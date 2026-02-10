¥»¥ó¥Ð¥Ä½Ð¾ì¹»·èÄê¡¡º£Ç¯¤Ï±ê¾åÁûÆ°¤¬µ¯¤³¤é¤º¤â¡ÄÁª¹ÍÍýÍ³¤Ë¤Ï¡Ö»þÂåÃÙ¤ì¤Î¾Î»¿¡×¤ä¡ÖÉÔ²Ä²ò¤ÊÉ¾²Á¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿
¡¡1·î30Æü¤ËÂè98²óÁªÈ´¹â¹»ÌîµåÂç²ñ¡Ê3·î19Æü³«Ëë¡¢ºå¿À¹Ã»Ò±àµå¾ì¡Ë¤ÎÁª¹Í°Ñ°÷²ñ¤¬³«¤«¤ì¡¢½Ð¾ì¤¹¤ë32¹»¤¬·èÄê¤·¤¿¡£°ìÈÌÏÈ¤Î30¹»¤Ï½©µ¨Âç²ñ¤ÎÀ®ÀÓ¤ÈÀï¤¤¤Ö¤ê¡¢21À¤µªÏÈ¤Î2¹»¤ÏºÇ½ª¸õÊä¤È¤Ê¤Ã¤¿9ÃÏ¶è¤Î¹âÌîÏ¢Íý»ö¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤â¤È¤ËÁª¹Í°Ñ°÷¤¬ÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢½Ð¾ì¹»¤ò·èÄê¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤ÇÌ©¤«¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢Åì³¤ÃÏ¶è¤ÎÁª¹Í¤À¡£¡ÚÀ¾ÈøÅµÊ¸¡¿Ìîµå¥é¥¤¥¿¡¼¡Û
µÕÅ¾¸½¾Ý
¡¡Åì³¤ÃÏ¶è¤Î½Ð¾ìÏÈ¤Ï3¹»¤Ç¤¢¤ê¡¢½©µ¨Åì³¤Âç²ñÍ¥¾¡¤ÎÃæµþÂçÃæµþ¡Ê°¦ÃÎ¡Ë¤È½àÍ¥¾¡¤Î»°½Å¡Ê»°½Å¡Ë¤ÏÅö³Î¡£3ÏÈÌÜ¤ò½à·è¾¡¤ÇÇÔ¤ì¤¿Âç³ÀÆüÂç¡Ê´ôÉì¡Ë¤ÈÀ»Îì¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¡ÊÀÅ²¬¡Ë¤¬Áè¤¦·Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Î¾¹»¤Ë¤Ï¡È¿¼¤¤°ø±ï¡É¤¬¤¢¤ë¡£
2022Ç¯¤ÎÂè94²óÂç²ñ¡ÊÅö»þ¡¢Åì³¤ÃÏ¶è¤Î½Ð¾ìÏÈ¤Ï2¹»¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Á°Ç¯½©¤ÎÅì³¤Âç²ñ½àÍ¥¾¡¤ÎÀ»Îì¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¤¬ÍîÁª¤·¡¢½à·è¾¡¤ÇÇÔ¤ì¤¿Âç³ÀÆüÂç¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤ë¡ÈµÕÅ¾¸½¾Ý¡É¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤ò½ä¤ê¡¢³ÆÊýÌÌ¤«¤éµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¤·¤¿¡£À»Îì¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¤ÎÌîµåÉôOB²ñ¤¬¡Ö33¹»ÌÜ¡×¤Î½Ð¾ì¤òµá¤á¤ë½ðÌ¾³èÆ°¤ò¹Ô¤¤¡¢1Ëü8000É®¤òÄ¶¤¨¤ë½ðÌ¾¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤Ë·èÄê¤ÏÊ¤¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÁªÈ´¹â¹»Ìîµå¤ÎÁª¹Í¤ò½ä¤ëÂç¤¤ÊÁûÆ°¤È¤·¤Æ¹â¹»Ìîµå¤ÎÎò»Ë¤Ë»Ä¤ë½ÐÍè»ö¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡º£Ç¯¤âÎ¾¹»¤¬ºÆ¤ÓºÇ¸å¤Î1ÏÈ¤òÁè¤Ã¤¿¡£ºò½©¤ÎÅì³¤Âç²ñ¤Î½à·è¾¡¤Ç¤Î»î¹ç·ë²Ì¤ò¸«¤ë¤È¡¢Âç³ÀÆüÂç¤ÏÍ¥¾¡¤·¤¿ÃæµþÂçÃæµþ¤òÁê¼ê¤Ë4ÂÐ6¤ÈÀËÇÔ¤·¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢À»Îì¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¤Ï½àÍ¥¾¡¤Î»°½Å¤Ë2ÂÐ10¤Ç7²ó¥³¡¼¥ë¥ÉÉé¤±¡£¤³¤ÎÆâÍÆ¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢Âç³ÀÆüÂç¤òÁª¤Ö¤Î¤¬ÂÅÅö¤È¸À¤¨¤ë¡£¤À¤¬¡¢4Ç¯Á°¤Î¡ÈµÕÅ¾¸½¾Ý¡É¤Î¼Ú¤ê¤ò¡¢¤³¤³¤ÇÀ¶»»¤·¤ÆÀ»Îì¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¤òÁª¤Ö¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦À¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤Õ¤¿¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤ë¤ÈÂçÊý¤ÎÍ½ÁÛ¤É¤ª¤êÂç³ÀÆüÂç¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¡¢Âç¤¤ÊÁûÆ°¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£²ó¤ÎÁª¹Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÁªÈ´Âç²ñ½Ð¾ì·Ð¸³¤¬¤¢¤ë´ØÅìÃÏ¶è¤Î´ÆÆÄ¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡Ö¤ä¤Ï¤êÀ»Îì¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¤ò½ä¤ëÁûÆ°¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£ÉÔ²Ä²ò¤ÊÁª¹Í¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢º£¤ÏSNS¤Ê¤É¤Ç¤âÂçÌäÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÁªÈ´Âç²ñ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Íý¶þ¾å¤Ï¤É¤Î³Ø¹»¤òÁª¤ó¤Ç¤âÎÉ¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉáÄÌ¤Ï½©¤ÎÂç²ñ¤ÎÀ®ÀÓ¾å°Ì¥Á¡¼¥à¤òÁª¤Ö¤Î¤¬ÅöÁ³¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤¦¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢²¿¤Î¤¿¤á¤Î½©µ¨Âç²ñ¤Ê¤ó¤À¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¸½¾ì¤È¤·¤Æ¡¢¤¢¤ë¤Ù¤Áª¹Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Áª½ÐÍýÍ³¤Ëµ¿Ìä
¡¡²áµî¤Ë¤Ï¡¢2003Ç¯¤ËÁ°Ç¯½©¤ÎËÌ¿®±ÛÂç²ñ½àÍ¥¾¡¤ÎÊ¡°æ¾¦¡ÊÊ¡°æ¡Ë¤¬ÍîÁª¤·¤Æ½à¡¹·è¾¡¤ÇÇÔÂà¤·¤¿Ê¡°æ¡ÊÊ¡°æ¡Ë¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢2009Ç¯¤Ë¤ÏÁ°Ç¯½©¤ÎÅìËÌÂç²ñ½àÍ¥¾¡¤Î°ì´Ø³Ø±¡¡Ê´ä¼ê¡Ë¤¬ÍîÁª¤·¤Æ¡¢¥Ù¥¹¥È4¤Î²Ö´¬Åì¡Ê´ä¼ê¡Ë¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¤Î¡ÈµÕÅ¾¸½¾Ý¡É¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°½Ð¤Î´ÆÆÄ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢½©µ¨Âç²ñ¤Ç·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤¬ÍîÁª¤·¡¢½à·è¾¡¤ÇÇÔÂà¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê°ãÏÂ´¶¤¬»Ä¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯¤ÎÁª¹Í¤ÏÂÅÅö¤Ç¤¢¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¹â¹»Ìîµå¥Õ¥¡¥ó¤Ï°ÂÅÈ¤·¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢Áª¹Í°Ñ°÷²ñ¤ÎÁª½ÐÍýÍ³¤òºÙ¤«¤¯³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ëµ¿Ìä¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£µ¾ÂÇ¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬Èó¾ï¤ËÂ¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£¼çÍ×¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤ò°Ê²¼¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¡£
ËÌ¾È¡ÊËÌ³¤Æ»¡Ë¡§¡ÖÂÇÀþ¤ÏÁö¼Ô¤¬½Ð¤ë¤È³Î¼Â¤Ë¥Ð¥ó¥È¤ÇÁ÷¤ë¤È¤¤¤¦¹¶·â¤¬³ÎÎ©¤µ¤ì¡¢¸úÎ¨Åª¤ËÆÀÅÀ¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡×
È¬¸Í³Ø±¡¸÷À±¡ÊÀÄ¿¹¡Ë¡§¡Ö¥Ð¥ó¥È¤â¶î»È¤·¡¢³Î¼Â¤ËÁö¼Ô¤ò¿Ê¤á¤ë¼ê·ø¤¤Ìîµå¤â»ý¤ÁÌ£¤Ç¤¹¡×
Äëµþ¡ÊÅìµþ¡Ë¡§¡ÖÁ÷¤ê¥Ð¥ó¥È¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤éÃå¼Â¤ËÆÀÅÀ¤¹¤ëÀï½Ñ¤â½Å»ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤·¤Ö¤È¤µ¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¼¢²ì³Ø±à¡Ê¼¢²ì¡Ë¡§¡Ö¹¶·â¿Ø¤Ï3»î¹ç¤Ç8µ¾ÂÇ¤ò½Å¤Í¤ë¤Ê¤É¡¢¾®µ»¤òÍí¤á¤¿¹¶·â¤¬ÆÃÄ¹¤ÇÇ´¤ê¶¯¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
ÅìÍÎÂçÉ±Ï©¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë¡§¡Ö¹¶·â¤Ç¤ÏÅÁÅý¤Î¾®µ»¤òÍí¤á¤ÆÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬·òºß¤Ç¤¹¡×
±ÑÌÀ¡Ê¹áÀî¡Ë¡§¡Ö¹¶·â¤Ï¥Ð¥ó¥È¤Ç³Î¼Â¤ËÎÝ¤ò¿Ê¤á¤ë°ìÊý¤Ç¡¢»þ¤Ë¤Ïµ¡Æ°ÎÏ¤ò¶î»È¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¹¶·â¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡×
¡¡Ä¹ÂÇÎÏ¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤â³Î¤«¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢µ¾ÂÇ¤ä¾®µ»¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¹â¹»Ìîµå¤ÏÀÎ¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¥Á¡¼¥à¤¬Á÷¤ê¥Ð¥ó¥È¤òÂ¿ÍÑ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢2024Ç¯¤«¤é¤ÏÄãÈ¿È¯¤Î¶âÂ°¥Ð¥Ã¥È¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¡¢Ä¹ÂÇ¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
¾ï¼±¤È¤«¤±Î¥¤ì¤¿¡ÖÁ÷¤ê¥Ð¥ó¥È¤Ø¤Î¾Î»¿¡×
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥×¥íÌîµå¤ä¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢¥Î¡¼¥¢¥¦¥È°ìÎÝ¤Ç¤ÎÁ÷¤ê¥Ð¥ó¥È¤Ï³ÎÎ¨Åª¤ËÆÀÅÀ¤Î´üÂÔÃÍ¤ò²¼¤²¤ë¤³¤È¤Ï¾ï¼±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£MLB¤äNPB¤Ç¤Ï¡¢Á÷¤ê¥Ð¥ó¥È¤Ï·àÅª¤Ë¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Á÷¤ê¥Ð¥ó¥È¤òÂ¿ÍÑ¤¹¤ë¹¶·â¤ò¾Î»¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¡Ö»þÂåÃÙ¤ì¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¬ÈÝ¤á¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢²Ö´¬Åì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ö¥¨¡¼¥¹¤ÎèßÃ«¡Ê·ø¿´¡ËÅê¼ê¤Ï´ËµÞ¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤Ê¤¬¤é»°¿¶¤ò¤È¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢À©µåÎÏ¤¬¸÷¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢ºò½©¤ÎÅìËÌÂç²ñ¤ÎÀ®ÀÓ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢3»î¹ç¤Ç19²ó2/3¤òÅê¤²¤Æ10»Í»àµå¡¢5Ë½Åê¤ÈµÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢·è¤·¤ÆÀ©µåÎÏ¤¬¹â¤¤¤È¤ÎÉ¾²Á¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡£
¡¡À»Îì¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¤ÎÁûÆ°¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢Áª¹Í²áÄø¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¤¹¤Ù¤¤À¤È¤Î°Õ¸«¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¾ÜºÙ¤Ï¸ø³«¤Ë¤Ê¤¸¤Þ¤Ê¤¤¡×¤È¤ÎÍýÍ³¤ÇµÑ²¼¤µ¤ì¤¿¡£·ë¶É¡¢¤½¤Î¸å¤âÂç¤¤¯ÊÑ²½¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡£º£Ç¯¤ÎÁª¹Í·ë²Ì¼«ÂÎ¤ÏÉÔ²Ä²ò¤Ê¤È¤³¤í¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¸½ÂåÌîµå¤ËÂÐ¤¹¤ë¾ï¼±¤È¤«¤±Î¥¤ì¤¿¡ÖÁ÷¤ê¥Ð¥ó¥È¤Ø¤Î¾Î»¿¡×¤ä¡¢Á°½Ò¤·¤¿èßÃ«¤ÎÀ©µåÎÏ¤ò¾Î¤¨¤¿¥³¥á¥ó¥È¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Áª¹Í°Ñ°÷²ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ä¤Ï¤êÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤¿¡£
¡¡½Ð¾ì¹»¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿ÍâÆü¡¢1·î31Æü¡£ÁªÈ´¹â¹»Ìîµå¤ò¼çºÅ¤¹¤ëÆüËÜ¹âÌîÏ¢¤ÈËèÆü¿·Ê¹¼Ò¤Ï¡¢Áª¼ê¤ä¿³È½¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤éÂç²ñ´Ø·¸¼Ô¤ËÂÐ¤·¤ÆÈðëîÃæ½ý¤äº¹ÊÌÅª¤Ê¸ÀÆ°¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦µá¤á¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¤³¤¦¤·¤¿¹Ô°Ù¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢Ë¡ÅªÁ¼ÃÖ¤ò´Þ¤á¤Æµ£Á³¤È¤·¤¿ÂÐ±þ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤ÎÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¡¢Áª¹Í°Ñ°÷²ñ¤ÎÍÍ»Ò¤äµÄ»öÏ¿¤Ê¤É¤¢¤é¤æ¤ë¾ðÊó¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¤·¤Æ²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
À¾ÈøÅµÊ¸¡Ê¤Ë¤·¤ª¡¦¤Î¤ê¤Õ¤ß¡Ë
Ìîµå¥é¥¤¥¿¡¼¡£°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡£1979Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£ÃÞÇÈÂç³ØÂç³Ø±¡¤ÇÌîµå¤ÎÆ°ºî²òÀÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¦µæ¡£¼ç¤Ë¹â¹»Ìîµå¡¢Âç³ØÌîµå¡¢¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤òÃæ¿´¤ËÇ¯´Ö300»î¹ç°Ê¾å¤ò¸½¾ì¤Ç¼èºà¤·¡¢¼¹É®³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¡£¥É¥é¥Õ¥È¾ðÊó¤ò¸¦µæ¤¹¤ëÃÄÂÎ¡Ö¥×¥í¥¢¥ÞÌîµå¸¦µæ½ê¡ÊPABBlab¡Ë¡×¼çÇ¤¸¦µæ°÷¡£
