Á°Æü¤Ë¡ÖÇã¤ï¤ì¤¿³ô¡ª¡×Áí¥¶¥é¥¤ (1)¡¡―ËÜÆü¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë´üÂÔ³ô¤Ï¡©―
¢£¥«¥¤¥Î¥¹ <4556> ¡¡1,604±ß¡¡(+300±ß¡¢+23.0¡ó) ¥¹¥È¥Ã¥×¹â
¡¡¥«¥¤¥Î¥¹ <4556> [Åì¾Ú£Ó]¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¹â¡£¥Ç¥ó¥« <4061> [Åì¾Ú£Ð]¤¬Á°½µËö6Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢100¡ó»Ò²ñ¼Ò£Æ£ì£ï£÷£å£ò£ó¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ë¤òÄÌ¤¸¡¢Æ±¼Ò¤Î´°Á´»Ò²ñ¼Ò²½¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆTOB¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢TOB²Á³Ê¤Î2285±ß¤Ë¥µ¥ä´ó¤»¤¹¤ë³Ê¹¥¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¹ñÆâÂÎ³°¿ÇÃÇÍÑ°åÌôÉÊ´ë¶ÈÆ±»Î¤Î¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÎ¾¼Ò¤Î¿ÇÃÇÌô»ö¶È¤Î¶¥ÁèÎÏ¤ò¹â¤á¡¢ÃæÄ¹´üÅª¤ÊÀ®Ä¹µ¡²ñ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤Î¤¬ÁÀ¤¤¡£Çã¤¤ÉÕ¤±Í½Äê¿ô¤Ï345Ëü4960³ô¡Ê²¼¸Â199Ëü³ô¡¢¾å¸ÂÀßÄê¤Ê¤·¡Ë¤Ç¡¢ÇãÉÕ´ü´Ö¤Ï2·î9Æü¤«¤é3·î25Æü¤Þ¤Ç¤òÍ½Äê¡£TOBÀ®Î©¸å¡¢¥«¥¤¥Î¥¹¤Ï½êÄê¤Î¼êÂ³¤¤ò·Ð¤Æ¾å¾ìÇÑ»ß¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¤³¤ÎÈ¯É½¤ò¼õ¤±¤ÆÅìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¤ÏÆ±¼Ò³ô¤ò2·î6ÆüÉÕ¤Ç´ÆÍýÌÃÊÁ¡Ê³ÎÇ§Ãæ¡Ë¤Ë»ØÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¥«¥¤¥Î¥¹¤Ïº£²ó¤ÎTOB¤ËÂÐ¤·¤Æ»¿Æ±¤Î°Õ¸«¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢³ô¼ç¤Ë±þÊç¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥á¥¤¥³ー <6787> ¡¡16,140±ß¡¡(+3,000±ß¡¢+22.8¡ó) ¥¹¥È¥Ã¥×¹â
¡¡Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¤Î¾å¾ºÎ¨¥È¥Ã¥×¡£¥á¥¤¥³ー <6787> [Åì¾Ú£Ð]¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¹â¡£Á°½µËö6Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢26Ç¯3·î´üÂè3»ÍÈ¾´üÎß·×¡Ê4-12·î¡Ë¤ÎÏ¢·ë·è»»¤ÎÈ¯É½¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ÄÌ´ü¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤ò¾åÊý½¤Àµ¤·¤¿¡£Çä¾å¹âÍ½ÁÛ¤òÁ°²óÍ½ÁÛ¤Î2230²¯±ß¤«¤é2350²¯±ß¡ÊÁ°´üÈæ13.6¡óÁý¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×Í½ÁÛ¤ò235²¯±ß¤«¤é250²¯±ß¡ÊÆ±31.0¡óÁý¡Ë¡¢ºÇ½ªÍø±×Í½ÁÛ¤ò180²¯±ß¤«¤é200²¯±ß¡ÊÆ±34.0¡óÁý¡Ë¤Ë°ú¤¾å¤²¤¿¡£´üËöÇÛÅöÍ½ÁÛ¤Ï25±ßÁý³Û¤Î70±ß¤È¤·¡¢¶È¶·¤ÈÇÛÅöÍ½ÁÛ¤ÎÁý³Û½¤Àµ¤ò¹¥´¶¤·¤¿Çã¤¤¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£Ç¯´ÖÇÛÅöÍ½ÁÛ¤Ï115±ß¡ÊÁ°´ü¤Ï88±ß¡Ë¤È¤Ê¤ë¡£¼ý±×À¤¬¹â¤¤¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×´ðÈÄ¤òÃæ¿´¤Ë¼õÃí¤¬¹¥Ä´¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ÙÂØ¤¬±ß°Â´ðÄ´¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÆ§¤Þ¤¨¤¿¡£4-12·î´ü¤ÏÇä¾å¹â¤¬1720²¯3300Ëü±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ13.4¡óÁý¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤¬175²¯300Ëü±ß¡ÊÆ±19.5¡óÁý¡Ë¡¢ºÇ½ªÍø±×¤¬147²¯7800Ëü±ß¡ÊÆ±17.7¡óÁý¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¢£¸Å²ÏÅÅ <5801> ¡¡17,500±ß¡¡(+3,000±ß¡¢+20.7¡ó) ¥¹¥È¥Ã¥×¹â
¡¡Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¤Î¾å¾ºÎ¨2°Ì¡£¸Å²ÏÅÅµ¤¹©¶È <5801> [Åì¾Ú£Ð]¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¹â¡£9Æü¸á¸å2»þ¤´¤í¡¢26Ç¯3·î´üÏ¢·ë¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇä¾å¹â¤ò1Ãû2000²¯±ß¤«¤é1Ãû3000²¯±ß¡ÊÁ°´üÈæ8.2¡óÁý¡Ë¤Ø¡¢½ãÍø±×¤ò360²¯±ß¤«¤é540²¯±ß¡ÊÆ±61.9¡óÁý¡Ë¤Ø¾åÊý½¤Àµ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÇÛÅöÍ½ÁÛ¤â120±ß¤«¤é160±ß¡ÊÁ°´ü120±ß¡Ë¤ËÁý³Û¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¹¥´¶¤·¤¿Çã¤¤¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£±ß°Â¤Ë¤è¤ë¼ý±×²¡¤·¾å¤²¸ú²Ì¤ò¸«¹þ¤ó¤À¡£¼«Æ°¼ÖÉôÉÊ»ö¶È¤Ç¥ï¥¤¥ä¥Ïー¥Í¥¹¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤¬·øÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¡¢¾ðÊóÄÌ¿®¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È¤Ç¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¸þ¤±Åê»ñ¼ûÍ×¤Î·ÑÂ³¤òÇØ·Ê¤Ë´ØÏ¢À½ÉÊ¤ÎÈÎÇä¤¬¿Ä¹¡£¥¨¥Í¥ë¥®ー¥¤¥ó¥Õ¥é»ö¶È¤ÇÅÅÎÏ¥±ー¥Ö¥ë¤ä»º¶ÈÅÅÀþ¡¦µ¡´ï¤ÎÈÎÇä¤¬·øÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤é³Æ»ö¶È¤Î¾õ¶·¤â¿¥¤ê¹þ¤ó¤À¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢Âà¿¦µëÉÕÀ©ÅÙ¤Î²þÄê¤ËÈ¼¤¦ÆÃÊÌÍø±×Ìó130²¯±ß¤Î·×¾å¤¬´óÍ¿¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¡£
¢£ÅÅ»ÒºàÎÁ <6855> ¡¡6,030±ß¡¡(+1,000±ß¡¢+19.9¡ó) ¥¹¥È¥Ã¥×¹â
¡¡ÆüËÜÅÅ»ÒºàÎÁ <6855> [Åì¾Ú£Ó]¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¹â¡£ È¾Æ³ÂÎ¸¡ººÍÑ¥×¥íー¥Ö¥«ー¥É¤ÎÀì¶È¥áー¥«ーÂç¼ê¤Ç¾¦ÉÊ¶¥ÁèÎÏ¤¬¹â¤¯¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ë¥Ã¥Á¥È¥Ã¥×¤Î°ì³Ñ¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡£¶ÈÀÓ¤âºÇÀèÃ¼AIÈ¾Æ³ÂÎ¤Ç¤¢¤ëHBM¡Ê¹âÂÓ°èÉýDRAM¡Ë¸þ¤±¥×¥íー¥Ö¥«ー¥É¤Ê¤É¤¬¸£°ú¤·¡¢²ñ¼ÒÂ¦ÁÛÄê¤ò¾å²ó¤Ã¤ÆÀä¹¥Ä´¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Á°½µËö6Æü¼è°ú½ªÎ»¸å¤Ë26Ç¯3·î´ü¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Î½¤Àµ¤òÈ¯É½¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤Ï½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î48²¯±ß¤«¤é65²¯±ß¡ÊÁ°´üÈæ41.8¡óÁý¡Ë¤ËÂçÉýÁý³Û¡¢4´ü¤Ö¤ê¤Ë²áµîºÇ¹âÍø±×¤òÂçÉý¹¹¿·¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¹¥¶ÈÀÓ¤òÇØ·Ê¤Ë³ô¼ç´Ô¸µ¤â¶¯²½¤·¡¢º£´üÇ¯´ÖÇÛÅö¤ò½¾Íè·×²è¤Î60±ß¤«¤é80±ß¤Ë20±ß¾å¾è¤»¤¹¤ë¤³¤È¤òÊ»¤»¤ÆÈ¯É½¡¢Á°´ü¼ÂÀÓÈæ¤Ç¤â10±ß¤ÎÁýÇÛ¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤â³ô²Á¾å¾º¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¸å²¡¤·¤¹¤ë³Ê¹¥¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£¥·¥¥Î£È£Ô <6614> ¡¡910±ß¡¡(+150±ß¡¢+19.7¡ó) ¥¹¥È¥Ã¥×¹â
¡¡¥·¥¥Î¥Ï¥¤¥Æ¥Ã¥¯ <6614> [Åì¾Ú£Ó]¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¹â¡£Æ±¼Ò¤Ï9Æü¸áÁ°9»þ¤´¤í¡¢»°É©½Å¹©¶È <7011> [Åì¾Ú£Ð]¤È¶âÂ°À½ÉÊ¤Î¶âÂ°ÈèÏ«¤ä·ÐÇ¯Îô²½¤Ë¤è¤ëµµÎö¤ò¸¡½Ð¤¹¤ë¡Ö±²ÅÅÎ®Ãµ½ý´ï¡ÊECT¡Ë¡×¤ÎÀ½ÉÊ²½¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£¤³¤ì¤¬ºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£Î¾¼Ò¤Ïº£¸å¡¢Æ±À½ÉÊ¤Î¼ÂÍÑ²½¤ÈÎÌ»º¤Ë¸þ¤±¤¿¶¨¶È¤ò¿Ê¤á¡¢ECT¤ÎËÜ³ÊÅª¤ÊÉáµÚ¤È»Ô¾ì¤Î³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤¹¹½¤¨¡£¤Þ¤º¤Ï3·î¤«¤é»°É©½Å¥°¥ëー¥×¸þ¤±¤ËÆ³Æþ¤ò³«»Ï¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÅ´Æ»¤ä¹½Â¤·úÃÛ¡¢·úÀß¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ê¤É¤Î¶âÂ°ÈèÏ«¸¡ºº¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÂ¿¤¯¤Î¶È³¦¤Ø¤ÎÆ³Æþ¤ò»ëÌî¤Ë¡¢¹¹¤Ê¤ëÀ½ÉÊ¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Î³È½¼¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥Õ¥ë¥ä¶âÂ° <7826> ¡¡4,995±ß¡¡(+700±ß¡¢+16.3¡ó) ¥¹¥È¥Ã¥×¹â
¡¡Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¤Î¾å¾ºÎ¨4°Ì¡£¥Õ¥ë¥ä¶âÂ° <7826> [Åì¾Ú£Ð]¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¹â¡£Á°½µËö6Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢26Ç¯6·î´üÂè2»ÍÈ¾´üÎß·×¡Ê7-12·î¡Ë¤ÎÏ¢·ë·è»»¤ÎÈ¯É½¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ÄÌ´ü¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤ò¾åÊý½¤Àµ¤·¤¿¡£Çä¾å¹âÍ½ÁÛ¤òÁ°²óÍ½ÁÛ¤Î640²¯±ß¤«¤é880²¯±ß¡ÊÁ°´üÈæ53.4¡óÁý¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×Í½ÁÛ¤ò100²¯±ß¤«¤é165²¯±ß¡ÊÆ±73.0¡óÁý¡Ë¡¢ºÇ½ªÍø±×Í½ÁÛ¤ò60²¯±ß¤«¤é110²¯±ß¡ÊÆ±70.1¡óÁý¡Ë¤Ë°ú¤¾å¤²¤¿¡£ºÇ½ªÍø±×¤Ï¸º±×Í½ÁÛ¤«¤é°ìÅ¾¡¢Áý±×¤ò¸«¹þ¤ß¡¢±Ä¶È¡¦·Ð¾ï¡¦ºÇ½ªÍø±×¤Ï¤¤¤º¤ì¤â²áµîºÇ¹â±×¤ò¹¹¿·¤¹¤ë·×²è¡£¹¥¶ÈÀÓ¤òÉ¾²Á¤·¤¿Çã¤¤¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£´üËö°ì³çÇÛÅöÍ½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï45±ßÁý³Û¤Î120±ß¡ÊÁ°´ü¤Ï96±ß¡Ë¤È¤¹¤ë¡£Æ±¼Ò¤Ï¼ç¤Ë¹©¶ÈÍÑµ®¶âÂ°¤òÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤¹¤ë¡£¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹»Ô¾ì¤äÄÌ¿®»Ô¾ì¤Ç¤ÎÀßÈ÷Åê»ñ¤¬³èÈ¯¤Ê¤Ê¤«¡¢¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¼ûÍ×¤òÄÉ¤¤É÷¤ËÅÅ»ÒÉôÌç¡¢ÇöËìÉôÌç¤Î¹¥Ä´¤¬Â³¤¯¡£¤Þ¤¿¡¢¼çÍ×¤Êµ®¶âÂ°¸¶ºàÎÁ¤ÎÈÎÇä¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó»Ù±çÉôÌç¤¬Åö½é¤ÎÁÛÄê¤ò¾å²ó¤ë¡£12·îÃæ´Ö´ü¤ÏÇä¾å¹â¤¬439²¯±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ63.7¡óÁý¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤¬74²¯4300Ëü±ß¡ÊÆ±26.9¡óÁý¡Ë¡¢ºÇ½ªÍø±×¤¬50²¯1100Ëü±ß¡ÊÆ±28.7¡óÁý¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¢£Àî½Å <7012> ¡¡16,955±ß¡¡(+2,305±ß¡¢+15.7¡ó)
¡¡Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¤Î¾å¾ºÎ¨5°Ì¡£Àîºê½Å¹©¶È <7012> [Åì¾Ú£Ð]¤¬Â³µÞÆ¡£9Æü¸áÁ°11»þ30Ê¬¤´¤í¤Ë¡¢3·î31Æü¤ò´ð½àÆü¤È¤·¤Æ1³ô¤ò5³ô¤Ë³ô¼°Ê¬³ä¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£¤¢¤ï¤»¤Æ´üËöÇÛÅöÍ½ÁÛ¤ò75±ß¤«¤é91±ß¤Ø°ú¤¾å¤²¡¢Ç¯´ÖÇÛÅöÍ½ÁÛ¤ò166±ß¡ÊÁ°´ü150±ß¡Ë¤È¤·¤¿¤³¤È¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢26Ç¯3·î´ü¤ÎÏ¢·ë¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Çä¾å¹â2Ãû3400²¯±ß¡ÊÁ°´üÈæ9.9¡óÁý¡Ë¤Ï½¾ÍèÍ½ÁÛ¤ò¿ø¤¨ÃÖ¤¤Ä¤Ä¡¢ºÇ½ªÍø±×¤ò820²¯±ß¤«¤é900²¯±ß¡ÊÆ±2.3¡óÁý¡Ë¤Ø¾åÊý½¤Àµ¤·¤¿¡£ÆóÎØ¤ä»ÍÎØ¥Ð¥®ー¤Ê¤É¥ó¥Ñ¥ïー¥¹¥Ýー¥Ä¡õ¥¨¥ó¥¸¥ó»ö¶È¤ÏÊÆ¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¶¥Áè´Ä¶·ã²½¤òÇØ·Ê¤È¤·¤¿ºÎ»»À¤ÎÄã²¼¤Ç²¼Êý½¤Àµ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¹Ò¶õ±§Ãè¥·¥¹¥Æ¥à»ö¶È¤ä¥¨¥Í¥ë¥®ー¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡õ¥Þ¥ê¥ó»ö¶È¤ÏºÎ»»À¤¬¸þ¾å¤·¾å¿¶¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¡£¹¹¤Ë²Á³ÊÅ¾²Ç¤ä¸ÇÄêÈñ¤ÎÄã¸º¡¢±ß°Â¸ú²Ì¤Ê¤É¤âºÇ½ªÍø±×¤ò²¡¤·¾å¤²¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢Æ±»þ¤ËÈ¯É½¤·¤¿Âè3»ÍÈ¾´üÎß·×¡Ê4-12·î¡Ë·è»»¤Ï¡¢Çä¾å¹â1Ãû5614²¯±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ10.9¡óÁý¡Ë¡¢½ãÍø±×6658²¯5300Ëü±ß¡ÊÆ±49.1¡óÁý¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¢£½»Í§Àº²½ <4008> ¡¡6,220±ß¡¡(+740±ß¡¢+13.5¡ó)
¡¡Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¤Î¾å¾ºÎ¨7°Ì¡£½»Í§Àº²½ <4008> [Åì¾Ú£Ð]¤¬µÞÈ¿Æ¡£9Æü¸á¸å2»þ¤´¤í¤Ë26Ç¯3·î´ü¤ÎÏ¢·ë¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Çä¾å¹â¤ò1450²¯±ß¤«¤é1480²¯±ß¡ÊÁ°´üÈæ0.3¡óÁý¡Ë¤Ø¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤ò113²¯±ß¤«¤é150²¯±ß¡ÊÆ±40.0¡óÁý¡Ë¤Ø¡¢½ãÍø±×¤ò44²¯±ß¤«¤é70²¯±ß¡ÊÆ±17.4¡óÁý¡Ë¤Ø¾åÊý½¤Àµ¤·¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ´üËöÇÛÅöÍ½ÁÛ¤ò100±ß¤«¤é120±ß¤Ø°ú¤¾å¤²Ç¯´ÖÇÛÅöÍ½ÁÛ¤ò220±ß¡ÊÁ°´ü200±ß¡Ë¤È¤·¤¿¤³¤È¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤¿¡£½¾ÍèÍ½ÁÛ¤ÎÁ°Äó¤ËÈæ¤Ù¤Æ°ÙÂØ¤¬±ß°Â¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¸¶Ç³ÎÁ²Á³Ê¤¬¼ç¤Ë³¤³°¤ÎÀ½Â¤µòÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ²¼Íî¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¿åÍÏÀ¥Ý¥ê¥Þー¤Ê¤É¤ÎÈÎÇä¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Í×°ø¤È¤¤¤¦¡£¤Ê¤ª¡¢Æ±»þ¤ËÈ¯É½¤·¤¿Âè3»ÍÈ¾´üÎß·×¡Ê4-12·î¡Ë·è»»¤Ï¡¢Çä¾å¹â1116²¯6700Ëü±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ0.9¡ó¸º¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×103²¯1100Ëü±ß¡ÊÆ±18.7¡óÁý¡Ë¡¢½ãÍø±×49²¯8400Ëü±ß¡ÊÆ±27.8¡ó¸º¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£Æ±»þ¤Ë¡¢3·î31Æü¤ò´ð½àÆü¤È¤·¤Æ1³ô¤ò5³ô¤Ë³ô¼°Ê¬³ä¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤â¹¥ºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤¿¡£Åê»ñÃ±°ÌÅö¤¿¤ê¤Î¶â³Û¤ò°ú¤²¼¤²¤ë¤³¤È¤ÇÅê»ñ²È¤Ë¤è¤êÅê»ñ¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢³ô¼°¤ÎÎ®Æ°À¤Î¸þ¾å¤ÈÅê»ñ²ÈÁØ¤Î³ÈÂç¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÀéÂå·ú <6366> ¡¡1,553±ß¡¡(+179±ß¡¢+13.0¡ó)
¡¡ÀéÂåÅÄ²½¹©·úÀß <6366> [Åì¾Ú£Ó]¤¬Â³µÞÆ¡£Æ±¼Ò¤Ï2·î6ÆüÂç°ú¤±¸å(15:30)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡¢26Ç¯3·î´üÂè3»ÍÈ¾´üÎß·×(4-12·î)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ3.3ÇÜ¤Î831²¯±ß¤ËµÞ³ÈÂç¤·¡¢ÄÌ´ü·×²è¤Î880²¯±ß¤ËÂÐ¤¹¤ë¿ÊÄ½Î¨¤Ï94.4¡ó¤ËÃ£¤·¡¢5Ç¯Ê¿¶Ñ¤Î76.2¡ó¤â¾å²ó¤Ã¤¿¡£Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë10-12·î´ü(3Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ8.2ÇÜ¤Î635²¯±ß¤ËµÞ³ÈÂç¤·¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î5.6¡ó¢ª32.1¡ó¤ËµÞ²þÁ±¤·¤¿¤³¤È¤Ç¹¥´¶¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£
¢£Åì°¡·ú <1885> ¡¡4,200±ß¡¡(+455±ß¡¢+12.2¡ó)
¡¡Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¤Î¾å¾ºÎ¨9°Ì¡£Åì°¡·úÀß¹©¶È <1885> [Åì¾Ú£Ð]¤¬6ÆüÂ³µÞÆ¡£³¤ÍÎÅÚÌÚÂç¼ê¤ÇÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Ê¤É³¤³°Å¸³«¤Ë¤âÃíÎÏ¤¹¤ë¤¬¡¢¹ñÆâ³°¤È¤â¤ËÍø±×³ÈÂç´ðÄ´¤ò¶¯¤á¡¢Â¤â¤È¤Î¶ÈÀÓ¤Ï²ñ¼ÒÂ¦¤ÎÁÛÄê¤òÄ¶¤¨¤Æ¹¥Ä´¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«Á°½µËö6Æü¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢26Ç¯3·î´üÄÌ´üÍ½ÁÛ¤Î½¤Àµ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£±Ä¶ÈÍø±×¤Ï½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î215²¯±ß¤«¤é231²¯±ß¡ÊÁ°´üÈæ12¡óÁý¡Ë¤ËÁý³Û¡¢2¥±¥¿À®Ä¹¤Ç²áµîºÇ¹âÍø±×¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¡£Ç¯´ÖÇÛÅö¤â½¾Íè·×²è¤Î77±ß¤Ë15±ß¾å¾è¤»¤·92±ß¤È¤¹¤ë¤³¤È¤âÊ»¤»¤ÆÈ¯É½¡¢Á°´ü¼ÂÀÓ¤«¤é¤Ï16±ß¤ÎÂçÉýÁýÇÛ¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤é¤ò¹¥´¶¤¹¤ëÇã¤¤¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£ÅìÍÎ¹çÀ® <4970> ¡¡9,480±ß¡¡(+960±ß¡¢+11.3¡ó) °ì»þ¥¹¥È¥Ã¥×¹â
¡¡ÅìÍÎ¹çÀ®¹©¶È <4970> [Åì¾Ú£Ó]¤¬Â³µÞÆ¡¢°ì»þ¥¹¥È¥Ã¥×¹â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±¼Ò¤Ï2·î6ÆüÂç°ú¤±¸å(15:30)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡¢26Ç¯3·î´üÂè3»ÍÈ¾´üÎß·×(4-12·î)¤Î·Ð¾ïÍø±×(ÈóÏ¢·ë)¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ35.9¡ó¸º¤Î19.9²¯±ß¤ËÍî¤Á¹þ¤ó¤À¤¬¡¢ÄÌ´ü·×²è¤Î26²¯±ß¤ËÂÐ¤¹¤ë¿ÊÄ½Î¨¤Ï76.5¡ó¤ËÃ£¤·¡¢5Ç¯Ê¿¶Ñ¤Î74.1¡ó¤â¾å²ó¤Ã¤¿¡£Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë10-12·î´ü(3Q)¤Î·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ11.1¡óÁý¤Î11.5²¯±ß¤Ë¿¤Ó¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î8.6¡ó¢ª10.3¡ó¤Ë²þÁ±¤·¤¿¤³¤È¤Ç¹¥´¶¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£
¢£Æü¶âÁ¬ <6418> ¡¡1,141±ß¡¡(+111±ß¡¢+10.8¡ó)
¡¡ÆüËÜ¶âÁ¬µ¡³£ <6418> [Åì¾Ú£Ð]¤¬µÞÈ¿Æ¡£Á°½µËö6Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¤Ë¡¢26Ç¯3·î´ü¤ÎÏ¢·ë¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤ò14²¯±ß¤«¤é26²¯±ß¡ÊÁ°´üÈæ47.1¡ó¸º¡Ë¤Ø¡¢½ãÍø±×¤ò32²¯±ß¤«¤é50²¯±ß¡ÊÆ±31.2¡óÁý¡Ë¤Ø¾åÊý½¤Àµ¤·¤¿¤³¤È¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤¿¡£Â¤â¤È¤Î¾õ¶·¤«¤é¡¢Í·µ»¾ì¸þµ¡´ï¥»¥°¥á¥ó¥È¤¬½¾ÍèÍ½ÁÛ¤ò²¼²ó¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¥²ー¥ß¥ó¥°¥»¥°¥á¥ó¥È¤ÇËÌÊÆÃÏ°è¸þ¤±¤Î¥²ー¥ß¥ó¥°µ¡´ïÅëºÜÍÑ¤Î»æÊ¾¼±ÊÌµ¡¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ê¤É¤Î¼ý±×À¤Î¹â¤¤À½ÉÊ¤ÎÈÎÇä¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Çä¾å¹â¤Ï310²¯±ß¡ÊÆ±18.0¡ó¸º¡Ë¤Î½¾Íè¸«ÄÌ¤·¤ò¿ø¤¨ÃÖ¤¯¤â¤Î¤Î¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤Ï½¾ÍèÍ½ÁÛ¤ò¾å²ó¤ë¸«ÄÌ¤·¡£¤Þ¤¿¡¢½¾Íè¤Ï±ß¹â¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿°ÙÂØÁê¾ì¤¬±ß°Â¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é°ÙÂØº¹±×¤¬È¯À¸¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âºÇ½ªÍø±×¤ò²¡¤·¾å¤²¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢Æ±»þ¤ËÈ¯É½¤·¤¿Âè3»ÍÈ¾´üÎß·×¡Ê4-12·î¡Ë·è»»¤Ï¡¢Çä¾å¹â234²¯3000Ëü±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ22.7¡ó¸º¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×22²¯8500Ëü±ß¡ÊÆ±52.4¡ó¸º¡Ë¡¢½ãÍø±×49²¯7600Ëü±ß¡ÊÆ±21.5¡óÁý¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¢£ÂÀÍÛÍ¶ÅÅ <6976> ¡¡3,901±ß¡¡(+370±ß¡¢+10.5¡ó)
¡¡ÂÀÍÛÍ¶ÅÅ <6976> [Åì¾Ú£Ð]¤¬7ÆüÂ³µÞÆ¡£6Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢26Ç¯3·î´üÂè3»ÍÈ¾´üÎß·×¡Ê4-12·î¡Ë¤ÎÏ¢·ë·è»»È¯É½¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢ÄÌ´ü¤Î¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤ò¾åÊý½¤Àµ¤·¤¿¡£º£´ü¤ÎÇä¾å¹âÍ½ÁÛ¤Ï½¾Íè¤Î¸«ÄÌ¤·¤«¤é65²¯±ßÁý³Û¤·3540²¯±ß¡ÊÁ°´üÈæ3.7¡óÁý¡Ë¡¢ºÇ½ªÍø±×Í½ÁÛ¤Ï40²¯±ßÁý³Û¤·130²¯±ß¡ÊÆ±5.6ÇÜ¡Ë¤Ë°ú¤¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢É¾²Á¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£°ÙÂØÊÑÆ°¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤ò¿¥¤ê¹þ¤ó¤À¡£4-12·î´ü¤ÎÇä¾å¹â¤Ï2661²¯3900Ëü±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ4.5¡óÁý¡Ë¡¢ºÇ½ªÍø±×¤Ï126²¯2600Ëü±ß¡ÊÆ±54.6¡óÁý¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Âè2»ÍÈ¾´ü¡Ê7-9·î¡Ë¤Þ¤Ç¤Î¥³¥ó¥Ç¥ó¥µー¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤Ë°ìÉôÁ°ÅÝ¤·¼ûÍ×¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Âè3»ÍÈ¾´ü¡Ê10-12·î¡Ë¤ÏÁ°»ÍÈ¾´üÈæ¤Ç¸º¼ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥µー¥Ðー¸þ¤±¤Ï·øÄ´¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢°ÙÂØº¹±×50²¯3000Ëü±ß¤ò±Ä¶È³°¼ý±×¤Ë·×¾å¤·¤¿¡£Âè4»ÍÈ¾´ü¡Ê1-3·î¡Ë¤ÎÁÛÄê°ÙÂØ¥ìー¥È¤Ï1¥É¥ë¡á155±ß¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥¯¥é¥Ü¥¦ <3106> ¡¡10,570±ß¡¡(+980±ß¡¢+10.2¡ó)
¡¡¥¯¥é¥Ü¥¦ <3106> [Åì¾Ú£Ð]¤¬3Æü¤Ö¤êµÞÈ¿Æ¡£³ô²Á¤Ï1Ëü±ßÂæ¤Ë¾è¤»¡¢³ô¼°Ê»¹ç¹ÍÎ¸¥Ùー¥¹¤Ç1991Ç¯°ÊÍè¡¢Ìó34Ç¯¤Ö¤ê¤Î¹âÃÍ¤ò¤Ä¤±¤¿¡£9Æü¸á¸å1»þ30Ê¬¤´¤í¡¢26Ç¯3·î´üÂè3»ÍÈ¾´üÎß·×¡Ê4-12·î¡Ë¤ÎÏ¢·ë·è»»¤ÎÈ¯É½¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ÄÌ´ü¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤ò½¤Àµ¤·¤¿¡£±Ä¶ÈÍø±×Í½ÁÛ¤òÁ°²óÍ½ÁÛ¤Î80²¯±ß¤«¤é85²¯±ß¡ÊÁ°´üÈæ17.6¡ó¸º¡Ë¡¢ºÇ½ªÍø±×Í½ÁÛ¤ò105²¯±ß¤«¤é115²¯±ß¡ÊÆ±27.6¡óÁý¡Ë¤Ë°ú¤¾å¤²¤¿¤³¤È¤ò¹¥´¶¤·¤¿Çã¤¤¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¼«Æ°¼Ö¥Õ¥£¥ë¥¿ー¸þ¤±ÉÔ¿¥ÉÛ¤ä¼«Æ°¼ÖÆâÁõºà¸þ¤±Æð¼Á¥¦¥ì¥¿¥ó¤¬½çÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Å´Æ»¶È³¦¸þ¤±¥¤¥ó¥Õ¥é¸¡ºº¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤É¤Î¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¤â¹¥Ä´¡£ºÇ½ªÍø±×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÅê»ñÍ²Á¾Ú·ôÇäµÑ±×¤¬Áý¤¨¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢4-12·î´ü¤ÏÇä¾å¹â¤¬1052²¯4600Ëü±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ5.9¡ó¸º¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤¬63²¯8000Ëü±ß¡ÊÆ±10.0¡ó¸º¡Ë¡¢ºÇ½ªÍø±×¤¬99²¯7000Ëü±ß¡ÊÆ±55.2¡óÁý¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¢£ÅìµÞ·úÀß <1720> ¡¡1,472±ß¡¡(+128±ß¡¢+9.5¡ó)
¡¡ÅìµÞ·úÀß <1720> [Åì¾Ú£Ð]¤¬5ÆüÂ³µÞ¿¡£Á°½µËö6Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¤Ë26Ç¯3·î´ü¤ÎÏ¢·ë¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Çä¾å¹â¤ò3350²¯±ß¤«¤é3360²¯±ß¡ÊÁ°´üÈæ14.6¡óÁý¡Ë¤Ø¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤ò116²¯±ß¤«¤é137²¯±ß¡ÊÆ±55.0¡óÁý¡Ë¤Ø¡¢½ãÍø±×¤ò91²¯±ß¤«¤é103²¯±ß¡ÊÆ±55.3¡óÁý¡Ë¤Ø¾åÊý½¤Àµ¤·¤¿¤³¤È¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤¿¡£°ìÉô¤Î¹ñÆâÅÚÌÚ¹©»öµÚ¤Ó¹ñÆâ·úÃÛ¹©»ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÄÉ²Ã¡¦Àß·×ÊÑ¹¹¹©»ö¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤ò¼ç¤ÊÍ×°ø¤È¤·¤Æ´°À®¹©»öÁíÍø±×¤¬Áý²Ã¤·¤¿¤³¤È¤¬Í×°ø¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢Âè3»ÍÈ¾´üÎß·×¡Ê4-12·î¡Ë·è»»¤Ï¡¢Çä¾å¹â2395²¯6000Ëü±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ21.7¡óÁý¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×103²¯2800Ëü±ß¡ÊÆ±3.3ÇÜ¡Ë¡¢½ãÍø±×79²¯6900Ëü±ß¡ÊÆ±2.8ÇÜ¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¢£¥Ë¥Á¥³¥ó <6996> ¡¡1,835±ß¡¡(+155±ß¡¢+9.2¡ó)
¡¡¥Ë¥Á¥³¥ó <6996> [Åì¾Ú£Ð]¤¬Â³µÞ¿¡£Æ±¼Ò¤Ï2·î6ÆüÂç°ú¤±¸å(15:30)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡¢26Ç¯3·î´üÂè3»ÍÈ¾´üÎß·×(4-12·î)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ12.9¡ó¸º¤Î54.6²¯±ß¤Ë¸º¤Ã¤¿¤¬¡¢ÄÌ´ü·×²è¤Î70²¯±ß¤ËÂÐ¤¹¤ë¿ÊÄ½Î¨¤Ï78.1¡ó¤ËÃ£¤·¡¢5Ç¯Ê¿¶Ñ¤Î74.3¡ó¤â¾å²ó¤Ã¤¿¡£Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë10-12·î´ü(3Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ1.8¡ó¸º¤Î31.1²¯±ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î4.2¡ó¢ª5.3¡ó¤Ë²þÁ±¤·¤¿¤³¤È¤Ç¹¥´¶¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£
¢£¥µ¥¤¥Ðー <4751> ¡¡1,358.5±ß¡¡(+110±ß¡¢+8.8¡ó)
¡¡¥µ¥¤¥Ðー¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È <4751> [Åì¾Ú£Ð]¤¬µÞÈ¿È¯¡£6Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢26Ç¯9·î´üÂè1»ÍÈ¾´ü¡Ê10-12·î¡Ë¤ÎÏ¢·ë·è»»¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Çä¾å¹â¤¬2323²¯7700Ëü±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ14.0¡óÁý¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤¬233²¯9500Ëü±ß¡ÊÆ±2.8ÇÜ¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¹¥¶ÈÀÓ¤òÉ¾²Á¤·¤¿Çã¤¤¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£´ûÂ¸¥¿¥¤¥È¥ë¤È³¤³°Å¸³«¤¬¹¥Ä´¤Ë¿ä°Ü¤·¤¿¥²ー¥à»ö¶È¤¬ÂçÉý¤ÊÁý¼ýÁý±×¤òÃ£À®¤·¶ÈÀÓ¤ò²¡¤·¾å¤²¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¡õIP»ö¶È¤¬»Ò²ñ¼Ò£Á£â£å£í£á£Ô£Ö¤Î±Ä¶È¹õ»úÅ¾´¹¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¡£
¢¨9Æü¤Î¾å¾ºÎ¨¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿ÌÃÊÁ¤ò³ô²ÁÊÑÆ°Í×°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿ºàÎÁ¤È¤È¤â¤ËÈ´¿è¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹