¡Ú¥¹¥Î¥Ü¡Û½é½Ð¾ì19ºÐ¤Î¿¼ÅÄçýè½¤Ï9°Ì¡¡¾å°ÌÁÀ¤Ã¤¿3²óÌÜ¤ÏÅ¾ÅÝ¡Ö¤³¤³¤Ç·è¤á¤¤ì¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡¡þ¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¡¡Âè4Æü¡¡¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¡¡½÷»Ò¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢·è¾¡¡Ê2026Ç¯2·î9Æü¡¡¥ê¥Ó¡¼¥Ë¥ç¡¦¥¹¥Î¡¼¥Ñ¡¼¥¯¡Ë
¡¡¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É½÷»Ò¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¤Ç¸ÞÎØ½é½Ð¾ì¤Î¿¼ÅÄçýè½¡Ê19¡á¥ä¥Þ¥¼¥ó¡Ë¤Ï9°Ì¤À¤Ã¤¿¡£¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¥µ¥¤¥É¤Î¥À¥Ö¥ë¥³¡¼¥¯¡ÊWC¡Ë1260¤ò»î¤ß¤¿»îµ»1²óÌÜ¤ÏÅ¾ÅÝ¤·¡¢ºÇ²¼°Ì¤Î12°ÌÈ¯¿Ê¡£2²óÌÜ¤ÏÆ±¤¸¥È¥ê¥Ã¥¯¤ò¤·¤Ã¤«¤ê·è¤á¤Æ85.00ÅÀ¤ò½Ð¤·¡¢9°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¤¬¡¢3²óÌÜ¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥µ¥¤¥É¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥³¡¼¥¯¡ÊTC¡Ë1440¤ËÄ©¤ó¤ÇÅ¾ÅÝ¤·¤¿¡£
¡¡¿¼ÅÄ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¡¡¡½¡½º£¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¡£
¡¡¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂ¾¤ÎÂç²ñ¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢½Å°µ¤È¤«Á´Á³°ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤³¤³¤Ç·è¤á¤¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ¶¯¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡½¡½°ã¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ï¡£
¡¡¡Ö¤¦¡¼¤ó¡¢¸«¤¿ÌÜ¤È¤«¤ÏÊÑ¤ï¤ó¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¿ô¤â°ã¤¦¤·¡¢¤¢¤È4Ç¯¤Ë1ÅÙ¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤³¤ÎÆÃÊÌ´¶¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½ËÜ³ÊÅª¤Ë¶¥µ»¤ò»Ï¤á¤Æ6Ç¯¤Ç¸ÞÎØ¤ÎÉñÂæ¡£
¡¡¡ÖÃ»´ü´Ö¤ÇÍè¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¼þ¤ê¤Î¿Í¤Î¤ª¤«¤²¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Ç³§¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤³ê¤ê¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢À¨¤¯ÎÉ¤¤³Ø¤Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½¥¹¥í¡¼¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤Ï¤É¤ó¤Ê³ê¤ê¤ò¡£
¡¡¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¤è¤ê¤Ï¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â¤É¤ª¤ê¤Î³ê¤ê¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×