á¼°¤ÎÃæ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬Àâ¶µ½¤¯¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ÊÛ¸î»Î¤é¤·¤¤Íý¶þ¤Ã¤Ý¤¤¸ì¤ê¸ý¤Ç¾Ð¤¤¤ò¸ò¤¨¤ÆÏÃ¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½Å¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤Ë´ÑµÒ¤ò°ú¤¹þ¤àÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤ÎÏÃ·Ý¤Ë¤Ï¡¢Ä°½°¤òË°¤¤µ¤»¤Ê¤¤´ËµÞ¤Î¤Ä¤±Êý¤¬¤¢¤ê¡¢¿¼¹ï¤ÊÆâÍÆ¤Ç¤âºÇ¸å¤Þ¤Ç½¸Ãæ¤·¤ÆÊ¹¤Â³¤±¤é¤ì¤ë¹©É×¤¬¤Á¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£¤ÎÆüËÜ¤Î¤ª¾Ð¤¤¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÊÛÏÀ¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¼Ò²ñÅª¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤ò¿¿ÀµÌÌ¤«¤é°·¤¦¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤Û¤È¤ó¤ÉÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡£À¯¼£É÷»ÉÅª¤Ê¥Í¥¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Á´¤¯¤¤¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤¬¡¢¤Þ¤À¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤ÊÆ°¤¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤¦¥Í¥¿¤ò¤ä¤ë·Ý¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢·Ý¿Í¤¬ÉÔ¿¿ÌÌÌÜ¤À¤«¤é¤Ç¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î´ÑµÒ¤Î°Õ¼±¤¬Äã¤¤¤«¤é¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤½¤â¤½¤âÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢Æü¾ï¤Ç¿Í¡¹¤¬µ¤·Ú¤ËÀ¯¼£Åª¤ÊÏÃ¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¼Ò²ñÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£²¾¤ËÃ¯¤«¤¬¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃÂê¤ò»ý¤Á½Ð¤·¤¿¤é¡¢¶ÛÄ¥¤¬Áö¤Ã¤¿¤ê¡¢µ¤¤Þ¤º¤¤¶õµ¤¤¬Î®¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¶ÛÄ¥´¶¤äµ¤¤Þ¤º¤µ¤Ï¡¢¾Ð¤¤¤È¤ÏÁêÀ¤¬°¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÆüËÜ¤ÎÉ÷ÅÚ¤Ç¤Ï¡¢·Ý¿Í¤¬¿Í¤ò¾Ð¤ï¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤ï¤¶¤ï¤¶¼Ò²ñÌäÂê¤ò»ý¤Á½Ð¤¹ÀÑ¶ËÅª¤ÊÍýÍ³¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ç¤¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢°·¤¤¤¬Æñ¤·¤¤¤·¡¢¤¢¤¨¤Æ¤½¤³¤ËÆ§¤ß½Ð¤½¤¦¤È»×¤¦¿Í¤â¾¯¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤½¤Î¥¨¥ê¥¢¤ÏÄ¹¤é¤¯ÆüËÜ¤Î¤ª¾Ð¤¤¤Î¶õÇòÃÏÂÓ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¶Ã¤¤È¿®Íê´¶
¡¡¤³¤¿¤±ÀµµÁ´¶¤Ï¤³¤ÎÌµ¿Í¤Î¹ÓÌî¤Ë¹ß¤êÎ©¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏ¤ò¸«»ö¤Ë³«Âó¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£¼Ò²ñÅª¤ÊÌäÂê¤ò°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢·ø¶ì¤·¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢Àâ¶µ½¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢²¡¤·ÉÕ¤±¤¬¤Þ¤·¤¯¤â¤Ê¤¤¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¾Ð¤¤¤òÀ¸¤à¤¿¤á¤Î¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡ÖÊÛÏÀ¡×¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥Õ¥¡¥ó°Ê³°¤ÎÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Î¿´¤Ë¤â»É¤µ¤Ã¤¿¡£º£¤Þ¤ÇÃ¯¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤ÇÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤ª¾Ð¤¤¤ÎÀ¤³¦¤Î³°Â¦¤Ë¤âÁÊ¤¨¤«¤±¤ëÎÏ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¡ÖÊÛÏÀ¡×¤òÀä»¿¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Ã±¤ËÌÌÇò¤¤¤«¤é¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤ä¡¢°·¤¤¤ÎÆñ¤·¤¤ÌäÂê¤òÀìÌçÅª¤Ê»ëÅÀ¤Ç¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¿®Íê´¶¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Ê£»¨¤ÊÇØ·Ê¤Î¤¢¤ë¼Ò²ñÌäÂê¤¬¶ËÃ¼¤ËÃ±½ã²½¤µ¤ì¤Æ¸ì¤é¤ì¤¬¤Á¤Ê¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤³¤¿¤±ÀµµÁ´¶¤ÏÀìÌç²È¤È¤·¤Æ¤ÎÀµ³Î¤µ¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢°ìÈÌ¤Î¿Í¡¹¤ËÆÏ¤¯¸ÀÍÕ¤ÇÏÃ¤¬¤Ç¤¤ëµ®½Å¤ÊÂ¸ºß¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡Èà¤Î¸ì¤ê¤Ï¡¢ÆÃÄê¤ÎÀ¯¼£ÅªÎ©¾ì¤ËÊÐ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âË¡Î§¤ÈÏÀÍý¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÊª»ö¤ò¹Í¤¨¤ë»ÑÀª¤¬´Ó¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤¬ÅÞÇÉÀ¤òÄ¶¤¨¤¿ÉáÊ×Åª¤ÊÌäÂê°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÏÉý¹¤¤ÁØ¤ËÅÁ¤ï¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾Ð¤¤¤Ï¸½¼Â¤«¤éÌÜ¤ò¤½¤é¤¹¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤í¸½¼Â¤òÀµÌÌ¤«¤é¸«¤Ä¤á¤ë¤¿¤á¤ÎÆþ¸ý¤Ë¤â¤Ê¤êÆÀ¤ë¡£¤½¤Î¤³¤È¤ò¸½Ìò¤ÎÊÛ¸î»Î¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤«¤éÌ¡ÃÌ¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤Ê·Á¼°¤Ç¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤ß¤»¤¿ÅÀ¤Ë¡¢¤³¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÎËÜ¼ÁÅª¤Ê²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤¿¤±ÀµµÁ´¶¤Î¡ÖÊÛÏÀ¡×¤Ï¡¢°ì²áÀ¤ÎÏÃÂêºî¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢ÆüËÜ¤Î¤ª¾Ð¤¤¤ÎÃÏÊ¿¤ò²¡¤·¹¤²¤¿»î¤ß¤È¤·¤Æ¡¢º£¸å¤âÄ¹¤¯¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º¤À¡£
¥é¥ê¡¼±óÅÄ¡Ê¤é¤ê¡¼¡¦¤È¤ª¤À¡Ë
1979Ç¯¡¢°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÂç³ØÊ¸³ØÉôÂ´¶È¡£¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈÀ©ºî²ñ¼Ò¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ¡¢ºî²È¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¡¢¤ª¾Ð¤¤É¾ÏÀ²È¤Ë¡£¥Æ¥ì¥Ó¡¦¤ª¾Ð¤¤¤Ë´Ø¤¹¤ë¼èºà¡¢¼¹É®¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¼çºÅ¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤ª¾Ð¤¤¥à¥Ã¥¯¡Ø¥³¥á½Ü¡Ù¡Ê¥¥Í¥Þ½ÜÊó¼Ò¡Ë¤ÎÊÔ½¸Ä¹¤òÌ³¤á¤¿¡£¡Ø¥¤¥í¥â¥ó¥¬¡¼¥ë¡Ù¡ÊÇòÀô¼Ò¡Ë¤ÎÌ¡²è¸¶ºî¡¢¡Ø¶µÍÜ¤È¤·¤Æ¤ÎÊ¿À®¤ª¾Ð¤¤»Ë¡Ù¡Ê¥Ç¥£¥¹¥«¥ô¥¡¡¼·È½ñ¡Ë¡¢¡Ø¤È¤ó¤Í¤ë¤º¤È¡Ö¤á¤Á¤ã¥¤¥±¡×¤Î½ª¤ï¤ê ¡Ò¥Ý¥¹¥ÈÊ¿À®¡Ó¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÏÀ¡Ù¡Ê¥¤¡¼¥¹¥È¿·½ñ¡Ë¡¢¡Ø¤ª¾Ð¤¤À¤ÂåÏÀ ¥É¥ê¥Õ¤«¤éÁú¹ß¤êÌÀÀ±¤Þ¤Ç¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¿·½ñ¡Ë¡¢¡Ø¾¾ËÜ¿Í»Ö¤È¤ª¾Ð¤¤¤È¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¡ÊÃæ¸ø¿·½ñ¥é¥¯¥ì¡Ë¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£
