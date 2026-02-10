µ¢Âð¤·¤¿É×¤Î¥·¥ã¥Ä¤Ë¤Ù¤Ã¤È¤ê·ì¤¬¡©¡ÖÉ¡·ì¡×¤È±³¤ò¤Ä¤¯É×¤Ë¡¢´°àúºÊ¤¬Êú¤¤¤¿¡È°Õ³°¤¹¤®¤ë¡ÉÉÔËþ¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
ËÜºî¡Ø´°àú¤ÊÉ× ´°àú¤ÊºÊ¡Ù¤Ë¤Ï¡¢ËÜÍè¤Î¼«Ê¬¤ò±£¤·¡¢ÈëÌ©¤òÊú¤¨¤¿¤Þ¤ÞÁê¼ê¤ò¤À¤Þ¤·¹ç¤¦É×¤ÈºÊ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¤¢¤ëÆü¡¢É×¤Ï¥·¥ã¥Ä¤ÎÂµ¤Ë·ì¤ò¤Ä¤±¤¿¤Þ¤Þµ¢Âð¤¹¤ë¡£ºÊ¤¬»ØÅ¦¤¹¤ë¤È¡ÖÉ¡·ì¤¬½Ð¤¿¡×¤ÈÉ×¡£ºÊ¤Ï°ì½Ö¹Í¤¨¹þ¤à¤â¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ï²¿¤â¸À¤ï¤Ê¤¤¡£¤³¤Î2¿Í¡¢²¿¤«¤¬¤ª¤«¤·¤¤¡Ä!?
¢£¡ÖºÇ°¡¢ºÊ¤ò¡Ä¡×É×¤ÈºÊ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ëÅÀ
Âè1ÏÃ¤ÏÉ×¥µ¥¤¥É¤Î»ëÅÀ¤Ç¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¥·¥ã¥Ä¤Î·ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ±³¤ò¤Ä¤¤¤¿É×¤Ï¡¢Âè1ÏÃ¸åÈ¾¤Ç¡ÖºÊ¤Ï(±³¤Ë)µ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¹Í¤¨¤ë¡£ºÊ¤¬²¿¤â¸À¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Î¤ÇÉ×ÉØÀ¸³è¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Æâ¿´¤Ç¤Ï¡ÖºÇ°¡¢ºÊ¤ò¡Ä¡×¤È¡¢²º¤ä¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤»×¹Í¤ò½ä¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
Â³¤¯Âè2ÏÃ¤Ï¡¢ºÊ¥µ¥¤¥É¤ÇÆ±¤¸¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£ºÊ¤ÏÉ×¤ÎÂµ¤Ë¤Ä¤¤¤¿·ì¤ò¸«¤Æ¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯¡Ä¤ä¤ë¤Ê¤é¤â¤Ã¤È¤¦¤Þ¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÉÔËþ¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤Þ¤µ¤«ºÊ¤Ë¼ê¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¡Ä´í¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¤É¤ó¤Ê¤Ë°¦¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡Ä¡×¤È¡¢¤³¤Á¤é¤âÉ×¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë´í¸±¤Ê³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÉ¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö°ìÂÎ²¿¤ò¤·¤¿¤ó¤À¡ÄÉÝ¡×¡Ö»÷¤¿¼ÔÆ±»Î¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¥¾¥¯¥¾¥¯¤·¤¿¡×¤È¿Ì¤¨¾å¤¬¤ëÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¢£É×¤Î¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡Ö¥µ¥¤¥³¥Ñ¥¹É×ÉØ¡×
ËÜºî¤òÉÁ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ø·ëº§¤·¤Ê¤¤Æ±ÌÁ¡Ù¤ò¡Ö¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ý¥ê¥¹¡×¤ÇÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿Ì¡²è²È¤Îºù·î¤µ¤ó(@k_sakurazuki)¡£¡ÖÃçÎÉ¤·É×ÉØ¡×¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¥¾¥Ã¤È¤¹¤ëÈëÌ©¤ò»ý¤Ã¤¿É×ÉØ¡£¤³¤ÎÏÃ¤òÁÏ¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ö¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ÇÏÓ»þ·×¤ò¤·¤Æ¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò°®¤ëÉ×¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ø¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥¥ã¥é¤òºî¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤·¤¿¡×¤Èºù·î¤µ¤ó¡£¤Ê¤ó¤È¡¢¤´¼«¿È¤ÎÃ¶ÆáÍÍ¤¬¥â¥Ç¥ë¤À¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÉ×¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òºî¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢É×ÉØ¥â¥Î¤Ë¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤ªÏÃ¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÊ¤Î¤Û¤¦¤ÏÅö½éÉáÄÌ¤ËÍ¥¤·¤¤ºÊ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÊ¤Ë¤âÈëÌ©¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢»÷¤¿¼ÔÉ×ÉØ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¢£2¤Ä¤Î»ëÅÀ¤¬¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¹½À®¤ÎÌ¯
ËÜºî¤ÎÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢É×»ëÅÀ¤ÈºÊ»ëÅÀ¤Î¥ê¥ó¥¯¤À¡£¡Ö1ÏÃ¤ÏÉ×»ëÅÀ¡¢2ÏÃ¤ÏºÊ»ëÅÀ¡Ä¤È2¤Ä¤Î°Û¤Ê¤ë»ëÅÀ¤«¤éÆ±¤¸Êª¸ì¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ú¡¼¥¸¿ô¤â¹ç¤ï¤»¤ÆÎ¢É½¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×
Îã¤¨¤Ð¡¢3¥Ú¡¼¥¸ÌÜ¤ÏÉ×»ëÅÀ¤À¤È¡ÖÃåÂØ¤¨¤Ë¹Ô¤¯¡×¥·¡¼¥ó¤À¤¬¡¢ºÊ»ëÅÀ¤À¤È¡Ö¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ç¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¥·¡¼¥ó¡£¤½¤·¤Æ¤É¤Á¤é¤â4¥Ú¡¼¥¸ÌÜ¤Ç¡Ö2¿Í¤Ç¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤à¡×¥·¡¼¥ó¤Ë¹çÎ®¤¹¤ë¡£Æ±¤¸Å¸³«¤Ç¤â»ëÅÀ¤¬°ã¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¸«¤¨Êý¤¬¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤ï¤ë¹©É×¤¬¶Å¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ò¸«¤é¤ì¤Æ¤âÌäÂê¤Ê¤¤¤È¸À¤¤¹ç¤¦2¿Í¤À¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¿´¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡Ö¡Ä¤³¤Î¥±¡¼¥¿¥¤¤Ï(¸«¤»¤é¤ì¤ë¤ä¤Ä¤À)¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¯¡£¤³¤Î2¿Í¡¢¤É¤Á¤é¤¬°ìËç¾å¼ê¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¤½¤·¤ÆÈà¤é¤ÏÎ¢¤Ç²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©ÆÉ¸å¤Î²ò¼á¤¬»î¤µ¤ì¤ëºîÉÊ¤À¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§ºù·î(@k_sakurazuki)
