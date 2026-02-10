¥ì¥¤¥º¤¬¡Ö¥Þ¥ë¤Á¤ã¤ó¡×¤³¤È±¦ÏÓ¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤È¥Á¡¼¥àºÇ¹âÇ¯Êð¤Î1Ç¯20²¯±ßÄ¶¤¨¤Ç¹ç°Õ
¡¡¥ì¥¤¥º¤¬±¦ÏÓ¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¡Ê35¡Ë¤È1Ç¯1300Ëü¥É¥ë¡ÊÌó20.2²¯±ß¡Ë¤Î·ÀÌó¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¡£·ÀÌó¤Ë¤Ï2027Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥ß¥å¡¼¥Á¥å¥¢¥ë¡ÊÁê¸ß¡Ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£APÄÌ¿®¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Ïºòµ¨¥ì¥Ã¥º¤ÇÀèÈ¯26»î¹ç¡¢µß±ç14»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢11¾¡14ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨4.45¤òµÏ¿¡£Åêµå²ó165²ó2/3¤Ï¥¥ã¥ê¥¢ºÇÂ¿¤À¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¡Ö¥Þ¥ë¤Á¤ã¤ó¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ç4¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤·¤¿¸å¡¢30Âå¤ËÆþ¤Ã¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼Éüµ¢¡¢¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¿¡£¥Ñ¥É¥ì¥¹¡¢¥ì¥Ã¥º¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢ºÇ½é¤Î3Ç¯´Ö¤Ï¤¤¤º¤ì¤âËÉ¸æÎ¨3.50Ì¤Ëþ¡£2024Ç¯¤Ï¥¥ã¥ê¥¢ºÇ¹â¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ç42»î¹ç¡Ê¤¦¤Á16ÀèÈ¯¡Ë¤Ç142²ó1/3¤òÅê¤²¡¢ËÉ¸æÎ¨3.10¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó¸å¡¢¥ì¥Ã¥º¤¬2105Ëü¥É¥ë¤Î¥¯¥ª¥ê¥Õ¥¡¥¤¥ó¥°¡¦¥ª¥Õ¥¡¡¼¡ÊQO¡Ë¤òÄó¼¨¤·¤¿¤¿¤á¡¢»ÄÎ±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Î¶¯¤ß¤Ï¡¢6µå¼ï¤òÁà¤ëÀ©µåÎÏ¡£¥«¥Ã¥¿¡¼¡¢¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¡¢¥·¥ó¥«¡¼¡¢¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¡¢¥«¡¼¥Ö¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¤¤¤º¤ì¤â10¡ó°Ê¾å¤Î³ä¹ç¤Ç»ÈÍÑ¤·¡¢¤É¤Îµå¼ï¤Ç¤â¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤ò¹¶¤á¤é¤ì¤ë¡£
¡¡·ÀÌóÁ°¤Î¥ì¥¤¥º¤Î2026Ç¯¤Î¥ì¥¤¥º¤ÎÇ¯ÊðÁí³Û¤ÏÌó7900Ëü¥É¥ë¡£¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤ÎÊÝ¾Ú³Û1300Ëü¥É¥ë¤Ï¡¢2026Ç¯¤Î¥Á¡¼¥àºÇ¹âÇ¯Êð¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£