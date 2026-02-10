K¡Ý1¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹ºØÆ£¶³Âå¡¢¥ß¥Ë¥¹¥«ÃåÊª¤Ç¡Ö¥¢¥¯¥í¥Ð¥Ã¥È¤â¡Ä¡×£¹Æ¬¿ÈÈþ¥Ü¥Ç¥£¡¼¾×·â¥Ñ¥Õ¥©ÈäÏª
¡Ö¥ß¥¹¡¦¥¢¡¼¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó2017¡×¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢¥ª¥Ö¥¶¥¤¥ä¡¼2024¡×¼õ¾Þ¤Î¥â¥Ç¥ëºØÆ£¶³Âå¡Ê29¡Ë¤¬9Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤äX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£8Æü¤ËÅìµþ¡¦Âå¡¹ÌÚÂèÆóÂÎ°é´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖK¡Ý1 WORLD GP 2026¡×¤Ë¡ÖK¡Ý1¸ø¼°¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤¿ÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¡¢¤½¤·¤Æ¼Â¶·ÀÊ¤Þ¤ÇËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡¡KOÏ¢È¯¤Ç¡¢²ñ¾ì¤ÎÇ®µ¤¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡¡¤¢¤Î¶õ´Ö¤Ë¤¤¤é¤ì¤¿¤³¤È¡¢¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡ª¡ª¡¡K¡Ý1¸ø¼°¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¤È¤·¤Æ¡¢¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¤Ç¤â¾¡Íø¤äÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸å²¡¤·¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡Ä¡×¤Èº£²ó¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë°áÁõ¤ÎÀÄ¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥ÈÃåÊª¤ËÇò¤¤¥Ë¡¼¥Ï¥¤¥í¥ó¥°¥Ö¡¼¥Ä»Ñ¤Î¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤òÈäÏª¡£¡Öº£²ó¤Î°áÁõ¤ÏK¡Ý1¥Ö¥ë¡¼¤ÎÃåÊª¤Ç¤¹¡¡³¤³°Áª¼êÃ£¤Ë¤â¾¯¤·¤Ç¤âÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤ò³Ú¤·¤ó¤ÇÄº¤±¤Æ¤¤¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¤È»×¤¤¤âµ¤·¤¿¡£
Âç²ñ¤Ç¤Ï¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¡Ö¥¢¥¯¥í¥Ð¥Ã¥È¤â¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÂÎÁà¶¥µ»·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¤¿¡¢¾×·â¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤Æ´Ñ½°¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£¥é¥¦¥ó¥É¤´¤È¤Ë¥ß¥Ë¥¹¥«ÃåÊª»Ñ¤Î¤Þ¤Þ¡¢ÂçÃÀ¤Ë¤âÁ°Å¾¡¢¸åÅ¾¤Ê¤É¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£¡Ö¤Þ¤¿¼¡²ó¤â¡¢¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡×¤ÈÂ³¤¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤â¼¨º¶¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤ä¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤â¡Ö¤ä¤Ã¤Á¤ã¤ó½½È¬ÈÖ¤Î¥¢¥¯¥í¥Ð¥Ã¥È¤ÎÈäÏª¤Ï¤Þ¤µ¤ËK1¤Ë¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¤¬¹ßÎ×¤·¤¿¸÷·Ê¤Ë¤ß¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥¢¥¯¥í¥Ð¥Ã¥ÈÂÎÁà¤ÏÂç²ñ°ì¶Ã¤¤¤¿¡×¡ÖÁ°Å¾¡¢¸åÅ¾¤·¤Ã¤«¤êÇÒ¸«¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤¿¤è¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡Á¡×¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ÊÈþ¤·¤µ¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤Þ¤¹¡¼¡×¡Ö¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤¬²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ºØÆ£¤ÏÆÊÌÚ¸©½Ð¿È¡£Ãæ1¤«¤é»Ï¤á¤¿´ï³£ÂÎÁà¤Ç¤ÏÆÃÂÔÀ¸¤È¤·¤ÆÊ¡²¬¸©Æâ¤Î¹â¹»¤Ë¿Ê³Ø¤â¡¢¹â3»þ¤ÎÂç²ñ¤Ç¤ÎÂç¥±¥¬¤Ç¤½¤Î¸å¤Î¶¥µ»À¸³è¤ÏÃÇÇ°¤·¤¿¡£Æ±»þ´ü¤Ë¤´ÅöÃÏ¥¢¥¤¥É¥ë¡Ö¤¤¤Á¤´É±¡×¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤ËÁª½Ð¡£17Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¥ß¥¹¡¦¥¢¡¼¥¹ÆüËÜÂåÉ½Áª¹Í²ñ¡×¤ÇÍ¥¾¡¡£23Ç¯10·î¤Ë¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¼Ì¿¿½¸¤òÈ¯Çä¡£Æ±12·î¤Ë¤ÏÉ½»æ¤ò¾þ¤Ã¤¿»¨»ï¤ò1000ºýÈÎÇä¤·¤¿¤³¤È¤Ç24Ç¯1·î¤Ë¼«¿È½é¤Î¥½¥í¥é¥¤¥Ö¤ò¼Â»Ü¡£Æ±12·î¤ÎDVD¥á¡¼¥«¡¼¤¬Áª½Ð¤¹¤ë¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼2024¡×¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾Þ¡£25Ç¯6·î¤«¤é¥Û¥ê¥×¥í½êÂ°¡£Æ±Ç¯11·î¤Ë¤Ï³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥ÈK¡Ý1¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤âÌ³¤á¤¿¡£¿ÈÄ¹173¥»¥ó¥Á¤Î¡Ö9Æ¬¿ÈÈþ¥Ü¥Ç¥£¡¼¡×¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£