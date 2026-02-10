¡Ú¥¹¥Î¥Ü¡Û»³ÅÄÎ°À»¡¡Ê¿ÌîÊâÌ´¤Î²óÉü¤Ö¤ê¤Ë¡Ö¥Ð¥±¥â¥Î¤Ç¤¹¤Í¡×¡¡1·î¤Ë¹üÀÞ¤â½é¸ø¼°Îý½¬¤Î³ê¤ê¸«¤Æ¶ÄÅ·
¡¡11Æü¤ËÍ½Áª¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¡¦¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×¡ÊHP¡Ë¤Î½é¤Î¸ø¼°Îý½¬¤¬8Æü¡¢¥ê¥Ó¡¼¥Ë¥ç¡¦¥¹¥Î¡¼¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜÂåÉ½ÃË½÷³Æ4¿Í¤âÁ´°÷¤¬»²²Ã¡£Ìó3»þ´Ö¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È³ê¤ê¹þ¤ó¤À¡£º£Âç²ñ¤Î¥Ñ¥¤¥×¤ÏÄ¹¤µ¤Ï200¥á¡¼¥È¥ë¤È½½Ê¬¤â¡¢ÊÉ¤Î¹â¤µ¤Ï6.7¥á¡¼¥È¥ë¤È¤ä¤ä¾®¤Ö¤ê¡£½é½Ð¾ì¤Î»³ÅÄÎ°À»¡Ê¥Á¡¼¥àJWSC¡Ë¤Ï¡Ö·Á¤Ï´ñÎï¡£¤É¤ó¤É¤óÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×¤È°õ¾Ý¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£ÃË»Ò¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¤ÎÆüËÜÀª¥ï¥ó¥Ä¡¼¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ë¤Ï»É·ã¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö²¶¤âÉ½¾´Âæ¤Ë¿©¤¤¹þ¤á¤¿¤é¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡1·î¤ÎWÇÕ·è¾¡¤ÇÅ¾ÅÝ¤·¡¢Ê£¿ô²Õ½ê¤ò¹üÀÞ¤·¤¿Ê¿ÌîÊâÌ´¡ÊTOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤â»²²Ã¡£2Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹ÂçÀèÇÚ¤Î²óÉü¤Ö¤ê¤Ë¡¢»³ÅÄ¤â¡Ö¡Ê¹üÀÞ¤ò¡ËËº¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¤Î³ê¤ê¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¢¥Ð¥±¥â¥Î¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÀå¤ò´¬¤¤¤¿¡£