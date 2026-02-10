£Î£Ù³Æ»Ô¾ì¡¡£µ»þÂæ¡¡¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï¾®Éý¹â¡¡¥·¥«¥´Æü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¤Ï£µËü£·£²£¸£µ±ß
NY³ô¼°9Æü¡ÊNY»þ´Ö15:05¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö05:05¡Ë
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡50189.61¡Ê+73.94¡¡+0.15%¡Ë
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡23279.04¡Ê+247.83¡¡+1.08%¡Ë
CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡57285¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§+1225¡¡+2.14%¡Ë
²¤½£³ô¼°9Æü½ªÃÍ
±ÑFT100¡¡ 10386.23¡Ê+16.48¡¡+0.16%¡Ë
ÆÈDAX¡¡ 25014.87¡Ê+293.41¡¡+1.19%¡Ë
Ê©CAC40¡¡ 8323.28¡Ê+49.44¡¡+0.60%¡Ë
ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê
2Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡3.481¡Ê-0.017¡Ë
10Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.196¡Ê-0.010¡Ë
30Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.846¡Ê-0.005¡Ë
´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡¡ ¡¡2.337¡Ê+0.009¡Ë
¢¨´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï10Ç¯ºÄ¤Ç»»½Ð
³Æ¹ñ10Ç¯ºÄ
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡2.840¡Ê-0.002¡Ë
±Ñ¡¡¹ñ¡¡¡¡4.527¡Ê+0.013¡Ë
¥«¥Ê¥À¡¡¡¡3.393¡Ê-0.008¡Ë
¹ë¡¡½£¡¡¡¡4.866¡Ê+0.040¡Ë
Æü¡¡ËÜ¡¡¡¡2.280¡Ê+0.058¡Ë
NY¸¶ÌýÀèÊª3 ·î¸Â¡ÊWTI¡Ë
1¥Ð¥ì¥ë¡á64.27¡Ê+0.72¡¡+1.13%¡Ë
NY¶âÀèÊª4 ·î¸Â¡ÊCOMEX)
1¥ª¥ó¥¹¡á5099.30¡Ê+119.50¡¡+2.40%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê¥É¥ë¡Ë
70817.00¡Ê+151.41¡¡+0.21%¡Ë
¡Ê±ß·ú¡¦»²¹ÍÃÍ¡Ë
1103Ëü1164±ß¡Ê+23585¡¡+0.21%¡Ë
¢¨±ß¤Ï¥É¥ë±ßÁê¾ì¤«¤é¤Î·×»»ÃÍ
¢¨CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¢¶âÀèÊª¤Ï10Ê¬ÃÙ¤ì
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡50189.61¡Ê+73.94¡¡+0.15%¡Ë
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡23279.04¡Ê+247.83¡¡+1.08%¡Ë
CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡57285¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§+1225¡¡+2.14%¡Ë
²¤½£³ô¼°9Æü½ªÃÍ
±ÑFT100¡¡ 10386.23¡Ê+16.48¡¡+0.16%¡Ë
ÆÈDAX¡¡ 25014.87¡Ê+293.41¡¡+1.19%¡Ë
Ê©CAC40¡¡ 8323.28¡Ê+49.44¡¡+0.60%¡Ë
ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê
2Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡3.481¡Ê-0.017¡Ë
10Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.196¡Ê-0.010¡Ë
30Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.846¡Ê-0.005¡Ë
´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡¡ ¡¡2.337¡Ê+0.009¡Ë
¢¨´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï10Ç¯ºÄ¤Ç»»½Ð
³Æ¹ñ10Ç¯ºÄ
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡2.840¡Ê-0.002¡Ë
±Ñ¡¡¹ñ¡¡¡¡4.527¡Ê+0.013¡Ë
¥«¥Ê¥À¡¡¡¡3.393¡Ê-0.008¡Ë
¹ë¡¡½£¡¡¡¡4.866¡Ê+0.040¡Ë
Æü¡¡ËÜ¡¡¡¡2.280¡Ê+0.058¡Ë
NY¸¶ÌýÀèÊª3 ·î¸Â¡ÊWTI¡Ë
1¥Ð¥ì¥ë¡á64.27¡Ê+0.72¡¡+1.13%¡Ë
NY¶âÀèÊª4 ·î¸Â¡ÊCOMEX)
1¥ª¥ó¥¹¡á5099.30¡Ê+119.50¡¡+2.40%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê¥É¥ë¡Ë
70817.00¡Ê+151.41¡¡+0.21%¡Ë
¡Ê±ß·ú¡¦»²¹ÍÃÍ¡Ë
1103Ëü1164±ß¡Ê+23585¡¡+0.21%¡Ë
¢¨±ß¤Ï¥É¥ë±ßÁê¾ì¤«¤é¤Î·×»»ÃÍ
¢¨CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¢¶âÀèÊª¤Ï10Ê¬ÃÙ¤ì