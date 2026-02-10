¡Ö»þÃ»¤Î¤È¤¡¢¤è¤¯»È¤¦Ä´ÍýË¡¤Ï¡©¡×¡ã²óÅú¿ô19,297É¼¡ä¡Ú¶µ¤¨¤Æ¡ª ¤ß¤ó¤Ê¤Î°á¿©½»¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÊë¤é¤·Ä´ººÂâ¡×·ë²ÌÈ¯É½ Âè436²ó¡Û
¥¹¥´ÆÀ¡Ö¥×¥í¤Î´ÊÃ± E¡¦¥ì¥·¥Ô¡×¤Ç¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î°á¿©½»¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤¬ÆüÂØ¤ï¤ê¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ú¤ß¤ó¤Ê¤ÎÊë¤é¤·Ä´ººÂâ¡Û¤ò¼Â»ÜÃæ¡ª¤³¤³¤Ç¤Ï¤½¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
E¡¦¥ì¥·¥ÔÊÔ½¸Éô¤ÎT¤Ç¤¹¡£¿·´ë²è¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÊë¤é¤·Ä´ººÂâ¡×¡¢ËèÆü¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¢£º£²ó¤Î·ë²Ì¤Ï¡©
º£Æü¤Î¼ÁÌä¤Ï¡Ö»þÃ»¤Î¤È¤¡¢¤è¤¯»È¤¦Ä´ÍýË¡¤Ï¡©¡×¤µ¤Æ¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î²óÅú¤Ï¡Ä¡©
¢£º£²ó¤Î¼ÁÌä:¡Ö»þÃ»¤Î¤È¤¡¢¤è¤¯»È¤¦Ä´ÍýË¡¤Ï¡©¡×
º£Æü¤Î·ë²Ì¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©°Õ³°¡©¤½¤ì¤È¤â»×¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¡©ÌÀÆü¤Î·ë²Ì¤â¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª¤ª¤¹¤¹¤á¥ì¥·¥Ô¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢£º£Æü¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥ì¥·¥Ô
¥ì¥ó¥¸¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó
¡ÚºàÎÁ¡Û¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
¤´ÈÓ(¿æ¤¤¿¤Æ) ÃãÏÒ 2ÇÕÊ¬
Íñ 2¸Ä
¤·¤ç¤¦¤æ Âç¤µ¤¸ 1/2
¥´¥ÞÌý Âç¤µ¤¸ 1
¹âºÚÄÒ¤±(¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê) 30g
Çò¥´¥Þ Âç¤µ¤¸ 1/2
¹ï¤ß¤Î¤ê Å¬ÎÌ
¡Úºî¤êÊý¡Û
1¡¢ÂÑÇ®¥Ü¥¦¥ë¤ËÍñ¤òÍÏ¤¤Û¤°¤·¡¢¤·¤ç¤¦¤æ¤È¥´¥ÞÌý¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¹ç¤ï¤»¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç1Ê¬²ÃÇ®¤¹¤ë¡£
2¡¢°ìÅÙÁ´ÂÎ¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤¿¤é¡¢ºÆ¤ÓÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç20¡Á30ÉÃ²ÃÇ®¤·¡¢¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥¨¥Ã¥°¾õ¤Ëº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£
3¡¢¤´ÈÓ¤Ë¹âºÚ¤ÎÄÒ¤±Êª¡¢Çò¥´¥Þ¡¢(2)¤ò²Ã¤¨¡¢Á´ÂÎ¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤¿¤é´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¹ï¤ß¤Î¤ê¤ò»¶¤é¤¹¡£
¡Ú¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡¦¥³¥Ä¡Û
ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ï600W¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(E¡¦¥ì¥·¥ÔÊÔ½¸Éô)
E¡¦¥ì¥·¥ÔÊÔ½¸Éô¤ÎT¤Ç¤¹¡£¿·´ë²è¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÊë¤é¤·Ä´ººÂâ¡×¡¢ËèÆü¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¢£º£²ó¤Î·ë²Ì¤Ï¡©
º£Æü¤Î¼ÁÌä¤Ï¡Ö»þÃ»¤Î¤È¤¡¢¤è¤¯»È¤¦Ä´ÍýË¡¤Ï¡©¡×¤µ¤Æ¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î²óÅú¤Ï¡Ä¡©
¡¦¡Ö»þÃ»¤Î¤È¤¡¢¤è¤¯»È¤¦Ä´ÍýË¡¤Ï¡©¡×¤Î·ë²Ì¤Ï¡Ä
¡¦1°Ì ¡Ä ¥ì¥ó¥¸Ä´Íý 67%
¡¦2°Ì ßÖ¤á¤ë 18%
¡¦3°Ì ÏÂ¤¨¤ë¤À¤± 8%
¡¦4°Ì ¤æ¤Ç¤ë 5%
¡¡
¢¨¾®¿ôÅÀ°Ê²¼»Í¼Î¸ÞÆþ
19,297É¼
¡¦2°Ì ßÖ¤á¤ë 18%
¡¦3°Ì ÏÂ¤¨¤ë¤À¤± 8%
¡¦4°Ì ¤æ¤Ç¤ë 5%
¡¡
¢¨¾®¿ôÅÀ°Ê²¼»Í¼Î¸ÞÆþ
19,297É¼
¡¦·ë²Ì¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
º£Æü¤Î·ë²Ì¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©°Õ³°¡©¤½¤ì¤È¤â»×¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¡©ÌÀÆü¤Î·ë²Ì¤â¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª¤ª¤¹¤¹¤á¥ì¥·¥Ô¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢£º£Æü¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥ì¥·¥Ô
¥ì¥ó¥¸¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó
¡ÚºàÎÁ¡Û¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
¤´ÈÓ(¿æ¤¤¿¤Æ) ÃãÏÒ 2ÇÕÊ¬
Íñ 2¸Ä
¤·¤ç¤¦¤æ Âç¤µ¤¸ 1/2
¥´¥ÞÌý Âç¤µ¤¸ 1
¹âºÚÄÒ¤±(¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê) 30g
Çò¥´¥Þ Âç¤µ¤¸ 1/2
¹ï¤ß¤Î¤ê Å¬ÎÌ
¡Úºî¤êÊý¡Û
1¡¢ÂÑÇ®¥Ü¥¦¥ë¤ËÍñ¤òÍÏ¤¤Û¤°¤·¡¢¤·¤ç¤¦¤æ¤È¥´¥ÞÌý¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¹ç¤ï¤»¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç1Ê¬²ÃÇ®¤¹¤ë¡£
2¡¢°ìÅÙÁ´ÂÎ¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤¿¤é¡¢ºÆ¤ÓÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç20¡Á30ÉÃ²ÃÇ®¤·¡¢¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥¨¥Ã¥°¾õ¤Ëº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£
3¡¢¤´ÈÓ¤Ë¹âºÚ¤ÎÄÒ¤±Êª¡¢Çò¥´¥Þ¡¢(2)¤ò²Ã¤¨¡¢Á´ÂÎ¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤¿¤é´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¹ï¤ß¤Î¤ê¤ò»¶¤é¤¹¡£
¡Ú¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡¦¥³¥Ä¡Û
ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ï600W¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(E¡¦¥ì¥·¥ÔÊÔ½¸Éô)