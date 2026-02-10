ÇÈÎÜ¡¢ËþÅç¿¿Ç·²ð¤ÎÆæÊÖÅúÌÀ¤«¤¹¡¡ËÜ¿Í¾È¤ì¾Ð¤¤¡Ö¸À¤¦¤Ê¤è!¡×
WOWOW¤ÈLemino¤ÇÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¥É¥é¥Þ¡ØËÌÊý¸¬»° ¿åÞ÷ÅÁ¡Ù(15Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¢Ëè½µÆüÍË22:00¡Á)¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¡ÖÎÂ»³Çñ¥¹¥Æ¡¼¥¸¡×¤¬9Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¿¥ÅÄÍµÆó¡¢È¿Ä®Î´»Ë¡¢µµÍüÏÂÌé¤é¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤Ë²Ã¤¨¡¢TAKAHIRO(EXILE)¡¢µÌ¥±¥ó¥Á(EXILE/EXILE THE SECOND)¡¢¥Ï¥ê¡¼¿ù»³¡¢»³ºêÎçÆà¤éËÌÊý¸¬»°¥Õ¥¡¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
(º¸¤«¤é)ÇÈÎÜ¡¢ËþÅç¿¿Ç·²ð
¸¶ºî¤Ï¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô1,160ËüÉô¤òÄ¶¤¨¤ëËÌÊý¸¬»°»á¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¡Ø¿åÞ÷ÅÁ¡Ù¡£ÁÔÂç¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë¤ÈåÌÌ©¤Ê¿Í´ÖÉÁ¼Ì¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÂç²Ï¾®Àâ¤ò¡¢ÆüËÜ¥É¥é¥Þ»Ë¾å¡Èµ¬³Ê³°¡É¤Î¥¹¥±¡¼¥ë¤Ç±ÇÁü²½¤¹¤ë¡£ÉåÇÔ¤·¤¿À¤¤Ë¹³¤¤¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤ë¼Ô¤¿¤Á¤Î»Ñ¤ò¡¢¡ÖÍýÉÔ¿Ô¤Ê¸¢ÎÏ¤Ø¤ÎÅÜ¤ê¡×¤ä¡ÖÃç´Ö¤È¤Îå«¡×¤È¤È¤â¤ËÉÁ¤¯ÈÀµÕ¤Î·²Áü·à¤À¡£
¾å±Ç²ñ¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡ÖÎÂ»³Çñ¥¹¥Æ¡¼¥¸¡×¤Ï¡¢ËÜºî¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂÎ¸½¤·¤¿ÆÃÀß¥¤¥Ù¥ó¥È¡£ËÌÊý¸¬»°¥Õ¥¡¥ó¤ä¡Ø¿åÞ÷ÅÁ¡Ù¥Õ¥¡¥ó¤òÃæ¿´¤ËÃøÌ¾¿Í¤¬½¸·ë¤·¡¢¥Õ¥©¥È¥³¡¼¥ë¤Ê¤É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
ËÌÊý¸¬»°»á¤ÎÏ¢ºÜ¡Ø¿¹Íåµ¡Ù¤ÇÂê»ú¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¿Æ¸ò¤ò¿¼¤á¤¿TAKAHIRO¤Ï¡ÖÀèÀ¸¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤¬¤¹¤´¤¯ÉÝ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤È¤Æ¤â¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤ÊÊý¡×¤È¿ÍÊÁ¤ò¸ì¤ê¡¢¡ÖÉÁ¤«¤ì¤ëºîÉÊ¤ÏÁÔÂç¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¿Í´Ö½¤µ¤¬¤¢¤ê¡¢»þÂå¤òÄ¶¤¨¤ÆÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈËÌÊýºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡Öº£²ó¤ÏËÜÅö¤Ë¤³¤ì¤Ç¤â¤«¤È¤¤¤¦¤°¤é¤¤¹ë²Ú¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤Ç¡¢¤É¤¦±ÇÁü¤ËÍî¤È¤·¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
ºÑ¿ÎÈþÌò¤ÎÇÈÎÜ¤Ï¡¢ËþÅç¿¿Ç·²ð¤Î¥¨¥¹¥³¡¼¥È¤Ç¥Õ¥©¥È¥³¡¼¥ë¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¸÷±É¤Ç¤¹¤·¡¢³§¤µ¤ó¤Ë´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆü¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¡£ËþÅç¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¡ØºÇ¶á²¿¤·¤Æ¤¤¤ë?¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤é¡Ø¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¶ÛÄ¥¤¬¤Û¤°¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢ËþÅç¤Ï¡Ö¸À¤¦¤Ê¤è!¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¡£Â³¤±¤ÆÇÈÎÜ¤¬¡ÖÂç¤¤Ê»Ö¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤¬±é¤¸¤¿¾®¤µ¤Ê²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤Ê²¹¤«¤µ¤â´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢ÎÂ»³Çñ¤Î2¿Í¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¤ò±é¤¸¤¿¿¥ÅÄÍµÆó¤ÈÈ¿Ä®Î´»Ë¤¬ÅÐ¾ì¡£¿¥ÅÄ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤À¤±¤ÎÄ¹´ü´Ö¡¢¥¹¥±¡¼¥ë¡¢Áí°ÜÆ°µ÷Î¥¡¢¿Í¿ô¡¢¤³¤ì¤Û¤É¤Î¤â¤Î¤Ï¿ÍÀ¸½é¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢¤½¤ÎÇ®¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¡¢È¿Ä®¤â¡Ö»£±Æ´ü´Ö¤Ï7¥«·î¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç»£±Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÇ®ÎÌ¤È¥¹¥±¡¼¥ë´¶¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
