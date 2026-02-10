Æó³¬Æ²Ï¡¤¬Æ¼¡¢¾®ÎÓÎÍÐÒ8°Ì¡¡¥¸¥ã¥ó¥×¡¦9Æü
¡¡9Æü¤Î¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥¡¼¡¦¥¸¥ã¥ó¥×ÃË»Ò¸Ä¿Í¥Î¡¼¥Þ¥ë¥Ò¥ë¡Ê¥Ò¥ë¥µ¥¤¥º¡áHS107¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ç¡¢½é½Ð¾ì¤ÎÆó³¬Æ²Ï¡¡ÊÆüËÜ¥Ó¡¼¥ë¡Ë¤¬101¥á¡¼¥È¥ë¡¢106.5¥á¡¼¥È¥ë¤Î266.0ÅÀ¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£2Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤Ã¤¿¾®ÎÓÎÍÐÒ¡Ê¥Á¡¼¥àROY¡Ë¤Ï100.5¥á¡¼¥È¥ë¡¢104¥á¡¼¥È¥ë¤Î260.6ÅÀ¤Ç8°Ì¡¢ÃæÂ¼Ä¾´´¡Ê¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥é¥Ü¥é¥È¥ê¡¼¡Ë¤Ï15°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥é¥¤¥à¥ó¥È¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë¤¬102¥á¡¼¥È¥ë¡¢106.5¥á¡¼¥È¥ë¤Î274.1ÅÀ¤Ç½éÍ¥¾¡¤·¤¿¡£19ºÐ¤Î¥È¥Þ¥·¥ã¥¯¡Ê¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¡Ë¤¬2°Ì¡¢¥Ç¥·¥å¥ï¥ó¥Ç¥ó¡Ê¥¹¥¤¥¹¡Ë¤¬Æó³¬Æ²¤ÈÆ±ÅÀ¤Î3°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë