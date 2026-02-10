■ミラノ・コルティナオリンピック™ スキー ジャンプ男子個人ノーマルヒル（日本時間10日、プレダッツォ・ジャンプ競技場）

スキージャンプの男子個人ノーマルヒルが日本時間10日に行われ、小林陵侑（29、TEAM ROY）は8位となり、北京大会に続いてのオリンピック2連覇はならなかった。

1回目、49番手に登場した小林は100.5mのジャンプで130.8点をマークし7位で2回目に臨んだ。31人で争われた2回目。25番目に登場した小林は104mを飛び、合計260.6点で8位に入った。

「すごくエキサイティングなゲームですごく楽しかった」と振り返った小林。初出場で銅メダルを獲得した二階堂蓮（24、日本ビール）について「今シーズン調子を上げてたので、ここでちゃんとパフォーマンスをして本当におめでとうという気持ち」と、後輩の偉業を称えた。

「今日は2本通してすごく合格点なジャンプだったので、もうちょっと精度を高めてまたビッグジャンプを見せられたらいいなと思います」と今後の戦いを見据え、「また2本良いジャンプを揃えたい」と意気込んだ。

