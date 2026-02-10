Èþ¥¹¥¿¥¤¥ë¶¯Ä´¤Î¥Ô¥¿¥Ô¥¿¥¦¥§¥¢¤ËÅ£ÉÕ¤±¡Ä´Ú¹ñ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¡¢¥æ¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¸¥å¤Ë¥Õ¥¡¥óÇ®»ëÀþ
´Ú¹ñ¤Ç¿Íµ¤¤ÎÈþ½÷¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¡¢¥æ¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¸¥å¤¬Èþ¥¹¥¿¥¤¥ëºÝÎ©¤Ä¥¦¥§¥¢SHOT¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÎº¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥æ¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¸¥å¡¢¥ÉÇ÷ÎÏ¤Î¥Ô¥¿¥Ô¥¿¥¦¥§¥¢
¥æ¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¸¥å¤ÏºÇ¶á¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë´¨¤¯¤Æ¤â¥´¥ë¥Õ¤ò¤·¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡©³¤³°¥´¥ë¥ÕÎ¹¹Ô¤ÏFEELGOOD TOUR¡õGOLF¤È°ì½ï¤Ë¤É¤¦¤¾¡×¤È¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤ËÄÖ¤ê¡¢¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¼¼Æâ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¼Ì¿¿»£±Æ¤ËÎ×¤à¥æ¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¸¥å¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Çò¤ÎÄ¹Âµ¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥Í¥¤¥Ó¡¼·Ï¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥´¥ë¥Õ¥¦¥§¥¢¥³¡¼¥Ç¤Ç¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¤â¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ÊÈþËÆ¤òÈ¯»¶¡£¥¿¥¤¥ÈÌÜ¤Ê¥¦¥§¥¢¤«¤é¤Ï¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤é¤·¤¤°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¥é¥¤¥ó¤¬ºÝÎ©¤Á¡¢Â¿¤¯¤Î¥´¥ë¥Õ¥Õ¥¡¥ó¤òÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¥æ¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¸¥å¤Ï1994Ç¯2·î28ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î32ºÐ¡£2004Ç¯¤Ë¥´¥ë¥Õ¤ò»Ï¤á¡¢2011Ç¯¤ËKLPGA¤ØÆþ²ñ¡£¥Ä¥¢¡¼¶þ»Ø¤ÎÈþËÆ¤È¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿Áª¼ê¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¡£2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ï´Ú¹ñ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤ÎÍèµ¨¥·¡¼¥É½ç°ÌÀïÍ½ÁªAÁÈ¤ò3°Ì¤ÇÄÌ²á¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ËÜÁª¤Ç¤ÏÄÌ»»3¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Î89°Ì¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¥·¡¼¥É¸¢³ÍÆÀ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£