¼óÁê¸øÅ¡¤«¤é¼«Ì±ÅÞËÜÉô¤ËÆþ¤Ã¤Æ
¡¡ÅÅ·â²ò»¶¤«¤é¤Î½°±¡Áª¤ÇÎò»ËÅª¾¡Íø¤ò¼ê¤Ë¼ý¤á¤¿¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¡Ê¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¡Ë¤Ë¤Ï¡¢µ¤¤ÎÁá¤¤¸þ¤¤«¤é¤Ï¡ÖÂçºËÁê¤À¡×¤È¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¾¡Íø¤¬³ÎÄêÅª¤È¤Ê¤Ã¤¿Åê³«É¼ÆüÅöÆü¤Î8Æü¸á¸å10»þ°Ê¹ß¡¢¹â»Ô¼óÁê¤ÏNHK¤ÈÌ±Êü¥¡¼¶É¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÁê¼¡¤¤¤ÇÅú¤¨¤¿¡£¤½¤³¤Ç¤Î±þÅú¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢¡Ö¤½¤ÎÁ°¤ÎÆþÇ°¤Ê½àÈ÷¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö·ã¥ä¥»¡×¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ë¹â»Ô¼óÁê¡¡¸½ºß¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡Ö¤Þ¤ë¤ÇÊÌ¿Í¡×
¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ï³Æ¼Ò6Ê¬¡£¥Æ¥ìÅì·Ï¢ª¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¢ªÆü¥Æ¥ì·Ï¢ªTBS·Ï¢ªNHK¢ª¥Æ¥ìÄ«·Ï¤Î½ç¤Ç¿Ê¤ó¤À¡£
¡Ö¼óÁê¸øÅ¡¤«¤é¼«Ì±ÅÞËÜÉô¤ËÆþ¤Ã¤Æ³Æ¼Ò¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅú¤¨¤ëÃæ¤Ç¾Ð´é¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤ÅÀ¤ò²¿ÅÙ¤«Ìä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡ÈÁ´ÂÎ¤Î·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤½¤ì¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡É¤Ê¤É¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤È¡¢À¯¼£Éô¥Ç¥¹¥¯¡£
¡ÖËÜÅö¤ÏÄÌ¾ï¹ñ²ñËÁÆ¬¤Ç¤Î²ò»¶¤È¤¤¤¦ºîÀï¤¬¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤·Á¤ÇÁÕ¸ù¤·¤Æ´ò¤·¤¯¤Æ»ÅÊý¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡¢´î¤Ó¤Î¾Ð¤¤¤ò¤«¤ß»¦¤¹¤Î¤ËÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ëÁÇ¿¶¤ê¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤íº£¸å¤ÎÆüËÜ¤¬Êú¤¨¤ë²ÝÂê¤ò¤Ò¤È¤Ä¤º¤Ä²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ËÂçÊÑ¤À¤È¤¤¤¦ÀÕÇ¤´¶¤ËÉð¼Ô¿Ì¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÂÎ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊÆ±¡Ë
¤¤¤¸¤ï¤ë¤Ê¼ÁÌä¤ä¤Ê
¡¡¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¸¬µõ¤Ê»ÑÀª¤Ç¡¢°ÂÁ´±¿Å¾¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¤¿¤È¤¨¤ÐTBS·Ï¤ÎÁªµóÈÖÁÈ¤Ç¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëÇú¾ÐÌäÂê¤ÎÂÀÅÄ¸÷¤«¤é¡È¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÎÀÕÇ¤¤Î¼è¤êÊý¡É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤¿ºÝ¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡È¤³¤ì¤«¤é¤ä¤ë¤Î¤Ë¤¤¤¸¤ï¤ë¤Ê¼ÁÌä¤ä¤ï¡É¤Ê¤É¤È´ØÀ¾ÊÛ¤ÇÅú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¥®¥¢¤òÊÑ¤¨¤Æ¡È¸ºÀÇ¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¯¤¯ÈÝÄê¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¾ÃÈñÀÇ¤ò¤¤¤¸¤ë¤³¤È¤ÏÁêÅö¤Ë¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¹ñÌ±²ñµÄ¤ò·Ð¤ÆµÄÏÀ¤ò½Å¤Í¤Æ¹Ô¤¯Ãæ¤Ç¡È¤Ê¤«¤Ê¤«´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡ÉÅÀ¤âÁÊ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¶¦¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ç¤Ï¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Î¶¶²¼Å°»á¤¬Ì÷¹ñ¿À¼Ò»²ÇÒ¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿¡£
¡Ö°ÂÇÜ¿¸»°¼óÁê¤ÎÌ¾Á°¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤·¤ÆÅö»þ¤Î¥Ð¥¤¥Ç¥óÊÆÉûÂçÅýÎÎ¤¬ÆüËÜ¤Î¼óÁê¤ÎÌ÷¹ñ»²ÇÒ¤Ë·üÇ°¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¤Ä¤Ä¡¢Æ±ÌÁ¹ñ¤ËÍý²ò¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤¬´ðËÜ¤À¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼óÁê¤ÎÌ÷¹ñ»²ÇÒ¤òÂÔ¤ÁË¾¤àÊÝ¼éÁØ¤Ø¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ê¤Î¤À¤ÈÍý²ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±¡Ë
¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤Ã¤¿
¡¡Âç¾¡Íø¤·¤¿°Ê¾å¡¢À¸ÊüÁ÷¤Ï°ÂÁ´±¿Å¾¤Ç¾è¤êÀÚ¤ë¤Î¤¬Àµ²ò¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤æ¤¨Ê¿¾ï¿´¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤«¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É²ó¤ê¤ÎÄ¾Á°¤Ë¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¼óÁê¤Ï¸øÅ¡¤«¤é½Ð¤ëÁ°¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¿´¿È¤òÀ°¤¨¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä«¤«Ìë¤Ë¥Û¥Ã¥È¤Ê¥·¥ã¥ï¡¼¤«¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ë¤Î¤¬Æü²Ý¤Ê¤Î¤ÇÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÅöÁ³¤ÎÈ÷¤¨¤ÇÈ´¤«¤ê¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¹â»Ô¼óÁê¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ç¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¾Ð´é¤ò¾Ã¤·¡¢º£¸å¤ÎÀ¯ºö¼Â¸½¤Ø¤ÎÀÕÇ¤¤ò¼¨¤·¤¿³Ê¹¥¤À¤í¤¦¡£
¡Öº£²ó¤Î¡È¾¡¤Á¤¹¤®¡É¤Ï¼«Ì±¤ÎÀ¯ÅÞ»Ù»ýÎ¨¤¬ÆÃÃÊ¾å¤¬¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤à¤·¤íÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤Î¼«ÌÇ¤Î·ë²Ì¤Ç¡¢É½¸½¤Ï°¤¤¤Ç¤¹¤¬ÅöÁª¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤·¤«»×¤¨¤Ì¿Í¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Æâ³Õ»Ù»ýÎ¨¤â¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¨¤Ð²¼¤¬¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£1Ç¯¸å¤Ë¤Ï¹â»Ô¤ª¤í¤·¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤Î´íµ¡´¶¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡ÊÆ±¡Ë
