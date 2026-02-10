¡Ú¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡ÛÉñ²Ú EXV²ò»¶¡ÄAEWÇòÀîÌ¤Æà¤ÈÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö»ä¤â¼«Í³¤ËÆ°¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡×
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×¤Îà½÷ÄëáÉñ²Ú¤¬¡¢¼«¿È¤¬Î¨¤¤¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¥¤¡¼¥Í¥¯¥µ¥¹¥ô¥£¡¼¡Ê£Å£Ø£Ö¡Ë¡×²ò»¶¤Î¿¿°Õ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡£·Æü¤ÎÂçºåÂç²ñ¤ÇÎëµ¨¤¹¤ºÎ¨¤¤¤ë¡Ö¥ß¡¦¥ô¥£¥À¡¦¥í¥«¡Ê£Í£Ö£Ì¡Ë¡×¤È£µÂÐ£´¤ÎÂÐ¹³Àï¤ÇÇÔËÌ¡£»î¹ç¸å¤Ë¡Ö£Å£Ø£Ö¤ÏËÜÆü¤ò¤â¤Ã¤Æ²ò»¶¡ª¡¡º£¤Ï¼«Í³¤Ë±©¤Ð¤¿¤±¡ª¡×¤È²ò»¶¤òÅÅ·âÈ¯É½¤·¤¿¡£Îëµ¨¤È¤Î·ãÆ®¤«¤é¡¢¼ó¤Ë¥³¥ë¥»¥Ã¥È¤ò´¬¤¤¤Æ¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¸½¤ì¤Æ¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢£¹Æü¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿Éñ²Ú¤Ï¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤µ¤»¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤Ë¤Ï¿½¤·Ìõ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤ÂÐ¹³Àï¤Ëµ¤¹ç¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¿²¤Æµ¯¤¤¿¤é¼£¤Ã¤¿¤«¤é¤â¤¦Âç¾æÉ×¡ª¡¡¤¹¤º¤È¤Ïº£¸å¤â¥é¥¤¥Ð¥ë´Ø·¸¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤À¤Ê¡×¤È²óÉü¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡²ò»¶¤ò¹Í¤¨»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï£Í£Ö£Ì¤È¤ÎÂÐ¹³Àï¤¬Éâ¾å¤·£È£Á£Î£Á£Ë£Ï¤È¾×ÆÍ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö£È£Á£Î£Á£Ë£Ï¤¬»ä¤Ë²ç¤ò¤à¤¤¤¿»þ¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¡¢Íü°É¤«¤é¥Ó¥ó¥¿¤µ¤ì¤Æ¿´¤¬¸Ç¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤¢¤ÎÆü¤Î¾¡¤ÁÈ´¤Àï¤Ç°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î»î¹ç¤ò¸«¤Æ¡¢³Î¿®¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤Ï¤â¤Ã¤È¤¤¤í¤ó¤ÊÀ¤³¦¤ò¸«¤Æ·Ð¸³¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¼«Í³¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡×
¡¡Æ±¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ï£²£°£²£´Ç¯£±·î¡¢¸½ºßÊÆ£Á£Å£×¤Ç³èÌö¤¹¤ëÇòÀîÌ¤Æà¤ÈÈ¯Â¡£ºòÇ¯£´·î¤ËÇòÀî¤¬£Á£Å£×¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Æ¤«¤é¤ÏÉñ²Ú¤¬¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¿¡£¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Î²ò»¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÇòÀî¤Ë¤âÁêÃÌ¡£¡ÖÌ¤Æà¤Ï¤º¤Ã¤È£Å£Ø£Ö¤Î¤³¤È¤ò¸«¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤¿¤·¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Þ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¡£°¦¾ð¿¼¤¤¿Í¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢Ì¤Æà¤ÎÊ¬¤â¤ß¤ó¤Ê¤Ë°¦¾ð¤òÃí¤´¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁêÃÌ¤·¤¿»þ¡¢Ì¤Æà¤¬¡Ø¤³¤³¤Þ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤¿¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤·¤Æ¥¿¥¤¥È¥ë¤âÁÀ¤¦¡£¡ÖÌ¤Æà¤Ï¼«Ê¬¤ÎÌ´¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÊÆ¹ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤·¡¢»ä¤â¼«Í³¤ËÆ°¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡£¥ï¡¼¥ë¥É¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤À¤±¤É¡¢¼ëÎ¤¤Î»ý¤Ã¤Æ¤ë£Ó£Ô£Ò£Ï£Î£Ç½÷»Ò²¦ºÂ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡££Ó£Ô£Ò£Ï£Î£Ç¤È¤¤¤Ã¤¿¤é»ä¤À¤·¡¢³¤³°¤â¤É¤ó¤É¤óÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¤µ¡×
¡¡Âç¤¤Ê·èÃÇ¤ò¤·¤¿Éñ²Ú¤¬¡¢ºÆ¤Ó¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤ò¤«¤Íð¤¹¡£