9¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×TWICE¤ÎSANA¡Ê¥µ¥Ê¡¢29¡Ë¤¬9Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£TWICE¤ÎÆüËÜ¿Í3¿ÍÁÈ¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖMISAMO¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎMINA¡Ê¥ß¥Ê¡¢28¡Ë¡¢MOMO¡Ê¥â¥â¡¢29¡Ë¤È°ì½ï¤Ë7Æü¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡ÖMISAMO¡×1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖPLAY¡×¥ê¥ê¡¼¥¹µ¼Ô²ñ¸«¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÃåÍÑ¤·¤¿¹õ¥í¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¶»¸µ¤òÂçÃÀ¤ËÏª½Ð¤·¤¿¹õ¤Î¥É¥ì¥¹¤ÏÇò¤¤¥É¥Ã¥ÈÊÁ¤Ç¡¢·¤¤¬±£¤ì¤ë¤Û¤É¤Î¥í¥ó¥°¥¹¥«¡¼¥È¡£¡Ö¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¥°¥é¥Õ¡¡¥Æ¥£¥ë¥À¥º¡¡¥Ü¥¦¤ò¿È¤ËÃå¤±¤Æ¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÆü¤¬¹¹¤ËÆÃÊÌ¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤¿Æü¤Ç¤·¤¿¥Ï¡¼¥È¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¡¢¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¡¢»ØÎØ¡¢¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¡¢¤¤¤º¤ì¤â¥·¥ë¥Ð¡¼¤Î¥ê¥Ü¥ó¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤ä¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤â¡ÖÉ±ÅÐ¾ì¡×¡ÖºÇ¹â¤Î½÷¿ÀÍÍ¡×¡ÖÂç¿Í¤Î¿§µ¤¤¬°î¤ì¤Æ¤ë¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¡×¡ÖÌþ¤ä¤·¡×¡ÖåºÎï¤¹¤®¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤¡×¡ÖÈþ¡ªÈþ¡ªÈþ¡ª¡ª¡ª¡×¡ÖÀ¤³¦¤Ç1ÈÖ¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¾Ð¤Ã¤¿»þ¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¿¤Þ¤é¤ó¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£