²»´îÂ¿½Ù»á¡¡¥ê¥Ù¥é¥ë¤¬²õÌÇ¤·¤¿½°±¡¤Ç°Ý¿·¤ÎÌò³ä¤òÄó¸À¡ÖÌîÅÞ¤è¤ê¤â¥Ö¥ì¡¼¥Ìò¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡×
¡¡¸µÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñÀ¯Ä´²ñÄ¹¤Ç¸µ»²±¡µÄ°÷¤Î²»´îÂ¿½Ù»á¤¬¡¢½°±¡Áª¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¤¿£¹Æü¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎò»ËÅªÂç¾¡¤Ç¡¢Ï¢Î©¤òÁÈ¤à°Ý¿·¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤«¡£¸ÅÁã¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ëÌò³ä¤È¹Ô¤¯Ëö¤òÀê¤Ã¤¿¡£
¡¡²»´îÂ¿»á¤Ï£³Ê¬¤Î£²¤òÄ¶¤¨¤ë£³£±£¶µÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¼«Ì±¤Î°µ¾¡·à¤Ë¡Ö¥ê¥Ù¥é¥ë¤¬²õÌÇ¤·¡¢¹ñ²ñ¤¬ÊÝ¼é°ì¿§¤Ë¤Ê¤êÊÝ¼é³×Ì¿¤¬µ¯¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤½¤Î¾×·â¤ò¸ì¤ë¡£ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤Ï¸ø¼¨Á°¤«¤éÂçÉý¤Ë¸º¤é¤·£´£¹µÄÀÊ¤È»´ÇÔ¡£¡Ö·òÁ´¤Ê¥ê¥Ù¥é¥ëÀªÎÏ¤Ï°ìÄêÄøÅÙ¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£ÌîÅÞ¤¬¸À¤Ã¤Æ¤â»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¹ñ²ñ¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¿´ÇÛ¤Ç¤¹¤·¡¢¹ñ²ñ¤òÃí»ë¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡×¤È´í×ü¤¹¤ë¡£
¡ÖË¡°Æ¤ò½Ð¤¹Á°¡¢Í½»»°Æ¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤ëÁ°ÃÊ³¬¤Ë¡¢Ï¢Î©Í¿ÅÞ¤ÎÃæ¤«¤éÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¡¢µ°Æ»½¤Àµ¤ò¿Þ¤ë¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È°Ý¿·¤Î½ÅÍ×À¤òÀâ¤¯¡£
¡¡°Ý¿·¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ëµÄ°÷Äê¿ô¤Îºï¸º¡¢¼Ò²ñÊÝ¾ãÀ©ÅÙ²þ³×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¼«Ì±¤Î¹ø¤¬½Å¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤ÏÍÆ°×¤ËÁÛÁü¤Ç¤¤Þ¤¹¡£²þ³×¤Î¥¢¥¯¥»¥ëÌò¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ÌîÅÞ¤è¤ê¤â°Ý¿·¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥Ìò¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¤È£²¤Ä¤ÎÌò³ä¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡º£¸å¤Ï³ÕÎ½¤òÁ÷¤ê¡¢Ï¢Î©¤ò¶¯¸Ç¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¼«Ì±¤¬¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç³Õ³°¶¨ÎÏ¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤âÈ´¤±¤ë¤¾¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¸ò¾ÄÎÏ¤òÃ´ÊÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ÏÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Âç¿Ã¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢²û¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤ÇÀ¯ºö¼Â¸½¤ò¤¹¤ëÎ©¤Á²ó¤ê¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£°Ý¿·¤¬¹â»ÔÀ¯¸¢¤òÁà½Ä¤Ç¤¤ë¤«¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¼«¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£ºÊ¤Ç¸µ¹¾Åì¶èµÄ¤Î»°¼¡Í³Íü¹á»á¤¬½°±¡ÁªÅìµþ£±£µ¶è¤ÇÍîÁª¤·¡¢É×ÉØ¤ÇÏ²¿Í¤Î¿È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£²»´îÂ¿»á¤Ï¡ÖºÊ¤âÀ¯¼£¤ÎÆ»¤ò¤¢¤¤é¤á¤ëµ¤¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÉ×ÉØ¤Ç»Ù¤¨¹ç¤Ã¤Æ¡¢¼¡¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤¦¤«¤¬¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£