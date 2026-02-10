¡Úµð¿Í¡Û¡ÖÍ¥Àè½ç°Ì¤Ïµð¿Í¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¡×¿·³°¹ñ¿Í¡¦¥Þ¥¿¤¬£×£Â£Ã¥Ù¥Í¥º¥¨¥éÂåÉ½Æþ¤ê¤ò¼Âà¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹
¡¡µð¿Í¤Î¿·³°¹ñ¿Í¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Þ¥¿Åê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¡á¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹»±²¼£³£Á¥¦¡¼¥¹¥¿¡¼¡á¤¬£¹Æü¡¢ÍèÆü£±Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤¿¤á£³·î¤Î£×£Â£Ã¥Ù¥Í¥º¥¨¥éÂåÉ½Æþ¤ê¤ò¼Âà¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡££±·î»þÅÀ¤Ç¤Ï¼«¿È½é½Ð¾ì¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Ì´ÉñÂæ¤è¤ê¤âµð¿Í¤òÍ¥Àè¡£¡Ö¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¡Êµð¿Í¤¬¡Ë·ÀÌó¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡£¥Á¡¼¥à¤È¤ÎÌóÂ«¤ò¤·¤Ã¤«¤ê²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ·è¤á¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡´ÊÃ±¤Ê·èÃÇ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤¬½Ð¤ëÂç²ñ¡£Ìîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤â¤Á¤í¤ó¤½¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ï¤¢¤ë¡×¤È¹ñ¤òÂåÉ½¤·¤ÆÀï¤¦¤³¤È¤ÏÀÎ¤«¤éÌÜÉ¸¤Î°ì¤Ä¤À¤Ã¤¿¡£ÆüËÜÌîµå¤Ë¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤òÊú¤¯¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤â£×£Â£Ã¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¼«Ê¬¤ÎÍ¥Àè½ç°Ì¤Ïµð¿Í¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤À¤Ã¤¿¡£°ìÈÖ¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤ÆÎÉ¤¤½àÈ÷¤ò¤¹¤ë¤³¤È¡££±·³¤Ç¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¤¿¤á¤ËÆüËÜ¤Ë¤¤¤¿¤¤¡×¤Èµð¿Í¤Ç³èÌö¤¹¤ëÆ»¤òÁª¤ó¤À¡£
¡¡ÊÆÊ£¿ôµåÃÄ¤«¤é¥á¥¸¥ã¡¼¥¥ã¥ó¥×¤Î¾·ÂÔÁª¼ê¤È¤·¤Æ¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢ÆüËÜµå³¦¤ËÄ©Àï¤·¤¿ºÇÂ®£±£¶£°¥¥í±¦ÏÓ¡£µÜºê¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤â½çÄ´¤ÊÄ´À°¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ¶á³Ð¤¨¤¿ÆüËÜ¸ì¤Ï¡Ö¤Þ¤¿ÌÀÆü¡×¡£½éÂÎ¸³¤ÎÆüËÜ¿©¡¢°Û¹ñ¤Ç¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤âÁ´¤Æ¡ÖÌäÂê¤Ê¤¤¡×¡££×£Â£Ã¤è¤êµð¿Í¡½¡£¥¢¥Ä¤¤¿´°Õµ¤¤Ç¥·¡¼¥º¥ó³«Ëë¤Ë¾È½à¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡£