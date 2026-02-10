¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¼þÅì¡ÈÍ¤µþ¤Î5¥ß¥ê¡É¤ÇÏ¢ÇÆ¤Ø¡¡10Æü¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ËÁ°²ó¤è¤êÃ»¤¤WBC»ÅÍÍ¥°¥é¥ÖÆÏ¤¯Í½Äê
¡¡¡ÈÍ¤µþ¤Î5¥ß¥ê¡É¤ÇÄºÅÀ¤ò¤Ä¤«¤à¡½¡½¡£2Âç²ñÏ¢Â³¤ÇWBCÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¼þÅìÍ¤µþ³°Ìî¼ê¤¬¡¢WBC»ÅÍÍ¤Î¿·¥°¥é¥Ö¤ÇÀ¤³¦°ì2Ï¢ÇÆ¤ËÄ©¤à¡£10Æü¤Î30ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¡¦µÜºê¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¡ÖÁ°²ó¡Ê¤ÎWBC¡Ë¤è¤ê¤âÄ¹¤µ¤ÏÃ»¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µîÇ¯¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤È¤ÏÆ±¤¸¥µ¥¤¥º¡£¤¢¤Þ¤êÊÑ¤¨¤º¤Ë¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¿Æ»ØÉÕ¶á¤ËÆü¤Î´Ý¤Î»É¤·¤å¤¦¤¬Æþ¤ê¡¢¼ê¼ó¤Î¥í¥´¶á¤¯¤Ë¤Ï¡ÖJAPAN¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬¹ï¤Þ¤ì¤ë¡£¡Ö¡Ê·¿¤Ï¡Ë»î¹ç¤Ç¤¤¤Ä¤â»È¤¦¤ä¤Ä¤Ç¤¹¤è¡£Îý½¬¤Ê¤ó¤«¤Ç»È¤¨¤¿¤é¡×¡£½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¡¢ÂåÉ½¹ç½É¤Ç½ù¡¹¤Ë¤Ê¤¸¤Þ¤»¤ÆÆüËÜÂåÉ½¥â¡¼¥É¤ØÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡·¿¤Ï³°Ìî¼êÍÑ¥°¥é¥Ö¤È¤·¤Æ¤ÏÆÃÄ§Åª¤À¡£ºòµ¨¤«¤éÄ¹¤µ¤ò5¥ß¥êÃ»¤¯¤·¤¿¡£¥°¥é¥Ö¤ÎÄó¶¡¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëµ×ÊÝÅÄ±¿Æ°¶ñÅ¹¡Öµ×ÊÝÅÄ¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¡×¤Ç¤ÏÃæ³ØÀ¸¥â¥Ç¥ëÊÂ¤ß¤Î¥µ¥¤¥º¡£¡Ö¡Ê¥°¥é¥Ö¤Î¡ËÀè¤ÇÊáµå¤·¤¿»þ¤Ë´¶³Ð¤¬¤Ê¤¤¤Î¤¬·ù¤Ê¤Î¤Ç¡×¤ÈÊáµå¤Î´¶³Ð¤òÄÉµá¤·¤¿¡£¿·¤·¤¤ÁêËÀ¤ÈÎ×¤ó¤Àºòµ¨¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ¤ò³ÍÆÀ¡£¡Ö¤¢¤È°ìÊâ¤ÏÆÏ¤¯¤Î¤Ç¡×¡£ÅðÎÝ²¦4ÅÙ¤Î²÷Â¤Ê¤éÃ»¤¯¤Æ¤âÌäÂê¤â¤Ê¤¤¡£
¡¡»°½½Ï©¤ÇÄ©¤àÀ¤³¦°ì¤Ø¤ÎÀï¤¤¡£¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¶Ã°Û¤Î¼éÈ÷ÈÏ°Ï¤ò¸Ø¤ë¼þÅì¤Ë¤«¤«¤ë´üÂÔ¤ÏÂç¤¤¤¡£¡¡¡Ê°æ¾å¡¡ËþÉ×¡Ë