¡Ú¸ÞÎØ¡Û¹âÌÚÈþÈÁ¤¬¤Þ¤È¤Ã¤¿¹ñ´ú¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÌ¾Á°¡Ö¥Á¡¼¥à¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¡×Áª¼ê¤é£³£°¿Í¤¬µ¤¹
¢¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¡¡¢¦¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¡Ê£¹Æü¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¡¡Ú¥ß¥é¥Î¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë£¹Æü¡áÉÙÄ¥Ë¨²«¡Û½÷»Ò£±£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Á°²óÂç²ñ¶â¥á¥À¥ë¤Î¹âÌÚÈþÈÁ¡Ê£Ô£Ï£Ë£É£Ï¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤¬£±Ê¬£±£³ÉÃ£¹£µ¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¸ÞÎØ£´Âç²ñ¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¥á¥À¥ë¤Ï£¸¸Ä¡Ê¶â£²¡¢¶ä£´¡¢Æ¼£²¡Ë¡£¼«¿È¤Î»ý¤ÄÅßµ¨¸ÞÎØÆüËÜÀªºÇÂ¿µÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£¥æ¥¿¡¦¥ì¡¼¥ë¥À¥à¡Ê¥ª¥é¥ó¥À¡Ë¤¬£±Ê¬£±£²ÉÃ£³£±¤Î¸ÞÎØ¿·µÏ¿¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡É½¾´¼°¸å¤Ë¹âÌÚ¤Ï¹ñ´ú¤òÇØÃæ¤Ë¤Þ¤È¤¤¥ê¥ó¥¯¤ò³ê¤Ã¤¿¡£¼ê¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊ¸»ú¤¬¡£º£Âç²ñ¤Ë»²²Ã¤¹¤ëÁª¼êÁ´°÷¡¢¥³¡¼¥Á¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ£³£°¿Í¤Û¤É¤Î¥µ¥¤¥ó¤äÌ¾Á°¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥Á¡¼¥à¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¡¢¤È¤¤¸À¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¹ç¤¤¤ÇÂç²ñ¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Çºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂç¤¤ÊÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°²ó¤Î£²£²Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ¤Ï¿··¿¥³¥í¥Ê²Ò¤Î¤¿¤áÌµ´ÑµÒ³«ºÅ¤À¤Ã¤¿¡££²Âç²ñ¤Ö¤ê¤ËËþ°÷¤Î´ÑµÒ¤¬¥¹¥¿¥ó¥É¤òËä¤á¿Ô¤¯¤·¤¿º£Âç²ñ¡££¸³ä¤Û¤É¤Ï¥ª¥ì¥ó¥¸¤ÎÉþ¤òÃåÍÑ¤·¤¿¥ª¥é¥ó¥À¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖÂçÀª¤Î´ÑµÒ¤ÎÃæ¤Ç³ê¤ì¤ë¤³¤È¤Ï´¶ÌµÎÌ¡£º£Æü¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ï¤¹¤Ã¤´¤¤¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÆüËÜ¤Î¹ñ´ú¤¬¸«¤ì¤Æ¡¢¤¦¤ì¤·¤µ¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤¿¡£ËÌµþ¤ÎÌµ´ÑµÒ¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤«¤é¡¢¤³¤¦¤¤¤¦²ñ¾ì¤Ç³ê¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸Ø¤ê¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È´¶³´¿¼¤¯ÏÃ¤·¤¿¡£