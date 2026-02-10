¡ÚÌÚÅÄ²èÇì¤Îµå³¦³¨Æüµ¡ÛÆüËÜ°ì¤Ø¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÎÏ¤¬É¬Í×¡ªº£µ¨²ÃÆþ¤ÎÈ¬ÌÚ»á¡õ»³ËÜ»á¤È°ì½ï¤Ë¥Ó¡¼¥ë¤«¤±
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎÌÚÅÄÍ¥É×GMÂå¹Ô¡Ê57¡Ë¤Ë¤è¤ë½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¡ÖÌÚÅÄ²èÇì¤Îµå³¦³¨Æüµ¡×¤Ï¡¢º£µ¨¤«¤é¿·¤¿¤Ë¥Á¡¼¥à¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿È¬ÌÚÃÒºÈ»á¡Ê42¡Ë¤È»³ËÜ¹¸Âç»á¡Ê26¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£È¬ÌÚ»á¤È¤Ï¸½Ìò»þÂå¤Ï¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¡¢GMÂå¹Ô¤È¤·¤Æ¤â¥¹¥«¥¦¥È¤Î¸½¾ì¤Ç´é¤ò¹ç¤ï¤»¡¢»³ËÜ»á¤â°éÀ®Áª¼ê¤È¤·¤Æ¾ï¤ËÁ°¸þ¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂÇ·âÅê¼ê¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÈà¤é¤È¡¢¥·¡¼¥º¥ó¸å¤Ï¥Ó¡¼¥ë¤«¤±¤ò¤Ç¤¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤Î½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤âÂè2¥¯¡¼¥ë¤¬½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£8Æü¤Ï¾¯¤·±«¤¬¹ß¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯½é¤ÎÂÐ³°»î¹ç¤Î¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹Àï¤âÌµ»ö¤Ë¹Ô¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¤Î¤È¤³¤í½çÄ´¤Ë¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¾Ã²½¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¸úÎ¨ÎÉ¤¯Îý½¬¤ò¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Î¶¨ÎÏ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë²û¤«¤·¤¤´é¤¬²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2006Ç¯¤Î¿·¿Í²¦¤Ç¡¢µîÇ¯¤Þ¤Ç¥É¥é¥´¥ó¥º¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿È¬ÌÚÃÒºÈÅê¼ê¤¬¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°Åê¼ê¤È¤·¤Æ¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£È¬ÌÚÅê¼ê¤È¤Ï¸½Ìò»þÂå¤Ë¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢°úÂà¸å¤â¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Î¥¹¥«¥¦¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¸½¾ì¤Ç´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åê¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Åê¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥«¥¦¥È¤È¤·¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¿Èà¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢È¬ÌÚÅê¼ê¤È¤È¤â¤Ë¡¢µîÇ¯¤Þ¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿»³ËÜ¹¸ÂçÅê¼ê¤â¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°Åê¼ê¤È¤·¤Æ²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°éÀ®·ÀÌó¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤Ä¤âÁ°¸þ¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿»³ËÜÅê¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢Î©¾ì¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤Î¤¿¤á¤ËÅê¤²Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»Ä¤ê¤Î¥¥ã¥ó¥×¤ÎÎý½¬¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£Ç¯¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤¬ÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥¿¥Ã¥ÕÁ´°÷¤ÎÎÏ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£È¬ÌÚÅê¼ê¡¢»³ËÜÅê¼ê¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤ÆºÇ¸å¤Þ¤Ç¾¡¤ÁÀÚ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢Áª¼ê¤È°ì½ï¤Ë¥Ó¡¼¥ë¤«¤±¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î»Ñ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤ò¡¢º£¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÆüËÜ¥Ï¥àGMÂå¹Ô¡Ë
