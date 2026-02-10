Îò»ËÅªÂç»´ÇÔ¤ÈÎò»ËÅªÂç¾¡Íø¤Îº¹¤Ï¤É¤³¤Ë¡¡¹â»Ô´±Å¡¤¬¡ÖÃæÆ»¤Ë¤½¤³¤Þ¤Ç¶¼°Ò¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×ÍýÍ³
¹çÊ»¸ú²Ì¤òÀ¸¤«¤»¤º
¡¡Âè51²ó½°±¡Áª¤Ï12Æü´Ö¤ÎÄ¶Ã»´ü·èÀï¤ò½ª¤¨¤¿¡£¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¡Ê¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¡Ë¤ÏÏ¢Î©¤òÁÈ¤àÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤È¤ÎÍ¿ÅÞ¤Ç²áÈ¾¿ô¡Ê233¡Ë¤Î³ÎÊÝ¤ò¾¡ÇÔ¥é¥¤¥ó¤È¤·¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Î½°±¡µÄ°÷¤¬¹çÎ®¤·¤Æ·ëÀ®¤µ¤ì¤¿ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡Ê°Ê²¼¡¢ÃæÆ»¡Ë¤ÏÈæ³ÓÂè1ÅÞ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ì±¤ÏÃ±ÆÈ¤Ç3Ê¬¤Î2¤ËÅþÃ£¤·¡¢¼«°Ý¤Ç¤â352µÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¤·¤ÆÁ´ÂÎ¤Î4Ê¬¤Î3¤òÄ¶¤¨¡¢°ìÊý¤ÇÃæÆ»¤Ï49µÄÀÊ¤ÈÂç¤¤¯ÌÀ°Å¤¬Ê¬¤«¤ì¤¿¡£ÊÒ¤äÎò»ËÅªÂç¾¡Íø¡¢ÊÒ¤äÎò»ËÅªÂç»´ÇÔ¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÉ¬»à¤Î·ÁÁê¤Ç¸øÌÀÅÞµÄ°÷¤Î±þ±ç±éÀâ¤ò¹Ô¤¦¡Öµ×ËÜ²íÈþ¡×¡Ö¼ÆÅÄÍý·Ã¡×
¡¡ÃæÆ»·ëÀ®Ä¾¸å¤Ë¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Îº¹¤¬¤Ä¤¯¤È¤Ï¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¹â»Ô´±Å¡¤«¤é¤ÏÅö½é¤è¤ê¡ÖÃæÆ»¤ËÂÐ¤¹¤ë¶¼°Ò¤ò¤µ¤Û¤É´¶¤¸¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¿¨¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡¡Ä¶Ã»´ü¤Î½°±¡Áª¤Ï¼«Ì±¤Î°µ¾¡¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£Áªµó¸ø¼¨Á°¤ËµÞî±·ëÀ®¤µ¤ì¤¿ÃæÆ»¤Ï¹çÊ»¸ú²Ì¤òÀ¸¤«¤»¤º¡¢°ìÇÔÃÏ¤Ë¤Þ¤ß¤ì¤ë³Ê¹¥¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
·³»Õ¤ÎÂ¸ºß
¡Ö´±Å¡Â¦¤«¤é¤ÏÁªµóÀï¤ËÆþ¤ëÁ°¤«¤é¡ÈÃæÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤½¤³¤Þ¤Ç¶¼°Ò¤Ë¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Í½ÁÛ°Ê¾å¤Ë¿»Æ©¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡É¤È¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÏÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ÂÇÜÀ¯¸¢»þ¡¢¹ñÀ¯Áªµó¤ÏÏ¢ÀïÏ¢¾¡¤Ç¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë¡È·³»Õ¡É¤È¤·¤Æ¿ÔÎÏ¤·¤¿¤Î¤¬º£°æ¾°ºÈ»á¡ÊÅö»þ¡¢¼óÁê¤ÎÌ³ÈëÃ´Åö¤ÎÈë½ñ´±¤Ê¤É¡¢¸½¡¦Æâ³Õ´±Ë¼»²Í¿¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£º£²ó¤Î²ò»¶·à¤ò±é½Ð¤·¤¿¤Î¤âº£°æ»á¤Ç¡¢ÃæÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âº£°æ»á¤Ï¡È¤½¤ì¤Û¤É¤Ç¤â¤Ê¤¤¡É¤È¸«¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÂºÝ¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¤È¡¢À¯¼£Éô¥Ç¥¹¥¯¡£
¡¡2017Ç¯9·î¡¢Åö»þ¤Î°ÂÇÜ¿¸»°¼óÁê¤Ï¾ÃÈñÁýÀÇ¤Î»ÈÅÓÊÑ¹¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ñÌ±¤Ë¿®¤òÌä¤¦¤È¤·¡¢¡Ö¹ñÆñÆÍÇË¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤Æ²ò»¶¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤¬¡¢ÅìµþÅÔ¤Î¾®ÃÓÉ´¹ç»ÒÅÔÃÎ»ö¤ÏÆ±Æü¡¢´õË¾¤ÎÅÞ¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¼«¤é¤ÎÂåÉ½½¢Ç¤¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ºÇÂçÌîÅÞ¤ÎÌ±¿ÊÅÞ¡ÊÂåÉ½¡§Á°¸¶À¿»Ê»á¡Ë¤Ï´õË¾¤ÎÅÞ¤Ø¤Î¹çÎ®Êý¿Ë¤ò·èÄê¡£ÌîÅÞºÆÊÔ¤ÎÆ°¤¤¬¿Ê¤ß¡¢Èó¼«Ì±ÀªÎÏ·ë½¸¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
ÇÔ¼ÔÏ¢¹ç
¡Ö¤½¤Î»þ¤Î¾®ÃÓ»á¤ÎÆ°¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ÂÇÜ»á¤Ï°ÕÉ½¤òÆÍ¤«¤ì¡¢ÁêÅö¾Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òµ²±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·³»Õ¤Îº£°æ»á¤âÆ±ÍÍ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£·ë²ÌÅª¤Ë¾®ÃÓ»á¤¬¼«¿È¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ëÀªÎÏ¤ò¡ÈÇÓ½ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡É¤ÈÀë¸À¤·¤¿¤³¤È¤¬¼ºÂ®¤ò¾·¤¤·¡¢¼«¸øÍ¿ÅÞ¤ÏÁªµó¤ËÂç¾¡¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤ì¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð·ë²Ì¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡²ò»¶¤¬³ÎÄêÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÌîÅÞ¤¬¡Ö¤«¤¿¤Þ¤ê¡×¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¹½¿Þ¤Ïº£²ó¤âÆ±ÍÍ¤À¤¬¡¢¶¼°Ò¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤Ê¤Î¤«¡£
¡Ö´±Å¡¤¬¿·ÅÞ·ëÀ®¤Þ¤Ç»¡ÃÎ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ÎÊóÆ»¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¿¿µ¶¤Ï¤È¤â¤«¤¯¤È¤·¤Æ¡ÈÃæÆ»¤Ï¼å¼ÔÏ¢¹ç¤À¡É¤È¤¤¤¦¸«Êý¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤â¤È¤â¤ÈÎ©Ì±¤â¸øÌÀ¤âÊý¸þÀ¤ò¸«¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼ÔÆ±»Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦À¯ÅÞ¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ÇÁÈ¿¥ÎÏ¤òÀ¸¤«¤·ÀÚ¤ì¤ºÁê¾è¸ú²Ì¤¬É½¤ì¤Æ¤³¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
Æâ³ÕÉÔ¿®Ç¤°Æ¤ò½Ð¤»¤Ê¤¤
¡¡Î©Ì±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²¾¤Ë²ò»¶¤¬¤Ê¤¯ÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤¬ÎãÇ¯ÄÌ¤ê¤Ë³«¤«¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤ÇÆâ³ÕÉÔ¿®Ç¤°Æ¤ò½Ð¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÎ©Ì±¤ÎÂåÉ½¤À¤Ã¤¿ÌîÅÄ²ÂÉ§»á¤Ï°ÊÁ°¤«¤é¡È¤¦¤Þ¤¯¹Ô¤«¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸ýÊÊ¤Ç¡¢ÅÞ±¿±Ä¤ËÉÔËþ¤òÏ³¤é¤·¡¢Î©Ì±¤¬¼«Ì±¤Ë¼è¤Ã¤ÆÂå¤ï¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸«Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ä¸¶È¯¤Ê¤É¤ÎÀ¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¤é¤Í¡£ÉÔ¿®Ç¤°Æ¤ò½Ð¤·¤Æ²ò»¶¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¨¤ÐÅÞÀª¤Ï½Ì¾®¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤¿¤á¡¢ÉÔ¿®Ç¤°Æ¤ÎÄó½Ð¤ËÆó¤ÎÂ¤òÆ§¤à¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£ÃæÆ»¤¬·ëÀ®¤µ¤ì¤¿º£²ó¤ÎÁªµó¤Ç¤ÏÀ¯¸¢¸òÂå¤òÁÊ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¤½¤ÎÅÀ¤âÊªÂ¤ê¤Ê¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡°ìÊý¤Î¸øÌÀ¤Ïºò½©¡¢26Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¼«Ì±¤È¤ÎÏ¢Î©¤ò²ò¾Ã¡£¤½¤Î±Æ¶Á¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡½¡½¡£
¡Ö¤¶¤Ã¤¯¤ê¸À¤¦¤È¡¢»Ù»ýÊìÂÎ¡¦ÁÏ²Á³Ø²ñ¤Î²ñ°÷¤ÏÁªµó¤Ë¶î¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë°Õ¤Ë±è¤ï¤Ê¤¤¸õÊä¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤³¤È¤ËÈáÌÄ¤ò¤¢¤²Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸øÌÀ¡¦³Ø²ñ¤Î¼¹¹ÔÉô¤Ï¤½¤ì¤ò¤Ê¤À¤á¤Ê¤¬¤éÁªµó³èÆ°¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢Ï¢Î©À¯¸¢¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀâÆÀ¤â¸Â³¦¤ËÃ£¤·¡¢Ï¢Î©Î¥Ã¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¹â»Ô»á¤¬ÂÇ¤Á½Ð¤¹À¯ºö¤ò³Æ³Ø²ñ°÷¤¬¿¿ÀµÌÌ¤Ç¼õ¤±»ß¤á¤Æ¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯»Ñ¤ò³Ø²ñ¤Î¼¹¹ÔÉô¤¬ÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¥Ö¥ì¡¼¥Ìò¤ÎÆÈ¤ê¤è¤¬¤ê
¡¡ÃæÆ»¤Î·ëÀ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÀÐÇËÁ°À¯¸¢»þÂå¤«¤é¿åÌÌ²¼¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤ÎÊóÆ»¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡ØÀÐÇË¤ª¤í¤·¡Ù¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¸øÌÀ¤ÎÏ¢Î©Î¥Ã¦¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£ÁÈ¿¥ËÉ±Ò¤Î¤¿¤á¤ËÏ¢Î©Î¥Ã¦¤ò·è¤á¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌîÅÞ¤ËÅ¾¤¸¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤ÇÍ¿ÅÞ¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¤«¥Ï¥Ã¥¥ê¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£À¯ºöÎ©°Æ¤ÎÌÌ¤Ç¤âºÝÎ©¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÂÇ¤Á½Ð¤»¤º¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÅÀ¤ÏÀÆÆ£»á¤é¼¹¹ÔÉô¤Î¸«ÄÌ¤·¤Î´Å¤µ¡¢¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤Î¤Ê¤µ¤«¤é¤¯¤ë¤â¤Î¤À¤È³Ø²ñÂ¦¤«¤é¸·¤·¤¯»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¸øÌÀ¤Ï¼«Ì±¤Î¥¿¥«ÇÉ¿§¤Î¶¯¤¤À¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Ö¥ì¡¼¥Ìò¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¾ï¤Ë¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö³Î¤«¤Ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÆÈ¤ê¤è¤¬¤ê¤Ê¤È¤³¤í¤âÈÝ¤á¤º¡¢¡È¸øÌÀ¤Î¼çÄ¥¤Ë¤Ïº£¤Î»þÂå¤Ë¸«¹ç¤Ã¤¿¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤¬¤Ê¤¤¡É¡È¥Ö¥ì¡¼¥¤òÆ§¤à¤³¤È¤Ç¤à¤·¤íÆüËÜ¤¬ÀïÁè¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡É¤Ê¤É¤È¶ì¡¹¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ï¼«Ì±»Ù»ýÁØ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÌµÅÞÇÉÁØ¤Ë¤â¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÁØ¤ò¼«Ì±¤Ïº£²ó¤¦¤Þ¤¯½¦¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ï³Ø²ñ¤Î¼¹¹ÔÉô¤¬¸«¸í¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼«Ì±¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸øÌÀ¡¦³Ø²ñÉ¼¤¬Î¥È¿¤·¤Æ¤â¤½¤ì¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ëÉ¼¤òÊÌ¤Î¤È¤³¤í¤«¤é»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë¡¡¹Ô¤Àè¤ä¸«ÄÌ¤·¤ò¸«¼º¤Ã¤¿¼å¼ÔÏ¢¹ç¤Ç¤ÏÂÀÅáÂÇ¤Á¤Ç¤¤ëÀï¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
