¥Û¥ó¥À¡Ö¡È¿·¡É¸¶ÉÕÌÈµö¤Ç¾è¤ì¤ë110cc¡×¤Î¡Ö¥é¥¤¥È¥·¥ê¡¼¥º¡×¤É¤ó¤Ê¥â¥Ç¥ë¡© ¡Ö¥ê¥Ã¥¿¡¼56km°Ê¾å¡×¤ÎÇ³Èñ¤È100kgµé¤Î·ÚÎÌ¤Ê¼ÖÂÎ¤¬Ì¥ÎÏ¡ª¡Ö¥Ç¥£¥ª110¥é¥¤¥È¡×¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¥Ö110¥é¥¤¥È¡×¡Ö¥¯¥í¥¹¥«¥Ö110¥é¥¤¥È¡×¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡©
°·¤¤¤ä¤¹¤µ¤òÄÉµá¤·¤¿¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¥â¥Ç¥ë¡ÖDio110¥é¥¤¥È¡×
¡¡¤«¤Ä¤Æ¸¶ÉÕ°ì¼ï¤È¤¤¤¨¤ÐÇÓµ¤ÎÌ50cc°Ê²¼¤Î¥Ð¥¤¥¯¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÇÓ¥¬¥¹µ¬À©¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬º¤Æñ¤È¤Ê¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¥â¥Ç¥ë¤¬À¸»º½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤¬¡¢ºÇ¹â½ÐÎÏ¤ò4.0kW°Ê²¼¤ËÀ©¸æ¤·¤¿ÁíÇÓµ¤ÎÌ125cc°Ê²¼¤Î¥Ð¥¤¥¯¤ò¡¢¸¶ÉÕÌÈµö¤Ç±¿Å¾²ÄÇ½¤È¤¹¤ë¡Ö¿·´ð½à¸¶ÉÕ¡×¤È¤¤¤¦ÏÈÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª¤³¤ì¤¬ ¥Û¥ó¥À¤Î¡Ö¿·´ð½à¸¶ÉÕ¡×¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¿·´ð½à¸¶ÉÕ¤Î»Ô¾ìÅêÆþ¤Ë¤¤¤ÁÁá¤¯¾è¤ê½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¥Û¥ó¥À¤Ç¡¢¤³¤Î¿·´ð½à¤ËÅ¬¹ç¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤ò¡Ö¥Û¥ó¥À¥é¥¤¥È¥·¥ê¡¼¥º¡×¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¡¢¿·´ð½à¸¶ÉÕ¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ»Ô¾ìÅêÆþ¤µ¤ì¤¿¡ÖDio110¥é¥¤¥È¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¥Ö110¥é¥¤¥È¡×¤ä¡Ö¥¯¥í¥¹¥«¥Ö110¥é¥¤¥È¡×¤Ê¤É¤¬2025Ç¯11·î20Æü¤è¤ê½ç¼¡¡¢È¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥â¥Ç¥ë¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢11·î20Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¥¿¥¤¥×¤Î¥Ç¥£¥ª110¥é¥¤¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤ò´ðÄ´¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Î©ÂÎ´¶¤Î¤¢¤ë¥Õ¥í¥ó¥È¥Ó¥å¡¼¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¸ºß´¶¤ò¹â¤á¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÆÃÄ§¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥Õ¥é¡¼¥«¥Ð¡¼¤ä¥Õ¥í¥¢¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡¢¸÷¤ÎÅö¤¿¤êÊý¤Ç´ö²¿³Ø¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î¸«¤¨Êý¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¡Ö¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¡×¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢¾å¼Á´¶¤¬±é½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÅëºÜ¤µ¤ì¤ë¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï¡¢·Ú²÷¤ÊÁö¤ê¤ÈÇ³ÈñÀÇ½¤òÄÉµá¤·¤¿¶õÎä4¥¹¥È¥í¡¼¥¯OHCÃ±µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¡ÖeSP¡×¤Ç¤¹¡£
ÁíÇÓµ¤ÎÌ¤Ï109cc¤Ç¡¢ºÇ¹â½ÐÎÏ3.7kW¡¿5250rpm¡¢ºÇÂç¥È¥ë¥¯7.6Nm¡¿4000rpm¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£
50cc¤Î¸¶ÉÕ¤ÈÆ±ÍÍ¤ËºÇ¹âÂ®ÅÙ¤Ï»þÂ®30km¤Ç¤¹¤¬¡¢ÄãÂ®¥È¥ë¥¯¤¬ÂÀ¤¯¡¢¤æ¤È¤ê¤ò´¶¤¸¤ë²ÃÂ®ÀÇ½¤Ë¤è¤ê¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤ÊÁö¤ê¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥¤¥É¥ê¥ó¥°¥¹¥È¥Ã¥×¥·¥¹¥Æ¥à¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿®¹æÂÔ¤Á¤Ê¤É¤ÎÄä¼Ö»þ¤Ë¤Ï¼«Æ°¤Ç¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬Ää»ß¤·¡¢Ç³ÎÁ¾ÃÈñ¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç56.6km¡¿L¤È¤¤¤¦Ç³ÈñÀÇ½¤òÈ¯´ø¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÅÅ»ÒÀ©¸æ¼°ACG¥¹¥¿¡¼¥¿¡¼¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄä¼Ö»þ¤«¤é¤Î¥¹¥à¡¼¥º¤ÊÈ¯¿Ê¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÖÂÎ¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢Á´Ä¹1870mm¡ßÁ´Éý685mm¡ßÁ´¹â1100mm¤Ç¡¢¼ÖÎ¾½ÅÎÌ¤Ï95kg¤È·ÚÎÌ¤Ç¤¹¡£
Â¤Ä¤À¤Ë¤âÇÛÎ¸¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀìÍÑ¤Î¥í¡¼¥·¡¼¥È¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥·¡¼¥È¹â¤Ï745mm¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Â²ó¤ê¤Ë¤ÏÁ°¸å¤Ë14¥¤¥ó¥Á¤ÎÂç·Â¥Û¥¤¡¼¥ë¤òºÎÍÑ¤·¡¢Ä¾¿Ê°ÂÄêÀ¤È¥³¡¼¥Ê¥ê¥ó¥°ÀÇ½¤¬ºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ö¥ì¡¼¥¤Ë¤Ï¡¢º¸¥ì¥Ð¡¼¤ò°®¤ë¤ÈÁ°ÎØ¤Ë¤âÀ©Æ°ÎÏ¤¬ÇÛÊ¬¤µ¤ì¤ë¥Û¥ó¥ÀÆÈ¼«¤Î¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Ö¥ì¡¼¥¡×¤òÅëºÜ¤·¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¤Ï¥Ç¥£¥¹¥¯¥Ö¥ì¡¼¥¤òºÎÍÑ¡£
Æü¾ï¤Î»È¤¤¾¡¼ê¤â¹ÍÎ¸¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢500ml¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤¬Æþ¤ë¥Õ¥¿ÉÕ¤¥¤¥ó¥Ê¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ä¡¢Ìó17L¤ÎÍÆÎÌ¤ò»ý¤Ä¥·¡¼¥È²¼¼ýÇ¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥£¥ª110¥é¥¤¥È²Á³Ê¤Ï23Ëü9800±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÁÅý¤ÈÍ·¤Ó¿´¤ò·Ñ¾µ¤·¤¿¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¥Ö¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥é¥¤¥È¥â¥Ç¥ë
¡¡Â³¤¤¤Æ¡¢12·î11Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¥Ö110¥é¥¤¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢´Ý¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤Ç³°´Ñ¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´ÝÌÜ¤ÎLED¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤Ê¤É¥«¥Ö¤é¤·¤¯¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤ÐÊ¤Þ¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅëºÜ¤µ¤ì¤ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¡¢¶õÎä4¥¹¥È¥í¡¼¥¯OHCÃ±µ¤Åû¤Ç¡¢ÁíÇÓµ¤ÎÌ¤Ï109cc¤ÇºÇ¹â½ÐÎÏ¤Ï3.5kW¡¿6000rpm¡¢ºÇÂç¥È¥ë¥¯¤Ï6.9Nm¡¿3750rpm¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ±¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ï¡¢Ç´¤ê¶¯¤¤ÄãÂ®¥È¥ë¥¯¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥í¥ó¥°¥¹¥È¥í¡¼¥¯·¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÅÐ¤êºä¤ä³¹Ãæ¤Î¥¹¥È¥Ã¥×¡õ¥´¡¼¤Ç¤â¿´ÃÏ¤è¤¯Áö¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Â²ó¤ê¤Ë¤Ï¥¥ã¥¹¥È¥Û¥¤¡¼¥ë¤È¥Á¥å¡¼¥Ö¥ì¥¹¥¿¥¤¥ä¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥Ñ¥ó¥¯»þ¤Î½¤Íý¤¬¤·¤ä¤¹¤¤»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡À©Æ°ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥Ç¥£¥¹¥¯¥Ö¥ì¡¼¥¤È¤È¤â¤Ë¡¢1¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëABS¡Ê¥¢¥ó¥Á¥í¥Ã¥¯¡¦¥Ö¥ì¡¼¥¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¤¬ÁõÈ÷¤µ¤ì¡¢À©Æ°»þ¤Î°ÂÁ´À¤¬³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¼ÖÂÎ¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹1860mm¡ßÁ´Éý705mm¡ßÁ´¹â1040mm¡¢¥·¡¼¥È¹â¤Ï738mm¡¢¼ÖÎ¾½ÅÎÌ¤Ï101kg¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²Á³Ê¤Ï34Ëü1000±ß¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢Æ±¤¸¤¯12·î11Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥¯¥í¥¹¥«¥Ö110¥é¥¤¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Á¤é¤Ï¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¥ì¥Ã¥°¥·¡¼¥ë¥É¤ò¼è¤ê½ü¤¯¤³¤È¤Ç·Ú²÷¤µ¤ò±é½Ð¤·¡¢LED¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤ò¥¬¡¼¥É¤Ç°Ï¤¦¤Ê¤É¡¢¥¿¥Õ¤Ê°õ¾Ý¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Â¸µ¤Ë¤Ï¥Þ¥Ã¥È¥Ö¥é¥Ã¥¯¥«¥é¡¼¤Î¥Û¥¤¡¼¥ë¤È¡¢ÂÀ¤á¤Î17¥¤¥ó¥Á¥»¥ß¥Ö¥í¥Ã¥¯¥¿¥¤¥ä¤òÁõÃå¤·¡¢ÎÏ¶¯¤µ¤ò¶¯Ä´¡£¿å¤äÅ¥¤Ï¤Í¤Î±Æ¶Á¤òÍÞ¤¨¤ë¥Þ¥Ã¥É¥¬¡¼¥É¤ä¡¢²ÄÅÝ¼°¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ê¤É¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥æ¡¼¥¹¤ò°Õ¼±¤·¤¿ÁõÈ÷¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢´ðËÜÅª¤Ê¥¨¥ó¥¸¥óÀÇ½¤ä¥Ö¥ì¡¼¥¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¥Ö110¥é¥¤¥È¡×¤ÈÆ±ÍÍ¤Ç¤¹¡£
¡¡¼ÖÂÎ¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹1935mm¡ßÁ´Éý795mm¡ßÁ´¹â1110mm¡¢¥·¡¼¥È¹â¤Ï784mm¡¢¼ÖÎ¾½ÅÎÌ¤Ï107kg¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²Á³Ê¤Ï40Ëü1500±ß¤Ç¤¹¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¥Û¥ó¥À¡Ö¥é¥¤¥È¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Ï¡¢ÍÑÅÓ¤ä¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ë¸ÄÀË¤«¤Ê¥â¥Ç¥ë¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿·´ð½à¸¶ÉÕ¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¤è¤ê¡¢¸¶ÉÕÌÈµö¤Ç¾è¤ì¤ë¥Ð¥¤¥¯¤ÎÁªÂò»è¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤µ¤é¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£