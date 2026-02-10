53ºÐ¡¦¤Ï¤ë¤Ê°¦¡¢±ð¤ä¤«¤ÊÊ£¿ô¤ÎÃåÊª»Ñ¤òÈäÏª¡ÖËÜÅö¤Ë¤ª»÷¹ç¤¤¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Ï¤ë¤Ê°¦¡Ê53¡Ë¤¬8Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼«¿È¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ëÃåÊª¥Ö¥é¥ó¥É¡Öharuno¡×¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢±ð¤ä¤«¤ÊÊ£¿ô¤ÎÃåÊª»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖËÜÅö¤Ë¤ª»÷¹ç¤¤¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¡×¾åÉÊ¤ÊÃåÊª»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¤Ï¤ë¤Ê°¦
¡¡¤Ï¤ë¤Ê¤Ï¡Ö#haruno ÃåÊª¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¿¤¯¤µ¤óÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿ #Ã¸Ï©Åç¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾åÉÊ¤Ê¥Û¥ï¥¤¥È¤ÎÃåÊª»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ªÃåÊª¡¢ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¤ª»÷¹ç¤¤¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¡×¡ÖÃåÊª¤È¤Æ¤â»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö½Ê½÷¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
