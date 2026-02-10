¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯»ÕÄïÂÐÃÌ¡ÛËÒ¸¶ÂçÀ®¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â¤ä¤ë¡×¡ÈÇ®ÃË¡É»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¾¾ÅÄÀë¹À¥³¡¼¥Á¤ËÀÀ¤¦À¤³¦°ìÏ¢ÇÆ
¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦ËÒ¸¶ÂçÀ®ÆâÌî¼ê¡Ê33¡Ë¤È¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¾¾ÅÄÀë¹ÀÌî¼êÁí¹ç¥³¡¼¥Á¡Ê42¡Ë¡áËÜ»æÉ¾ÏÀ²È¡á¤Î»ÕÄïÂÐÃÌ¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£¥ª¥Õ¤Î¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¡ÖÇ®ÃË½Î¡×¤Ç¤È¤â¤Ë´À¤òÎ®¤·¤¿2¿Í¡£2Âç²ñÏ¢Â³½Ð¾ì¤ÇÏ¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ëËÒ¸¶Âç¤Ï¡¢¸½Ìò»þÂå¤Î2013¡¢17Ç¯Âç²ñ¤Ï¥Ù¥¹¥È4¤À¤Ã¤¿»Õ¾¢¤Ë¡ÖÀ¤³¦°ìÏ¢ÇÆ¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£¡¡¡Ê¼èºà¡¦¹½À®¡áÊ¡±º¡¡·òÂÀÏº¡Ë
¡¡¾¾ÅÄ¡¡ºòµ¨¤Ï¼ó°ÌÂÇ¼Ô¡õ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ¤Ë¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤ÈºÇ¹â¤Î1Ç¯¡£WBC¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Áª½Ð¤â¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÒ¸¶Âç¡¡º£¤«¤é¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ä¡£
¡¡¾¾ÅÄ¡¡Á°²ó¤ÏÄÉ²Ã¾·½¸¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÏÃ¯¤â¤¬Ç§¤á¤ëÁª½Ð¡£
¡¡ËÒ¸¶Âç¡¡Á°²ó¤ÏÎëÌÚÀ¿Ìé¡Ê¥«¥Ö¥¹¡Ë¤ÎÂåÌò¡£¥Á¡¼¥à¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢À¤³¦°ì¤ÏÊõÊª¤Î¤è¤¦¤Ê·Ð¸³¤Ç¤·¤¿¡£º£²ó¤ÏºÇ½é¤«¤éÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤ÆÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤·¡¢Ìò³ä¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤ê¤¿¤¤¡£
¡¡¾¾ÅÄ¡¡Á°²ó¡¢À¤³¦°ì¤Î½Ö´Ö¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÒ¸¶Âç¡¡°ì¤Ä¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤·¡¢¤É¤³¤Ç¤â¼é¤ì¤ë¡£¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¡£¤Ê¤ó¤Ç¤â¤ä¤ë³Ð¸ç¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¾¾ÅÄ¡¡ËÒ¸¶Áª¼ê¤ÏÇ®¤¤ÃË¡£¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡¡ËÒ¸¶Âç¡¡À¹¤ê¾å¤²Ìò¤È¤·¤Æ¤Ï¾¾ÅÄ¥³¡¼¥Á¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏÌîµå¤Ë½¸Ãæ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¾¾ÅÄ¡¡ËÍ¤Ï¸½Ìò»þÂå¤ËÂè3¡¢4²óÂç²ñ¤Ç¥Ù¥¹¥È4¡£Ï¢ÇÆ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡ËÒ¸¶Âç¡¡Ìîµå¤Ê¤Î¤Ç·ë²Ì¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¾¡¤Ã¤Æ¤âÉé¤±¤Æ¤â¥ß¥¹¤·¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤¬¸å²ù¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Ê¤¬¤éÁ´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¾¾ÅÄ¡¡¥Û¡¼¥¯¥¹¤Ç¤Ï¥ê¡¼¥°3Ï¢ÇÆ¡¢ÆüËÜ°ìÏ¢ÇÆ¤¬·ü¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÒ¸¶Âç¡¡WBC¤Ç¥Á¡¼¥à¤òÎ¥¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤¬¤¤¤Ê¤¤´Ö¤Ë¤½¤³¤ØÃ¯¤«¤¬Æþ¤ë¡£Éé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥Û¡¼¥¯¥¹¤Ç¤ä¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Ê¤¬¤éÎý½¬¡¢»î¹ç¤È¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡¾¾ÅÄ¡¡¥·¡¼¥º¥ó¤Î¸Ä¿Í¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡©
¡¡ËÒ¸¶Âç¡¡¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤Ï¤½¤¦´ÊÃ±¤Ë³Í¤ì¤Ê¤¤¡£ÂÇ·â¤Ïºòµ¨¤ÎÀ®ÀÓ¤òÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ¤È¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤Ï¤â¤¦°ìÅÙ¡¢³Í¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¾¾ÅÄ¡¡½é¤á¤Æ¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ¡£Ç®ÃË½Î¤Î½ÎÄ¹¤Ï8¸Ä¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ø¤Î»×¤¤¤Ï¡©
¡¡ËÒ¸¶Âç¡¡8¸Ä³Í¤ë¤È¤Ê¤ë¤È40ºÐ¤Ç¤¹¡Ä¡£
¡¡¾¾ÅÄ¡¡WBCÁ°²ó·è¾¡Á°¤ËÂçÃ«Áª¼ê¤Ï¡ÖÆ´¤ì¤ë¤Î¤ò¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬ÀµÄ¾¡¢²ñ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤Áª¼ê¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
¡¡ËÒ¸¶Âç¡¡¥¸¥ã¥Ã¥¸¡£¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤òÀ¸¤Ç¸«¤¿¤¤¡£
¡¡¾¾ÅÄ¡¡¤½¤¦¤¤¤¨¤ÐÇØÈÖ¹æ¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ç¤Î¡Ö8¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö5¡×¡£
¡¡ËÒ¸¶Âç¡¡Áª¤ó¤ÀÍýÍ³¤Ï¾¾ÅÄ¤µ¤ó¤ÎÇØÈÖ¹æ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£Á°²ó¤ÏÄÉ²Ã¤ÇÁª¤Ù¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÉÕ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¾ÅÄ¡¡Ìî¼êÁí¹ç¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤ëÇ®ÃË½ÎÄ¹¤ËÃíÊ¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡¡ËÒ¸¶Âç¡¡À¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£µÕ¤Ë¤½¤³¤·¤«´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¥Ù¥ó¥Á¤Ë³èµ¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÏÃ»´ü·èÀï¤Ç¤ÏÀäÂÐ¡¢Âç»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¾¾ÅÄ¡¡ËÍ¤ÏÀ¤³¦°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¼¤Ò¡¢Ì£¤ï¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÒ¸¶Âç¡¡¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¡£À¤³¦°ì¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¤Î¤Ç¡£¥á¥ó¥¿¥ë¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢À¤³¦°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÎÆüËÜ°ì¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£