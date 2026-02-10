¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡¢ÄÌ»»296È¯¤Î±¦¤ÎÂçË¤¥ª¥º¥Ê¤È1Ç¯18.7²¯±ß¤Ç¹ç°Õ¡¡²ÝÂê¤ÏPNC¥Ñ¡¼¥¯Å¬±þ
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ÖESPN¡×ÅÅ»ÒÈÇ¤¬¥Þ¥ë¥»¥ë¡¦¥ª¥º¥Ê¡Ê35¡Ë¤¬¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤È1Ç¯1200Ëü¥É¥ë¡ÊÌó18.7²¯±ß¡Ë¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¥ª¥º¥Ê¤Ï2026Ç¯¤Ë1050Ëü¥É¥ë¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢2027Ç¯¤Ï1600Ëü¥É¥ë¤Î¥ß¥å¡¼¥Á¥å¥¢¥ë¡ÊÁê¸ß¡Ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë150Ëü¥É¥ë¤Î¥Ð¥¤¥¢¥¦¥È¡Ê·ÀÌó²ò½ü¶â¡Ë¤¬ÉÕ¤¯¡£¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Ï¡¢ºòµ¨ËÜÎÝÂÇ¿ô117ËÜ¤È¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤ÇºÇ¤â¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿ÂÇÀþ¤Î¶¯²½¤ò¡¢¥ª¥º¥Ê¤ËÂ÷¤¹¡£¥ª¥º¥Ê¤ÏÄÌ»»296ËÜÎÝÂÇ¡¢2020Ç¯¤Ï¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ËÜÎÝÂÇ²¦¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Ï¤³¤Î¥ª¥Õ¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ÊÊä¶¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼ÆóÎÝ¼ê¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡¦¥í¡¼¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼°ìÎÝ¼ê/³°Ìî¼ê¤Î¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥ª¥Ï¡¼¥ó¤È¤â·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¹¥¡¼¥ó¥º¤ò¼´¤È¤¹¤ë¼ã¤¤Åê¼ê¿Ø¤ò¡¢ÂÇÀþ¤Ç»Ù¤¨¤¿¤¤°Õ¿Þ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï»ØÌ¾ÂÇ¼ÔÀìÇ¤¤À¤Ã¤¿¥ª¥º¥Ê¤Ï¡¢21ËÜÎÝÂÇ¡¢OPS¡¡.756¤È¡¢2024Ç¯¤ÎOPS.925¤«¤éÂç¤¤¯¿ô»ú¤òÍî¤È¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢2020Ç¯¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤Ø²ÃÆþ¤·¤Æ°Ê¹ß¤ÏÄÌ»»148ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¤³¤Î´ü´Ö¤ÎDH¤È¤·¤Æ¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿¡¢¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤Ë¼¡¤°ËÜ¿ô¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¿·Å·ÃÏ¤È¤Ê¤ëPNC¥Ñ¡¼¥¯¤ò¶ì¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£¥ª¥º¥Ê¤ÏÆ±µå¾ì¤Ç¤ÎÄÌ»»À®ÀÓ¤¬36»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.225¡¢ËÜÎÝÂÇ1ËÜ¤Ç¡¢±¦ÂÇ¼Ô¤ËÉÔÍø¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤³¤Îµå¾ì¤ÇÂÇ¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Ï¡¢¥ª¥º¥Ê¤¬Å¬±þ¤·¡¢º¸ÂÇ¼Ô¤¬Â¿¤¤ÂÇÀþ¤Ë±¦¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¡¼¡¢¥ª¥Ï¡¼¥ó¡¢³°Ìî¼ê¤Î¥ª¥Ë¡¼¥ë¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¤Ï¤¤¤º¤ì¤âº¸ÂÇ¤Á¤Ç¡¢³°Ìî¼ê¤Î¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥ì¥¤¥Î¥ë¥º¤Ï¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¡£