¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ûº´Æ£½Ù¡¢É½¾´¼°¤Ç½ý¤Ä¤¤¤¿¥¨¥Ã¥¸¡Ö´¶³Ð¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¡×¡Ö¾¯¤·Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡Ä¡×
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤ÎÃË»ÒSP¤¬¡¢10Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡9Æü¤Ë¸ø¼°Îý½¬¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢ÆüËÜÀª¤Î¸°»³Í¥¿¿¡Ê¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Ð¥¤¥ª¡¦ÃæµþÂç¡Ë¡¢º´Æ£½Ù¡Ê¥¨¡¼¥à¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦ÌÀÂç¡Ë¡¢»°±º²ÂÀ¸¡Ê¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Ð¥¤¥ª¡¦ÌÀÂç¡Ë¤¬¶¥µ»²ñ¾ì¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë¥ê¥ó¥¯¤ÇÁ°ÆüÄ´À°¡£Á°Æü¤ÎÃÄÂÎ¥Õ¥ê¡¼¤Ç¸«»ö¤Ê±éµ»¤òÈäÏª¤·¤Æ¶ä¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿º´Æ£¤Ï¡¢¥¨¥Ã¥¸¤Î´¶¿¨¤ò³Î¤«¤á¤¿¡£
¡¡¡Ö¡Ê¥¨¥Ã¥¸¤Ï¡Ë´¶³Ð¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡£¤¤¤Ä¤â¤È¡ÊÉ¹¤Ë¡Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤Ê¤È¡£¡ÊÉ½¾´¼°¸å¤Ë¡Ë²£³ê¤ê¤¹¤ë´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¸¦Ëá¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢º£¤«¤é¤Þ¤¿Ä¾¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡ÆüËÜÏ¢ÌÁ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃÄÂÎ¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿É½¾´Âæ¤Î¾åÌÌ¤¬¥é¥Ð¡¼¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ö¥ì¡¼¥É¤òÊÝ¸î¤¹¤ë·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÀÐ¤òÀÚ¤ê½Ð¤·¥¶¥é¥¶¥é¤È¤·¤¿¥¢¥¹¥Õ¥¡¥ë¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢É½¾´Âæ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿³Æ¹ñÁª¼ê¤Î¥¹¥±¡¼¥È¥Ö¥ì¡¼¥É¤¬¿Ï¤³¤Ü¤ì¤¹¤ë»öÂÖ¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÏ¢ÌÁ¤Ï¾õ¶·¤òÇÄ°®¤·¡¢¹ñºÝ¥¹¥±¡¼¥ÈÏ¢ÌÁ¡ÊISU¡Ë¤ËÊó¹ð¡£ÆüËÜ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡ÊJOC¡Ë¤òÄÌ¤¸¤ÆÂç²ñÁÈ¿¥°Ñ°÷²ñ¤Ë¹³µÄ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¿Ï¤³¤Ü¤ì¤·¤¿¥Ö¥ì¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤ËÀìÌç¤Î¹©Ë¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥ê¥Ú¥¢¤ò¹Ô¤¦ÂÐ±þ¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡º´Æ£¤ÏÉáÃÊ¡¢10Æü¤«2½µ´ÖÁ°¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥É¤Î¸¦Ëá¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤¤¤Ä¤â¤È¤Ï°ã¤¦¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤¿Ãæ¡¢¤¢¤¹10Æü¤ËSP¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡¡Ö¾¯¤·Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¤·¤Þ¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÄ´À°¤·¤¿¤¤¡£¤¢¤Þ¤êµ¤¤Ë¤»¤º¤Ë¼«Ê¬¤Î³ê¤ê¤ò´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡ÃÄÂÎ¤ËÂ³¤±¤Æ¸Ä¿Í¤Ç¤â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹º´Æ£¡£24ÈÖ³êÁö¤Ç±éµ»¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£