¡¡¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥ÉÃË»Ò¥Ñ¥é¥ì¥ëÂç²óÅ¾ÂåÉ½¤Ç¡¢8Æü¤ÎÍ½Áª1²óÌÜ¤ËÈÄ¤«¤é»ÈÍÑ¤ò¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥ÃÁÇÀ®Ê¬¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¼º³Ê½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿»ÛÇÈ¡Ê¤·¤Ð¡ËÀµ¼ù¡Ê39¡Ë¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¼«¤é°Õ¿ÞÅª¤Ë¶Ø»ßÊª¼Á¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¼º³Ê¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¤¤¯ÍýÍ³¤Ï»ä¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤Ê¤É¤È°Õ¿ÞÅª¤Ê»ÈÍÑ¤ò´°Á´ÈÝÄê¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤ÏÁ°Ìë¤«¤é»î¹çÅöÆü¤ÎÄ«¤Ë¤«¤±¤ÆÈÄ¤òÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¤¿¥¥ã¥Ó¥ó¡ÊÁÒ¸Ë¡ËÉÕ¶á¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é±ÇÁü¤ò¼è¤ê´ó¤»¡¢¸¡¾Ú¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¹ð¡£Ê¸Ëö¤Ç¡Ö¤³¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡¡¤½¤¦¸À¤¨¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤È¡¢¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¤¿¡£