¡Ú¸ÞÎØ¡Û¥¶¥é¥¶¥é¤ÊÉ½ÌÌ¤¬¤à¤½Ð¤·¤ÎÉ½¾´Âæ¡¢ÆüËÜÁª¼ê¤Ï¾å¤¬¤ëÁ°¤«¤é¡Ö¤³¤ÎÁÇºà¡¢Âç¾æÉ×¤«¤Ê¡×¡¡·¤¤¬¿Ï¤³¤Ü¤ì¡¢Á´°÷Ê¬¤òÆü²¼¥³¡¼¥Á¤¬µÞ¤¤ç¸¦Ëá¡Ä£±£°Æü¤ËÃË»Ò£Ó£Ð
¢¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¡¡¢¦¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¡Ê£¹Æü¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥¢¥¤¥¹¥¹¥±¡¼¥È¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡¡Ú¥ß¥é¥Î¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë£¹Æü¡áÂçÃ«æÆÂÀ¡Û¡¡£¸Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÃÄÂÎÉ½¾´¼°¤Ç¡¢É½¾´Âæ¤ÎÉ½ÌÌ¤¬³Æ¹ñÁª¼ê¤Î¥¹¥±¡¼¥È·¤¤Î¿Ï¤ò½ý¤Ä¤±¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÆüËÜÃË»Ò¤Î¸°»³Í¥¿¿¡Ê¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Ð¥¤¥ª¡¦ÃæµþÂç¡Ë¤Èº´Æ£½Ù¡Ê¥¨¡¼¥à¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦ÌÀÂç¡Ë¤¬£¹Æü¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤Æ¸½ºß¤Î¾õÂÖ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡¡¡¡É½¾´Âæ¤Ï¥¶¥é¥¶¥é¤È¤·¤¿¥¢¥¹¥Õ¥¡¥ë¥È¤Î¤è¤¦¤ÊÉ½ÌÌ¤¬¤à¤½Ð¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Ï¤ÎÉ½ÌÌ¤¬°ì»þ¡¢Âç¤¤¯½ý¤Ä¤¤¤¿¡£¡ÖÉ½¾´Âæ¤Ë¾å¤¬¤ëÁ°¤«¤é¡¢¤³¤ÎÁÇºàÂç¾æÉ×¤«¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¼ÂºÝ¤Ë¹ß¤ê¤¿»þ¤Ë¡¢¾¯¤·¿Ï¤³¤Ü¤ì¤·¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¸°»³¡£º´Æ£¤â¡Ö²£³ê¤ê¤¹¤ë¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤¢¤Ã¤Æ¸¦Ëá¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£Æü¤ÎºÇ½é¤ÎÊý¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£º£¤«¤é¤Þ¤¿¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢¤ä¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È±Æ¶Á¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Áª¼ê¤«¤é¤ÎÀ¼¤ò¼õ¤±¡¢ÆüËÜÏ¢ÌÁ¤ÏµÞ¤¤çÂÐ±þ¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÁáÄ«¡¢¥¹¥±¡¼¥È·¤¹©Ë¼¤òË¬¤ì¡¢É½¾´Âæ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿Áª¼êÁ´°÷Ê¬¤Î¸¦Ëá¤ò¡¢º´Æ£¤ò»ØÆ³¤¹¤ëÆü²¼¶©ÎÏ¥³¡¼¥Á¤¬¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¸¦Ëá¸å¡¢¥ê¥ó¥¯¤Ë¤ª¤ê¤ÆÄ´À°¤·¤¿¸°»³¤Ï¡Ö¥¨¥Ã¥¸¤Î´¶³Ð¤ò³Î¤«¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤ÎÎý½¬¤¬¤Ç¤¤¿¡£²¿¤â¥¹¥È¥ì¥¹¤â¤Ê¤¯¡¢»î¹ç¤ËÄ©¤á¤½¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£º´Æ£¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢Éð´ï¤ÎÂçµ»¡¢£´²óÅ¾¥ë¥Ã¥Ä¤Ê¤É¤òÃåÉ¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë·¤¤Î´¶³Ð¤òÆü²¼¥³¡¼¥Á¤ËÅÁ¤¨¤ëÍÍ»Ò¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£ÍâÆü¤Ë£Ó£Ð¤ò¹µ¤¨¤ëÃæ¤À¤¬¡Ö¶²¤é¤¯Âç¾æÉ×¤À¤È»×¤¦¡£µ¤¤Ë¤»¤º¡¢¼«Ê¬¤Î³ê¤ê¤ò´èÄ¥¤ë¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£
¡¡ÄÌ¾ï¡¢¹ñºÝÏ¢ÌÁ¡Ê£É£Ó£Õ¡Ë¤¬¹Ô¤¦¹ñºÝÂç²ñ¤Ê¤É¤Ç¤ÏÉ½¾´Âæ¤Ë¥é¥Ð¡¼¥Þ¥Ã¥È¤Ê¤É¤¬Éß¤«¤ì¤ë¤¬¡¢¸ÞÎØ¤ÏÁÈ¿¥°Ñ°÷²ñ¤¬´É³í¡£ÃÝÆâÍÎÊå¶¯²½ÉôÄ¹¤Ï¡ÖÄÌ¾ï¤Ê¤éÅö¤¿¤êÁ°¤ÎÂÐ±þ¤¬¡¢¤Ê¤µ¤ì¤Ê¤¤¥ê¥¹¥¯¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£·¤¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Î¥×¥í¤Ç¤â¤¢¤ëÆü²¼¥³¡¼¥Á¤Ë¤Ï¡¢»öÁ°¤ËÆ±ÍÍ¤Ê»öÂÖ¤òÁÛÄê¤·¤¿ÁêÃÌ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ½ª¼ïÌÜ¤Î½÷»Ò¤Þ¤ÇÂÓÆ±¤·¤Æ¤â¤é¤¦Í½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£ÃË»Ò£Ó£Ð¤Çº´Æ£¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö¤Î¸á¸å£±£°»þ£µÊ¬¡¢¸°»³¤¬£±£°»þ£³£·Ê¬ÅÐ¾ìÍ½Äê¡£º´Æ£¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â¤È¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÌÀÆü¤Þ¤Ç¤ËÄ¾¤·¤¿¤¤¡×¤È¸«¿ø¤¨¤¿¡£