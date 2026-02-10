À¾Éð¡¦¸»ÅÄ¡¡WBCÀ¤³¦°ì¤Ø¼«¿®¤Î¡Ö¼é¡×¤ÈÆüËÜ°ì¤Ø¿Ê²½¤Î¡ÖÂÇ¡×¡¡²¸»Õ¡¦ÄÔ»áÄ¾·â¤ËWÄºÅÀ¤ÎÀÀ¤¤
¡¡3·î¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ë2Âç²ñÏ¢Â³½Ð¾ì¤¹¤ëÀ¾Éð¡¦¸»ÅÄÁÔÎ¼ÆâÌî¼ê¡Ê32¡Ë¤¬¿·¿Í»þÂå¤«¤é´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤¿²¸»Õ¡¦ÄÔÈ¯É§»á¡Ê67¡á¥¹¥Ý¥Ë¥ÁËÜ»æÉ¾ÏÀ²È¡Ë¤ÎÄ¾·â¤ËÅú¤¨¡¢Ï¢ÇÆ¤Ø¤Î¹×¸¥¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡Ö¸»ÅÄ¤Î1¥ß¥ê¡×¤ÇÊ¨¤«¤»¤¿Á°²ó23Ç¯Âç²ñ¤ÎºÆ¸½¡£¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ¤¬7Ç¯Ï¢Â³¤ÇÅÓÀÚ¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¤¿ºòµ¨¤ÎÉÔ¿¶¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¶ÚÎÏ¶¯²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤Ê¤É¡¢ÂåÉ½¤Ç¤â¥Á¡¼¥à¤Ç¤â¼ã¼ê¤ËÉé¤±¤Ê¤¤³Ð¸ç¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦¹½À®¡áÀõ¸Å¡¡ÀµÂ§¡¢²ÏÀ¾¡¡¿ò¡Ë
¡¡ÄÔ»á¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¹ç½É¤â¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¿¡£¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ì¤ÐÀ¨¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤½¤í¤¤¡¢º£²ó¤ÏÇ¯ÎðÅª¤Ë¤â¾å¤ÎÀ¤Âå¤ÇÂç²ñ¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¸»ÅÄ¡¡Êá¼ê¤Ç35ºÐ¤ÎÃæÂ¼¡ÊÍªÊ¿¡Ë¤µ¤ó¤â¤¤¤ë¡£ÃæÂ¼¤µ¤ó¤¬¤¤¤í¤¤¤í¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Åê¼ê¤Ç¤Ï36ºÐ¤Î¿ûÌî¡ÊÃÒÇ·¡Ë¤µ¤ó¡¢¡ÊµÆÃÓ¡ËÍºÀ±¤µ¤ó¤â¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÆÃ¤Ë¼«Ê¬¤¬µ¤Éé¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÍºÀ±¤µ¤ó¤È²ñ¤¨¤ë¤Î¤Ï³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¡ÄÔ»á¡¡Â¾¹ñ¤âÈ¾Ã¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¿ØÍÆ¤À¤«¤é¡¢°ìÀï°ìÀï¤Ë¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¸»ÅÄ¡¡Á°²ó¤Î½éÀï¡ÊÂçÃ«¤¬ÅÐÈÄ¤·¤¿1¼¡¥é¥¦¥ó¥É¡¦Ãæ¹ñÀï¡Ë¤ÏÀ¨¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£º£Âç²ñ½éÀï¤ÇÂÐÀï¤¹¤ëÂæÏÑ¤Ï¶¯¤¤¤Ç¤¹¤è¡£24Ç¯¥×¥ì¥ß¥¢12¤Î¤È¤¤â¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢´Ú¹ñ¤è¤ê¤âº£¤ÏÂæÏÑ¤ÎÊý¤ËÀª¤¤¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡ÄÔ»á¡¡Á°²ó¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢½à¡¹·è¾¡¤«¤éÊÆ¹ñ¤ËÉñÂæ¤ò°Ü¤·¤ÆÀï¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡£
¡¡¸»ÅÄ¡¡¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¤«¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ç¤¹¤Í¡£Ï¢ÇÆ¡¢Ï¢ÇÆ¤È¤¤¤¦¤±¤ì¤É¡¢Æñ¤·¤¤Àï¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢Ï¢ÇÆ¤Ï¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡¡ÄÔ»á¡¡ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¥í¡¼¥ó¥Ç¥Ý¡¦¥Ñ¡¼¥¯¤¬²ñ¾ì¡£Á°²ó½à·è¾¡¤Ç¤Ï¡Ö¸»ÅÄ¤Î1¥ß¥ê¡×¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤¢¤Îµå¾ì¤Î°õ¾Ý¤Ï¡£
¡¡¸»ÅÄ¡¡¼é¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Æ°ìÅÙ¤À¤±¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤Î¥Ù¥Ã¥Ä¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤Ë¤ÏÅÙ´Î¤òÈ´¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÄÔ»á¡¡¤È¤¤¤¦¤È¡©
¡¡¸»ÅÄ¡¡¡Ê¥Ù¥Ã¥Ä¤¬¡Ëº¹¤·¹þ¤Þ¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤ÆÆóÎÝÂ¦¤ËÂÎ½Å¤ò°ÜÆ°¤µ¤»¤¿¤é¡¢Èà¤Ï°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£¤½¤ì¤ÏÆüËÜ¿Í¤Ç´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤°ÒÎÏ¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬¹ñºÝÂç²ñ¡¢³¤³°Àª¤Î¶¯¤µ¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÄÔ»á¡¡°ìÎ®¤ÎÆâÌî¼ê¤¬¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤½¤³¤À¤è¤Í¡£¥Ð¥Ã¥È¤¬¿¶¤êÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤±¤É¡¢Èà¤é¤Ë¤Ï´¬¤¹þ¤àÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤³¤¬ÆüËÜ¤È³¤³°Àª¤Î°ã¤¤¤À¤Í¡£
¡¡¸»ÅÄ¡¡½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ÄÔ»á¡¡WBCµå¤ÏÌî¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï¿À·Ð¤ò»È¤¦¡©ÂÇµå¤ÎÂ®¤µ¤È¤«´¶³ÐÅª¤Ë¤Ï¤É¤¦¡©
¡¡¸»ÅÄ¡¡Åê¤²¤Æ¤ß¤¿´¶¤¸¤ÏÂç¾æÉ×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Á°²ó¤â²¿¤â´¶¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¡ÄÔ»á¡¡À¨¤¤¤Í¡£ÀÎ¤ÏË¥¤¤ÌÜ¤Ï¥¬¥¿¥¬¥¿¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¼«Ê¬¤¬½é¤á¤Æ°ìÎÝ¤ËÅê¤²¤¿¤È¤¤Ï°Á÷µå¤·¤¿¤è¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¿·¤·¤¤Áª¼ê¤ò¸Æ¤Ö¤Î¤ÏÈ½ÃÇ¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¡¡¸»ÅÄ¡¡Ê»»¦¤â¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤±¤ÐÌäÂê¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¡ÊÁª¼ê¤Î¡ËÂ¤âÂ®¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©ÉáÄÌ¤Ë¤ä¤ì¤Ð¼è¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÄÔ»á¡¡ºÇ½é¤Ï¥Þ¥¹¥³¥ß¤ÎÃæ¤Ç¸»ÅÄ¤ÎÌ¾Á°¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Âè1²óWBC¤ÇµÜËÜ¿µÌé¤¬¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¼éÈ÷ÎÏ¤Î¤¢¤ë¥Ù¥Æ¥é¥óÁª¼ê¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¡£
¡¡ÄÔ»á¡¡À¾Éð¤ÎÏÃ¤Ë°Ü¤í¤¦¤«¡£¥¥ã¥ó¥×¤ò»ë»¡¤·¤Æ¡¢¤Þ¤º¶Ã¤¤¤¿¤Î¤ÏÁª¼ê¤Î¿Í¿ô¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡£FA°ÜÀÒÁÈ¤â¿·¿Í¤â¤¤¤¿¤ê¡¢À¨¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Í¡£ËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç¶¥Áè¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¥Á¡¼¥à¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡£
¡¡¸»ÅÄ¡¡´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¥Á¡¼¥à¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÈÂÇÇË¡É¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡ÄÔ»á¡¡¸»ÅÄ¤È¤·¤Æ¤âº£Ç¯¤Ï´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤è¤Í¡£µîÇ¯¤ÎÀ®ÀÓ¡ÊÂÇÎ¨.209¡Ë¤ò¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤ë¡©
¡¡¸»ÅÄ¡¡Ä¾µå¤¬¤Ï¤¸¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¥ä¥Ð¤¤¤Ê¡Ä¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¿¿¤Ã¤¹¤°¤ò¤Ï¤¸¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¶¯¤¯¿¶¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÄÔ»á¡¡½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤«¤éÂÎ¤òÃÃ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡¸»ÅÄ¡¡½é¤á¤Æ¶Ú¥È¥ì¤ò¥¬¥ó¥¬¥ó¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤º¤Ã¤È¿ÍÀ¸¥Þ¥Ã¥¯¥¹ÂÎ½Å¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¤¿¤¤¤«¤Ê¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂÇ¤Æ¤ëÁª¼ê¤¬»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÄÔ»á¡¡²¶¤Ï¥×¥í10Ç¯ÌÜ¤Ç´Ö°ã¤Ã¤Æ¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤ò³Í¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¸»ÅÄ¤À¤Ã¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤·¡¢¸»ÅÄ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ³°ºê¤â¤½¤¦¡£¤Þ¤À¤Þ¤À´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Í¡£
¡¡¸»ÅÄ¡¡À¤³¦°ì¤âÆüËÜ°ì¤â´ÊÃ±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÂÇÇË¤·¤Þ¤¹¡ª
¡¡¢¦23Ç¯Âç²ñ¤Î¸»ÅÄ¡¡1¼¡¥é¥¦¥ó¥É2ÀïÌÜ¤Î´Ú¹ñÀï¤ÇÆóÎÝÁö¼Ô¤È¤·¤Æµ¢ÎÝ¤·¤¿ºÝ¤Ë±¦¼ê¾®»Ø¤ò¹üÀÞ¡£2»î¹ç¤ò·ç¾ì¤·¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤È¤Î½à¡¹·è¾¡¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿¡£¥á¥¥·¥³¤È¤Î½à·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢0¡½3¤Î7²ó1»à¤«¤éÆóÅð¤Ç¥Ø¥Ã¥É¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤¿Áö¼Ô¥È¥ì¥Û¤Î±¦¼ê¤¬¥Ù¡¼¥¹¤«¤éÎ¥¤ì¤¿°ì½Ö¤Î·ä¤òÆ¨¤µ¤º¥¿¥Ã¥Á¡£Åö½é¤Î¥»¡¼¥ÕÈ½Äê¤¬¥ê¥×¥ì¡¼¸¡¾Ú¤Ç¥¢¥¦¥È¤ËÊ¤¤ê¡Ö¸»ÅÄ¤Î1¥ß¥ê¡×¤È¾Î¤¨¤é¤ì¤¿¡£»°¿¶Ê»»¦¤ÇÎ®¤ì¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢9²óµÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥é¾¡Íø¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£Âç²ñ¤òÄÌ¤·¤Æ5»î¹ç¤Ç¡Ö8ÈÖ¡¦Í··â¡×¤òÌ³¤á¡¢ÂÇÎ¨.250¡¢2ÂÇÅÀ¡£
¡¡¢ãÄÔ»á¼èºà¸åµ¡¡ÂÀ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¼ó¼þ¤ê¤Ë¸«¤¨¤¿´íµ¡´¶¢äÁêÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¤Ò¤ç¤¦¤Ò¤ç¤¦¤È¤·¤¿¼õ¤±Åú¤¨¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢WBC¤ËÂÐ¤¹¤ë¸»ÅÄ¤Î³Ð¸ç¤ÏÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£°ìºòÇ¯¤Î¥×¥ì¥ß¥¢12°Ê¹ß¤ÎÂåÉ½Àï¡£°æÃ¼´ÆÆÄ¤È¤Ï¼èºà¸½¾ì¤Î»¨ÃÌ¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¸»ÅÄ¤ò³°¤»¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡©¡×¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤¤¤¦¤ä¤ê¤È¤ê¤Ï¤·¤Æ¤¤¿¡£Í··â¼ê¾å¤¬¤ê¤Î´ÆÆÄ¡£ÆâÌî¤Î¼é¤ê¤Î½ÅÍ×À¤ÏÃ¯¤è¤ê¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Á°²óÂç²ñ¤Î¥Ù¥Ã¥Ä¤ÎÂÇµå¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ²þ¤á¤Æ¼éÈ÷¤Ë´Ø¤·¤Æ¸»ÅÄ¤Ï¡Ö¥×¥íÃæ¤Î¥×¥í¡×¤À¤È´¶¤¸¤¿¡£¶Ïº¹¤Î½ªÈ×¡¢¸»ÅÄ¤Û¤É¥Ù¥ó¥Á¤Ë°Â¿´´¶¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÁª¼ê¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡WBC¸å¤Ï¸»ÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¾¡Éé¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ê¤ë¡£ºòµ¨¤Î¤è¤¦¤ÊÂÇ·â¤Ç¤Ï»î¹ç¤Ë¤â½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡£¤½¤Î´íµ¡´¶¤«¤é¥¦¥¨¡¼¥È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¡£¿¨¤Ã¤¿¤é¸ª¼þ¤ê¤¬ÂÀ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¶Ã¤¤¤¿¡£¥×¥í10Ç¯ÌÜ¡¢¤É¤ó¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¥¹¥Ý¥Ë¥ÁËÜ»æÉ¾ÏÀ²È¡Ë