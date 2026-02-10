◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スピードスケート女子1000メートル(大会4日目/現地9日)

銅メダルを獲得した郄木美帆選手がインタビューに応じ、自身の滑りを振り返りました。

前回北京五輪で金メダルを獲得した郄木選手は、最終15組に登場すると、1分13秒95で3位となり、平昌五輪から3大会連続でメダルをつかみました。

試合後、郄木選手は「いろいろな複雑な気持ちが今、表彰式が終わった後に感じていて、最初は特に今シーズンいろいろ苦戦していたので、ここまでこれた事への安心感も少なからずあって。ただ表彰台に上ったときに、銅メダルを見て『この色が今の私の実力なんだ』と思ったときに、ゴールした直後よりも悔しさが湧き上がってきた」と複雑な胸の内を明かしました。

また前回の北京五輪では金メダルを獲得するなど、これまで何度も世界のトップに立った経験があるだけに「過去と比べた時に自分ができたマックスのスケーティングと比較すると、そこに到達していない部分っていうのはあるなと感じるんですけど」と述べ、「今現状としてここまで来るにあたってやってきた事っていうのを、限りなく取りこぼさずにレースには挑めたとは思っていて。それゆえに自分の実力不足っていうのを感じています」と言葉をゆっくりと選びながら吐露しました。

この後も1500m、団体パシュートに出場予定の郄木選手。「年明けてミラノに入ってから自分の調子がっていうのは上がってきているなと思うので、最終種目の1500mまでもっとあげていくっていう覚悟をまた新たに持ちました。少し時間が空いてパシュートが始まって、そこから連続でレースが続くので、この悔しさをもう一度、もう1ステップ上がっていける糧にしていきたい」と意気込みを語りました。