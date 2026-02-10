¸µKAT-TUNÃæ´ÝÍº°ì¡¢ÉÛÌÌÀÑ¾¯¤Ê¤¹¤®Èþ½÷¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Ð¥º¤êÆ°²è¤Ë¡ÖÉþÁõ¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦ÁÀ¤¤¤Ç¡©¡×
ÉÛ¤ÎÌÌÀÑ¤¬¾¯¤Ê¤¹¤®¤ëÉþ¤ÇÁ°¤«¤¬¤ß¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ã«´Ö¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¡Ä¡Ä!?¡¡¤«¤Ä¤ÆÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥ß¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ëµ±¤¤¤¿¤¢¤ÎÈþ½÷¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¡¢SNS¤ÇÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤ÀÆ°²è¤ò¸ø³«¡ª¡¡äþÍ¾¶ÊÀÞ·Ð¤Æ³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤¿¸µKAT-TUN¤ÎÃæ´ÝÍº°ì¤È¡¢¥É¥é¥¡¥°¥¯¥¤ー¥ó¤Î¥É¥ê¥¢¥ó¡¦¥í¥í¥Ö¥ê¥¸ー¥À¤¬¡¢Æ°²è¤Î¿Íµ¤¤ÎÈëÌ©¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£
¡ÚTVer¡Û¶¯Ä´¤µ¤ì¤¿¶»¤ÎÃ«´Ö¤Ë¥É¥¥É¥¡Ä¡ÄÀÄ³Ø¥ß¥¹¥³¥ó½à¥°¥éÈþ½÷¥¿¥ì¥ó¥È¡¢ÉÛ¤ÎÌÌÀÑ¤¬¾¯¤Ê¤¹¤®¤ëÉþ¤Ç¥·¥á¤Î¥éー¥á¥ó¤ò¥â¥°¥â¥°¡ª¡¡SNS¤ÇÂç¥Ð¥º¤ê¤Î1¿Í°û¤ßÆ°²è¤ò¸ø³«
¤¢¤ÎÈþ½÷¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤Ï¡¢ÀÄ»³³Ø±¡Âç³ØÂ´¤Î°æ¸ý°½»Ò¤Î¤³¤È¡£°æ¸ý¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Âç³Ø1Ç¯À¸¤¬ÂÐ¾Ý¤Î¥ß¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥ÈFRESH CAMPUS CONTEST¡Ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ë¤Î2015Ç¯Âç²ñ¤Ç½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³ÍÆÀ¡£¤³¤ì¤¬¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¡¢Âç³Ø4Ç¯À¸¤Ç·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥åー¤·¤¿¡£ËÜ¿Í¤¤¤ï¤¯¤½¤ÎÎ¢¤Ç¤Ï¡¢¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ø¤ÎÉÔÊ¿ÉÔËþ¤òSNS¤ËÅê¹Æ¤¹¤ëÆæ¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¼«ºî¼«±éµ¿ÏÇ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê±ê¾å¤¬¤¢¤ê¤¹¤®¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
ÎÉ¤¯¤â°¤¯¤âSNS¤ÇÌÜÎ©¤Ä°æ¸ý¤Ï¡¢¼«Âð¤Ë4¥ê¥Ã¥È¥ë¤Î¥¥ó¥ß¥ä¾ÆÃñ¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Û¤ÉÂç¤Î¼ò¹¥¤¡£Âç½°µï¼ò²°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢1¿Í¤Ç°û¤àÍÍ»Ò¤ò»£±Æ¤·¤Æ½é¤á¤ÆSNS¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤Ê¤ó¤ÈÆ°²è¤¬756Ëü²ó¤âºÆÀ¸¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¤«¤é¶Ã¤¤À¡£
ÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À1¿Í°û¤ßÆ°²è¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤ëË¿¿Íµ¤¥Á¥§ー¥óµï¼ò²°¤À¡£¶»¸µ¤¬ÂçÃÀ¤Ë¶õ¤¤¤¿Çò¤Î¥Îー¥¹¥êー¥Ö¥È¥Ã¥×¥¹»Ñ¤Î°æ¸ý¤Ï¡¢Æ°²èÆâ¤Ç¥¸¥ç¥Ã¥¤ÎÀ¸¥Óー¥ë¤ò¥ªー¥Àー¡£¤½¤Î¸å¤Ï¡¢ÄêÈÖÎÁÍý¤ä¼ò¤ò¤É¤ó¤É¤óÄÉ²ÃÃíÊ¸¤·¡¢¥·¥á¤Î¥éー¥á¥ó¤Þ¤Ç¿´Äì¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤ËÌ£¤ï¤Ã¤¿¡£
¥éー¥á¥ó¤òÓµ¤ë°æ¸ý¤Î¶»¤ÎÃ«´Ö¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥É¥ê¥¢¥ó¤Ï¡Öº£¤Î¤Û～¤ó¤È¤ª¸«»ö¡ª¡¡¤µ¤¹¤¬¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¤Û¤é¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡ª¡×¤ÈÇï¼ê¡£¤µ¤é¤Ë¥É¥ê¥¢¥ó¤Ï¡¢¡ÖÂç½°µï¼ò²°¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬ÌÊÌ©¤Ê¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¤â¤È¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¤³¤ì¤¬À¾ËãÉÛ¤È¤«Ï»ËÜÌÚ¤È¤«¤À¤Ã¤¿¤é¡Ø¤¢～¤â¤¦·ë¶É²æ¡¹¤Ë¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ø¤Ê¤ó¤«¤¹¤´¤¯¿Æ¤·¤ß¤¬¤â¤Æ¤ë～¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÁÀ¤¤¤Î¸µºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢Æ°²è¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤ÀÍýÍ³¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
Ãæ´Ý¤«¤é¡Ö¤³¤ì°ì±þ¤Í¡¢¥á¥ó¥º¤È¤¤¤¦¤«°ì±þ¿¨¤ì¤È¤«¤Ê¤¤ã¤Ê¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢ÉþÁõ¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦ÁÀ¤¤¤Ç¡©¡×¤È¤¿¤º¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡¢°æ¸ý¤Ï¡Ö²Æ¤Ï»ä·ë¹½¤³¤¦¤¤¤¦¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤Ë¥Ç¥Ë¥à¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹ËÜÅö¤Ë¡ª¡×¤È°Õ¿Þ¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¥¢¥Ôー¥ë¡£¤·¤«¤·Èà½÷¤Ï¥É¥ê¥¢¥ó¤«¤é¡¢¡Ö¤Á¤ç～¤Ã¤ÈÉÛ¤ÎÌÌÀÑ¾¯¤Ê¤¹¤®¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê～¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤ë»öÂÖ¤Ë¡£¡Ö¡ÊÆ°²è¤Ø¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¡ËÃËÀ¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢°Õ³°¤È½÷À¤ÎÊý¤È¤«¤â¡Ø¿Æ¶á´¶Í¯¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¤È¤«¡×¤È¤¤¤¦È¯¸À¤â¡¢¥É¥ê¥¢¥ó¤Ë¡Ö°Õ³°¡ª¡×¤È¤¹¤«¤µ¤º¥¤¥¸¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢°æ¸ý¤Î1¿Í°û¤ßÆ°²è¤Ï¡¢2·î7Æü¿¼Ìë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Èー¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¤Þ¤ë¤É¤ê¤£～¥³¥³¤À¤±¤ÎÏÃ～¡×¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚTVer¡Û¸µKAT-TUNÃæ´ÝÍº°ì¡¢È¾Ç¯´Ö¤ÎµÙ¶È´ü´Ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡¢¿´¶¡¢µÙ¶ÈÃæ¤â¡ÖÂç¾æÉ×¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¶âÁ¬»ö¾ð¤Ê¤É¤òÀÖÍç¡¹¹ðÇò