¥¹¥®²ÖÊ´¡¡¾¯¤Ê¤¤Í½ÁÛ¤Ç¤âÂÐºö¤ò¡¡º£½µ¸åÈ¾¤ÏÀ²¤ì¤Æµ¤²¹¾å¾º¡¡²ÖÊ´¤¬Èô¤Ó¤ä¤¹¤¤¾ò·ï¤Ë
¸þ¤³¤¦°ì½µ´Ö¤Ï¡¢½Õ¤Î¶õµ¤¤¬Í¥Àª¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë12Æü(ÌÚ)¤«¤é14Æü(ÅÚ)¤Ï¹¤¯À²¤ì¤Æµ¤²¹¤¬¥°¥ó¤È¾å¤¬¤ê¡¢²ÖÊ´¤¬Èô¤Ó¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²ÖÊ´¤ËÉÒ´¶¤ÊÊý¤Ï¡¢ÂÐºö¤ò¿´³Ý¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
12Æü(ÌÚ)°Ê¹ß¡¡³ÆÃÏ¤Çµ¤²¹¤¬¾å¾º
º£Æü10Æü(²Ð)¤Ï¡¢ÃëÁ°¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤Û¤ÜÁ´¹ñ¤ÇÀ²¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Å·µ¤¤ÏÀ¾¤«¤é²¼¤êºä¤Ç¡¢Ãë²á¤®¤«¤éÌë¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢±«±À¤¬¶å½£¤«¤é¶áµ¦¤Þ¤Ç¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£ÌÀÆü11Æü(¿å:·ú¹ñµÇ°¤ÎÆü)¤Ï¡¢¸áÁ°Ãæ¤Ï¹ÈÏ°Ï¤Ç±«¤È¤Ê¤ê¡¢±«µÓ¤¬¶¯¤Þ¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¸á¸å¤ÏÀ²¤ì¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
12Æü(ÌÚ)¤«¤é14Æü(ÅÚ)¤ÏÁ´¹ñÅª¤ËÀ²¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÃÈ¤«¤¤Æî¤è¤ê¤ÎÉ÷¤¬¶¯¤á¤Ë¿á¤¤¤Æ¡¢µ¤²¹¤¬Ê¿Ç¯¤ò¾å²ó¤ê¤Þ¤¹¡£¶å½£¤«¤é´ØÅì¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÆüÃæ¤Ï13¡î¤«¤é15¡î¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¡¢¼¯»ùÅç¤ò¤Ï¤¸¤á¶å½£¤Ç¤Ï20¡î¤ËÇ÷¤ë½ê¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ºù¤¬ºé¤¯º¢¤ÎÍÛµ¤¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£15Æü(Æü)¤«¤é17Æü(²Ð)¤Ï¡¢¥¶¥Ã¤È±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¤ê¡¢À²¤ì´Ö¤¬½Ð¤¿¤ê¡¢¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¡£µ¤²¹¤Ï¡¢¹â¤á¤Î·¹¸þ¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£
2026½Õ ¥¹¥®²ÖÊ´¤ÎÈô»¶³«»Ï»þ´ü
¥¹¥®²ÖÊ´¤Ï¡¢´Ö¤â¤Ê¤¯¶å½£¤«¤é´ØÅì¤Î¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÈô»¶³«»Ï¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÌÎ¦¤«¤éÅìËÌ¤Ï2·î²¼½Ü¤«¤é3·îÃæ½Ü¤Î¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÀè¡¢2·î¤Ë¤«¤±¤Æ¤Îµ¤²¹¤ÏÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤«¹â¤¯¡¢´¨ÃÈ¤ÎÊÑÆ°¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£À²¤ì¤ÆÃÈ¤«¤¤Æü¤Ï²ÖÊ´¤¬Èô¤Ó¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢Èô»¶³«»Ï¤Î»þ´ü¤Ï¡¢ÎãÇ¯ÊÂ¤ß¤ÎÃÏ°è¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
²ÖÊ´¤ÎÈô»¶³«»Ï¤È¤Ï?
¡Ö²ÖÊ´¤ÎÈô»¶³«»ÏÆü¡×¤Ï¡¢¥¹¥®¤Î²Ö¤Î³«²ÖÆü¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£1·î°Ê¹ß¡¢1Ê¿Êý¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¤¢¤¿¤ê1¸Ä°Ê¾å¤Î¥¹¥®²ÖÊ´¤ò¡¢2ÆüÏ¢Â³¤·¤Æ´ÑÂ¬¤·¤¿ºÇ½é¤ÎÆü¤ò¡¢¤½¤Î´ÑÂ¬ÃÏÅÀ¤Î¡Ö²ÖÊ´¤ÎÈô»¶³«»ÏÆü¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(¾å¤Î¿Þ¤Ë¤¢¤ë²ÖÊ´Èô»¶³«»ÏÎã¤Î3ÆüÌÜ¤ä6ÆüÌÜ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢1Ê¿Êý¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¤¢¤¿¤ê1¸Ä°Ê¾å¤Î¥¹¥®²ÖÊ´¤ò´ÑÂ¬¤·¤Æ¤âÏ¢Â³¤·¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤ÐÈô»¶³«»Ï¤È¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¾ì¹ç¡¢2ÆüÏ¢Â³¤·¤Æ´ÑÂ¬¤·¤¿ºÇ½é¤ÎÆü¤Ç¤¢¤ë9ÆüÌÜ¤¬¡ÖÈô»¶³«»ÏÆü¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£)
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¡Ö²ÖÊ´¤ÎÈô»¶³«»ÏÆü¡×¤è¤ê¤âÁ°¤Ç¤â¡¢µ¤²¹¤Î¹â¤¤Æü¤Ê¤É¤Ï¡¢1Ê¿Êý¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¤¢¤¿¤ê1¸ÄÌ¤Ëþ¤È¤¤¤¦¾¯ÎÌ¤Î²ÖÊ´¤¬Èô¤Ó»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÉÒ´¶¤ÊÊý¤Ï¡¢¤ï¤º¤«¤Ê²ÖÊ´¤Ç¤â¡¢¾É¾õ¤¬¤Ç¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡Ö²ÖÊ´¤ÎÈô»¶³«»ÏÆü¡×Á°¤À¤«¤é¡¢¤ÈÌýÃÇ¤·¤Ê¤¤¤Ç¡¢Áá¤á¤ÎÂÐºö¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£