Æ£ËÜÈþµ®¡¡¾±»Ê¤È¤ÎÉ×ÉØ´Ö¤Î¡Ö¥ë¡¼¥ë¤Ï¤Ê¤¤¡×¤âµ¤ÉÕ¤¤¤¿»þ¤Ë¤Ï¡Ö¼«Æ°Åª¤Ë¡Ä¡×¡¡¶¦±é¼Ô¤¿¤ÁÂç¾Ð¤¤
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÆ£ËÜÈþµ®¡Ê40¡Ë¤¬9Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿TBS¡ÖÆüËÜ¤¯¤é¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤é¡×¡Ê¸å7¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£É×¤Ç¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÉÊÀî¾±»Ê¡×¤Î¾±»ÊÃÒ½Õ¡Ê50¡Ë¤È¤ÎÉ×ÉØ´Ö¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ê¤É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÎ¾¶ËÃ¼¤Ê2¸©¤ÇÉ×ÉØ´Ø·¸¤òÂçÄ´ºº¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡ÖÉ×¤¬¶¯¤¤¼¯»ùÅç¸©VSºÊ¤¬¶¯¤¤¹âÃÎ¸©¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¤·¤¿¡£
¡¡¹âÃÎ¸©Ì±¤ËÉ×ÉØ¤Î¹¬¤»¤Ê·ëº§À¸³è¤Î¾ò·ï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿VTR¸å¡¢É×ÉØ´Ö¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿Æ£ËÜ¤Ï¡Ö¤¦¤Á¤Ï¥ë¡¼¥ë¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¼«Æ°Åª¤Ë¥ß¥¥Æ¥£¤¬¤¤¤Æ¾±»Ê¤¬¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡Ä¡×¤È¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«ºÊÍ¥°Ì¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤òÂç¾Ð¤¤¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅçºêÏÂ²Î»Ò¤«¤é¡Ö¤¤¤Ä¤«¤é?·ëº§¤·¤¿Åö½é¤Ï¤½¤¦¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤?¡×¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë¤È¡Öµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤é¡×¤È¤·¡Ö¾±»Ê¤¬Äó°Æ¤·¤Æ¥ß¥¥Æ¥£¤¬·è¤á¤ë¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£