Á°Æü¤Ë¡ÖÇã¤ï¤ì¤¿³ô¡ª¡×Áí¥¶¥é¥¤ (2)¡¡―ËÜÆü¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë´üÂÔ³ô¤Ï¡©―
¢£»°°æÁÒ£È£Ä <9302> ¡¡3,882±ß¡¡(+311±ß¡¢+8.7¡ó)
¡¡»°°æÁÒ¸Ë¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ <9302> [Åì¾Ú£Ð]¤¬µÞÈ¿È¯¡£Á°½µËö6Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¤Ë¡¢»°°æÉÔÆ°»º <8801> [Åì¾Ú£Ð]¤È¤Î»ñËÜ¡¦¶ÈÌ³Äó·È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£»°°æÉÔ¤ò³äÅöÀè¤È¤¹¤ëÂè»°¼Ô³ä¤êÅö¤Æ¤Ë¤è¤ê300Ëü³ô¤Î¿·³ô¤òÈ¯¹Ô¤¹¤ë¤Û¤«¡¢225Ëü³ô¤Î¼«¸Ê³ô¼°¤Î½èÊ¬¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£È¯¹Ô¡¦½èÊ¬²Á³Ê¤Ï3571±ß¤Ç¡¢Ê§¹þ´üÆü¤Ï2·î24Æü¡£¤Þ¤¿¡¢¾å¸Â550Ëü³ô¡Ê¼«¸Ê³ô¼°¤ò½ü¤¯È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¿ô¤Î7.35¡ó¡Ë¡¢¤Þ¤¿¤Ï340²¯±ß¤È¤¹¤ë¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤âÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤ò¹¥´¶¤·¤¿Çã¤¤¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¼«¼Ò³ô¤Î¼èÆÀ´ü´Ö¤Ï2·î9Æü¤«¤é7·î31Æü¤Þ¤Ç¤Ç¡¢Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¤Î¼«¸Ê³ô¼°Î©²ñ³°ÇãÉÕ¼è°ú¡ÊToSTNeT-3¡Ë¤Ë¤è¤ëÇã¤¤ÉÕ¤±¤ò´Þ¤à»Ô¾ìÇã¤¤ÉÕ¤±¤Ë¤è¤ê¼èÆÀ¤¹¤ë¡£Æ±»þ¤ËÈ¯É½¤·¤¿Âè3»ÍÈ¾´üÎß·×¡Ê25Ç¯4-12·î¡Ë·è»»¤Ï¡¢Çä¾å¹â2258²¯3900Ëü±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ6.5¡óÁý¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×179²¯6700Ëü±ß¡ÊÆ±20.4¡óÁý¡Ë¡¢½ãÍø±×90²¯3600Ëü±ß¡ÊÆ±0.8¡óÁý¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£ÊªÎ®»ö¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¼ç¤Ë¹Ò¶õ²ßÊªÍ¢Á÷¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ÎÁý²Ã¤äÉÔÆ°»º»ö¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¥Þ¥ë¥Á¥Æ¥Ê¥ó¥È²½¤·¤¿MSHÆüËÜ¶¶È¢ºê¥Ó¥ë¤Ø¤Î¿·µ¬¥Æ¥Ê¥ó¥ÈÆþµï¤Ê¤É¤¬´óÍ¿¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢26Ç¯3·î´üÄÌ´ü¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ï¡¢Çä¾å¹â2940²¯±ß¡ÊÁ°´üÈæ4.7¡óÁý¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×215²¯±ß¡ÊÆ±20.6¡óÁý¡Ë¡¢½ãÍø±×105²¯±ß¡ÊÆ±4.6¡óÁý¡Ë¤Î½¾Íè¸«ÄÌ¤·¤ò¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿¡£
¢£ÂçÎÓÁÈ <1802> ¡¡4,290±ß¡¡(+322±ß¡¢+8.1¡ó)
¡¡ÂçÎÓÁÈ <1802> [Åì¾Ú£Ð]¤¬6ÆüÂ³µÞ¿¡£9ÆüÀµ¸á¤´¤í¤Ë¡¢26Ç¯3·î´ü¤ÎÏ¢·ë¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤ò1650²¯±ß¤«¤é1950²¯±ß¡ÊÁ°´üÈæ36.9¡óÁý¡Ë¤Ø¡¢½ãÍø±×¤ò1490²¯±ß¤«¤é1700²¯±ß¡ÊÆ±17.0¡óÁý¡Ë¤Ø¾åÊý½¤Àµ¤·¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ´üËöÇÛÅöÍ½ÁÛ¤ò41±ß¤«¤é46±ß¤Ø°ú¤¾å¤²Ç¯´ÖÇÛÅöÍ½ÁÛ¤ò87±ß¡ÊÁ°´ü81±ß¡Ë¤È¤·¤¿¤³¤È¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤¿¡£Çä¾å¹â¤Ï2Ãû5700²¯±ß¡ÊÆ±0.8¡ó¸º¡Ë¤Î½¾Íè¸«ÄÌ¤·¤ò¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¹ñÆâ·úÃÛ»ö¶ÈµÚ¤Ó¹ñÆâÅÚÌÚ»ö¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¹©´ü½ªÈ×¤Î¹©»ö¤òÃæ¿´¤Ë¸¶²ÁÄã¸ºµÚ¤ÓÄÉ²Ã¡¦ÊÑ¹¹¹©»ö¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê´°À®¹©»öÁíÍø±×¤¬Áý²Ã¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢³¤³°·úÀß»Ò²ñ¼Ò¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÎ»»À¤Î¹¹¤Ê¤ë²þÁ±¤ò¿Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤â´óÍ¿¤¹¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢Æ±»þ¤ËÈ¯É½¤·¤¿Âè3»ÍÈ¾´üÎß·×¡Ê4-12·î¡Ë·è»»¤Ï¡¢Çä¾å¹â1Ãû8324²¯±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ3.6¡ó¸º¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×1427²¯2500Ëü±ß¡ÊÆ±46.2¡óÁý¡Ë¡¢½ãÍø±×1317²¯6100Ëü±ß¡ÊÆ±37.3¡óÁý¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¢£½»Í§¹Û <5713> ¡¡9,458±ß¡¡(+703±ß¡¢+8.0¡ó)
¡¡½»Í§¶âÂ°¹Û»³ <5713> [Åì¾Ú£Ð]¤¬3Æü¤Ö¤êµÞÈ¿È¯¡£³ô²Á¤Ï°ì»þ¡¢Á°½µËö¤ËÈæ¤Ù10¡ó¤òÄ¶¤¨¤ë¾å¾º¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±¼Ò¤Ï9Æü¸á¸å2»þ30Ê¬¤Ë26Ç¯3·î´ü¤ÎÏ¢·ë½ãÍø±×¤ò740²¯±ß¤«¤é1400²¯±ß¡ÊÁ°´üÈæ8.5ÇÜ¡Ë¤Ë¾åÊý½¤Àµ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÈóÅ´¶âÂ°²Á³Ê¤ä°ÙÂØ¤ÎÆ°¸þ¤ò¹ÍÎ¸¤·¶ÈÀÓ¤ò¸«Ä¾¤·¤¿¡£Æ±»þ¤Ë³ô¼ç´Ô¸µÊý¿Ë¤òÊÑ¹¹¤·¡¢º£´üÇÛÅö¤ò½¾ÍèÍ½ÁÛ¤«¤é52±ß¾å¾è¤»¤·183±ß¡ÊÁ°´ü¤Ï104±ß¡Ë¤ËÁý³Û¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢Âè3»ÍÈ¾´üÎß·×¡Ê25Ç¯4-12·î¡Ë¤ÎÏ¢·ëÇä¾å¹â¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ4.9¡óÁý¤Î1Ãû2507²¯2100Ëü±ß¡¢½ãÍø±×¤ÏÆ±3.7ÇÜ¤Î1081²¯8800Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¡£
¢£¥Í¥Ã¥È¥×¥í <7383> ¡¡451±ß¡¡(+33±ß¡¢+7.9¡ó)
¡¡¥Í¥Ã¥È¥×¥í¥Æ¥¯¥·¥ç¥ó¥º¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ <7383> [Åì¾Ú£Ð]¤¬µÞÈ¿È¯¡£Á°½µËö6Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¤Ë¡¢¥¸¥§ー¥·ー¥Óー¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤È´ë¶È´Ö·èºÑ¤Ë·¸¤ëÀïÎ¬Åª¶ÈÌ³Äó·È¤Ë´Ø¤·¤Æ´ðËÜ¹ç°Õ½ñ¤òÄù·ë¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¥ºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤¿¡£Î¾¼Ò¤Î»ý¤Ä·èºÑ¡¦Í¿¿®µ¡Ç½¤È¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¡¦¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶È´Ö·èºÑ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¶¦Æ±¹¶Î¬µÚ¤Ó¶¥ÁèÍ¥°Ì¤Î³ÎÎ©¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦¡£º£²ó¤ÎÄó·È¤Ë¤è¤ê¡¢27Ç¯9·îËö¤Þ¤Ç¤ËJCB¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤Î¡ÖNPË¡¿Í¥«ー¥É¡×¤ÎÈ¯¹Ô¤ä¡¢Æ±Ç¯12·îËö¤Þ¤Ç¤Ë¡ÖNP³Ý¤±Ê§¤¤¡×¤ÈJCB¥Ö¥é¥ó¥É¥«ー¥É·èºÑ¤òÏ¢·È¤µ¤»¡¢Çã¤¤¼ê´ë¶È¤¬¥«ー¥É¤Ë¤è¤ë»ÙÊ§¤¤¤òÁªÂò¤Ç¤¤ë¥¹¥ー¥à¤Î¹½ÃÛ¤Ë¸þ¤±¤¿¸¡Æ¤¡¦³«È¯¤ò¿Ê¤á¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¥Í¥Ã¥È¥×¥í¤Ë¤è¤ë¤È26Ç¯3·î´ü¶ÈÀÓ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ï·ÚÈù¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÆüËÜ£Ã£Í£Ë <6958> ¡¡619±ß¡¡(+45±ß¡¢+7.8¡ó)
¡¡ÆüËÜ¥·¥¤¥¨¥à¥±¥¤ <6958> [Åì¾Ú£Ð]¤¬Â³µÞ¿¡£Á°½µËö6Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¤Ë¡¢26Ç¯3·î´ü¤ÎÏ¢·ë¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Çä¾å¹â¤ò960²¯±ß¤«¤é980²¯±ß¡ÊÁ°´üÈæ2.6¡óÁý¡Ë¤Ø¡¢·Ð¾ïÍø±×¤ò41²¯±ß¤«¤é49²¯±ß¡ÊÆ±11.4¡ó¸º¡Ë¤Ø¾åÊý½¤Àµ¤·¤¿¤³¤È¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤¿¡£ºÇ¶á¤Î°ÙÂØÁê¾ì¤ÎÆ°¸þ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Á°Äó¤È¤¹¤ë°ÙÂØ¥ìー¥È¤ò1¥É¥ë¡á155±ß¡Ê½¾ÍèÍ½ÁÛ145±ß¡Ë¤Ø¸«Ä¾¤·¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Âè3»ÍÈ¾´ü¤Þ¤Ç¤Ë³°²ß·ú¤ÆºÄ¸¢ºÄÌ³¤Î°ÙÂØÊÑÆ°¤ËÈ¼¤¦°ÙÂØº¹±×¤ò·×¾å¤·¤¿¤³¤È¤¬Í×°ø¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±»þ¤ËÈ¯É½¤·¤¿Âè3»ÍÈ¾´üÎß·×¡Ê4-12·î¡Ë·è»»¤Ï¡¢Çä¾å¹â730²¯3300Ëü±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ3.3¡óÁý¡Ë¡¢·Ð¾ïÍø±×32²¯6700Ëü±ß¡ÊÆ±43.3¡ó¸º¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£Æü·Ï¼çÍ×¸ÜµÒ¸þ¤±¤ÎÈÎÇä¤¬½çÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¤¿¤³¤È¤ÇÁý¼ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¾å´ü¤Ë¤ª¤¤¤ÆÉÊ¼Á´ÉÍýÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤Ë¸þ¤±¤¿ÂÐ±þ¤È¥¿¥¤¹©¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¸»º¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹¹¿·¤ËÈ¼¤¦ÂÐ±þ¤Ë¤è¤êÀ¸»º¹©¾ì¤Î²ÔÆ¯Î¨¤¬ÄãÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¤¿¤³¤È¤¬¶Á¤¤¤¿¡£
¢£Åìµþ·×´ï <7721> ¡¡7,700±ß¡¡(+510±ß¡¢+7.1¡ó)
¡¡Åìµþ·×´ï <7721> [Åì¾Ú£Ð]¤¬3Æü¤Ö¤êµÞÈ¿È¯¡£Á°½µËö6Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¤Ë¡¢26Ç¯3·î´ü¤ÎÏ¢·ë¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Çä¾å¹â¤ò603²¯±ß¤«¤é604²¯±ß¡ÊÁ°´üÈæ4.8¡óÁý¡Ë¤Ø¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤ò40²¯±ß¤«¤é45²¯±ß¡ÊÆ±7.3¡ó¸º¡Ë¤Ø¡¢½ãÍø±×¤ò28²¯6000Ëü±ß¤«¤é32²¯1000Ëü±ß¡ÊÆ±15.5¡ó¸º¡Ë¤Ø¾åÊý½¤Àµ¤·¤¿¤³¤È¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤¿¡£¼ç¤Ë ËÉ±Ò¡¦ÄÌ¿®µ¡´ï»ö¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ËÉ±Ò¾Ê¸þ¤±µ¡´ïÇ¼Æþ¤¬½çÄ´¤Ë¿ä°Ü¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Í×°ø¡£¤Þ¤¿¡¢ËÉ±Ò¡¦ÄÌ¿®µ¡´ï»ö¶È¤ÎÇä¾å¹â¤ÎÁý²Ã¤ÈÀ½ÉÊ¹½À®¤ÎÊÑ²½¤ËÈ¼¤¦¸¶²ÁÎ¨¤Î¹¥Å¾¤Ê¤É¤¬Íø±×¤ò²¡¤·¾å¤²¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢Æ±»þ¤ËÈ¯É½¤·¤¿Âè3»ÍÈ¾´üÎß·×¡Ê4-12·î¡Ë·è»»¤Ï¡¢Çä¾å¹â397²¯4800Ëü±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ16.1¡óÁý¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×20²¯3800Ëü±ß¡ÊÆ±93.4¡óÁý¡Ë¡¢½ãÍø±×17²¯3900Ëü±ß¡ÊÆ±86.5¡óÁý¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¢£ÉÞ·¬²½³Ø <4368> ¡¡8,250±ß¡¡(+510±ß¡¢+6.6¡ó)
¡¡ÉÞ·¬²½³Ø¹©¶È <4368> [Åì¾Ú£Ð]¤¬Â³µÞ¿¡£Æ±¼Ò¤Ï2·î6ÆüÂç°ú¤±¸å(16:00)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡¢26Ç¯3·î´üÂè3»ÍÈ¾´üÎß·×(4-12·î)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ14.6¡óÁý¤Î150²¯±ß¤Ë¿¤Ó¡¢ÄÌ´ü·×²è¤Î176²¯±ß¤ËÂÐ¤¹¤ë¿ÊÄ½Î¨¤Ï85.6¡ó¤ËÃ£¤·¡¢5Ç¯Ê¿¶Ñ¤Î73.8¡ó¤â¾å²ó¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¹¥´¶¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£
¢£»°°æÉÔ <8801> ¡¡2,017.5±ß¡¡(+123±ß¡¢+6.5¡ó)
¡¡»°°æÉÔÆ°»º <8801> [Åì¾Ú£Ð]¤¬8ÆüÂ³µÞ¿¡£Á°½µËö6Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¤Ë¡¢26Ç¯3·î´ü¤ÎÏ¢·ë¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤ò3850²¯±ß¤«¤é3950²¯±ß¡ÊÁ°´üÈæ6.0¡óÁý¡Ë¤Ø¡¢½ãÍø±×¤ò2650²¯±ß¤«¤é2700²¯±ß¡ÊÆ±8.5¡óÁý¡Ë¤Ø¾åÊý½¤Àµ¤·¤¿¤³¤È¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤¿¡£Çä¾å¹â¤Ï2Ãû7000²¯±ß¡ÊÆ±2.8¡óÁý¡Ë¤Î½¾Íè¸«ÄÌ¤·¤ò¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Åê»ñ²È¸þ¤±Ê¬¾ù»ö¶È¤Ç·ÀÌó¾õ¶·¤¬¹¥Ä´¤Ê¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¡Ö»°ÅÄ¥¬ー¥Ç¥ó¥Ò¥ë¥º¡×¤Ê¤É¹â³Û¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î°ú¤ÅÏ¤·¤Î½çÄ´¤Ê¿ÊÄ½¤ä¥ê¥Ï¥¦¥¹¡Ê¸Ä¿Í¸þ¤±Ãç²ð»ö¶È¡Ë¤Î¹¥Ä´¤Ê¤É¤¬Íø±×²¡¤·¾å¤²¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢Âè3»ÍÈ¾´üÎß·×¡Ê4-12·î¡Ë·è»»¤Ï¡¢Çä¾å¹â1Ãû9818²¯±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ18.2¡óÁý¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×3026²¯2300Ëü±ß¡ÊÆ±37.2¡óÁý¡Ë¡¢½ãÍø±×2198²¯6800Ëü±ß¡ÊÆ±52.7¡óÁý¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£Æ±»þ¤Ë¡¢2·î27ÆüÉÕ¤Ç¼«¼Ò³ô2627Ëü5200³ô¡Ê¾ÃµÑÁ°È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¿ô¤Î0.94¡ó¡Ë¤ò2·î27ÆüÉÕ¤Ç¾ÃµÑ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£¤Þ¤¿¡¢»°°æÁÒ¸Ë¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ <9302> [Åì¾Ú£Ð]¤È¤Î»ñËÜ¡¦¶ÈÌ³Äó·È¤âÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤â¹¥ºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤¿¡£
¢£½»Í§ÉÔ <8830> ¡¡4,901±ß¡¡(+281±ß¡¢+6.1¡ó)
¡¡½»Í§ÉÔÆ°»º <8830> [Åì¾Ú£Ð]¤¬5ÆüÂ³µÞ¿¡£Ï¢Æü¤Ç¾å¾ìÍè¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£Á°½µËö6Æü¼è°ú½ªÎ»¸å¤ËÈ¯É½¤·¤¿Âè3»ÍÈ¾´üÎß·×¡Ê25Ç¯4-12·î¡ËÏ¢·ë·è»»¤Ï¡¢Çä¾å¹â¤¬7791²¯3900Ëü±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ0.5¡ó¸º¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤¬2383²¯7900Ëü±ß¡ÊÆ±10.5¡óÁý¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£2¥±¥¿Áý±×¤ò¹¥´¶¤·¤¿Çã¤¤¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£ÉÔÆ°»ºÄÂÂß»ö¶ÈÉôÌç¤Ï·øÄ´¡£ÉÔÆ°»ºÈÎÇä»ö¶ÈÉôÌç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï·×¾å¸Í¿ô¤Î¸º¾¯¤Ç¸º¼ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Íø±×Î¨¤Î²þÁ±¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁý±×¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¡£¥Ï¥¦¥¸¥ó¥°»ö¶ÈÉôÌç¤Ï¸º¼ý¸º±×¤È¤Ê¤ê¡¢²ñ¼ÒÂ¦¤Ç¤ÏÍè´ü¤Î¶ÈÀÓÈ¿Å¾¤Ë¸þ¤±¤Æ±Ä¶È³èÆ°¤ËÃíÎÏ¤¹¤ë¤È¤·¤¿¡£
¢£¥ì¥Î¥Ð <9519> ¡¡724±ß¡¡(+41±ß¡¢+6.0¡ó)
¡¡¥ì¥Î¥Ð <9519> [Åì¾Ú£Ð]¤¬µÞÈ¿È¯¡£Æ±¼Ò¤Ï2·î6ÆüÂç°ú¤±¸å(15:30)¤Ë·è»»(¹ñºÝ²ñ·×´ð½à=IFRS)¤òÈ¯É½¡¢26Ç¯3·î´üÂè3»ÍÈ¾´üÎß·×(4-12·î)¤ÎÏ¢·ëºÇ½ªÂ»±×¤Ï36.4²¯±ß¤Î¹õ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï9.1²¯±ß¤ÎÀÖ»ú)¤ËÉâ¾å¤·¡¢ÄÌ´ü·×²è¤Î15²¯±ß¤ËÂÐ¤¹¤ë¿ÊÄ½Î¨¤¬242.9¡ó¤È¤¹¤Ç¤Ë¾å²ó¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë5Ç¯Ê¿¶Ñ¤Î99.0¡ó¤âÄ¶¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¹¥´¶¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£
¢£ÅìÍÎËÂ <3101> ¡¡1,497±ß¡¡(+84±ß¡¢+5.9¡ó)
¡¡ÅìÍÎËÂ <3101> [Åì¾Ú£Ð]¤¬Â³µÞ¿¡£9Æü¸á¸å1»þ¤´¤í¤Ë26Ç¯3·î´ü¤ÎÏ¢·ë¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Çä¾å¹â¤ò4250²¯±ß¤«¤é4300²¯±ß¡ÊÁ°´üÈæ1.9¡óÁý¡Ë¤Ø¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤ò230²¯±ß¤«¤é240²¯±ß¡ÊÆ±44.1¡óÁý¡Ë¤Ø¡¢½ãÍø±×¤ò65²¯±ß¤«¤é85²¯±ß¡ÊÆ±4.2ÇÜ¡Ë¤Ø¾åÊý½¤Àµ¤·¤¿¤³¤È¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤¿¡£¹©¶ÈÍÑ¥Õ¥£¥ë¥à¤Ç¡¢¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥³¥ó¥Ç¥ó¥µÍÑÎ¥·¿¥Õ¥£¥ë¥à¤ä±Õ¾½ÊÐ¸÷»ÒÊÝ¸î¥Õ¥£¥ë¥à¡Ö¥³¥¹¥â¥·¥ã¥¤¥óSRF¡×¤¬·øÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢°ÙÂØº¹±×¤Î·×¾å¤Ê¤É¤¬´óÍ¿¤¹¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢Æ±»þ¤ËÈ¯É½¤·¤¿Âè3»ÍÈ¾´üÎß·×¡Ê4-12·î¡Ë·è»»¤Ï¡¢Çä¾å¹â3075²¯1500Ëü±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ2.1¡ó¸º¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×182²¯7300Ëü±ß¡ÊÆ±79.6¡óÁý¡Ë¡¢½ãÍø±×78²¯2700Ëü±ß¡ÊÆ±10.9ÇÜ¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¢£¥¯¥ì¥ª¥¹ <8101> ¡¡2,701±ß¡¡(+136±ß¡¢+5.3¡ó)
¡¡£Ç£Ó£É¥¯¥ì¥ª¥¹ <8101> [Åì¾Ú£Ð]¤¬5ÆüÂ³µÞ¿¡£9Æü¸á¸å2»þ30Ê¬¤´¤í¤Ë26Ç¯3·î´ü¤ÎÏ¢·ë¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Çä¾å¹â¤ò1660²¯±ß¤«¤é1720²¯±ß¡ÊÁ°´üÈæ3.9¡óÁý¡Ë¤Ø¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤ò32²¯±ß¤«¤é33²¯±ß¡ÊÆ±11.9¡óÁý¡Ë¤Ø¡¢½ãÍø±×¤ò24²¯±ß¤«¤é25²¯±ß¡ÊÆ±6.0¡óÁý¡Ë¤Ø¾åÊý½¤Àµ¤·¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ´üËö°ì³çÇÛÅöÍ½ÁÛ¤ò100±ß¤«¤é102±ß¡ÊÁ°´ü97±ß¡Ë¤Ø°ú¤¾å¤²¤¿¤³¤È¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤¿¡£¥¤¥ó¥ÊーÍÑµ¡Ç½»å¡¦À¸ÃÏ¤Î¼è°ú¤äÅÉÎÁ¸¶ÎÁ¤Î¼è°ú¡¢¥¢¥¦¥¿ー»ö¶È¤ÇÀ¸ÃÏ¤ÎÍ¢½ÐÈÎÇä¤¬·øÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÉÔºÎ»»»ö¶È¤«¤é¤ÎÅ±Âà¤ä¥È¥ê¥¢¥»¥Æー¥ÈÁ¡°Ý»ö¶È¤Î²ÔÆ¯¤¬¿ÊÅ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤âÍø±×²¡¤·¾å¤²¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢Æ±»þ¤ËÈ¯É½¤·¤¿Âè3»ÍÈ¾´üÎß·×¡Ê4-12·î¡Ë·è»»¤Ï¡¢Çä¾å¹â1307²¯400Ëü±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ9.6¡óÁý¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×27²¯5600Ëü±ß¡ÊÆ±5.5¡óÁý¡Ë¡¢½ãÍø±×20²¯7200Ëü±ß¡ÊÆ±17.0¡óÁý¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£Æ±»þ¤Ë¾å¸Â¤ò30Ëü³ô¡Ê¼«¸Ê³ô¼°¤ò½ü¤¯È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¿ô¤Î2.44¡ó¡Ë¡¢¤Þ¤¿¤Ï7²¯±ß¤È¤¹¤ë¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤â¹¥ºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤¿¡£¼èÆÀ´ü´Ö¤Ï2·î10Æü¤«¤é10·î31Æü¤Þ¤Ç¤Ç¡¢Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¤Î¼«¸Ê³ô¼°Î©²ñ³°ÇãÉÕ¡ÊToSTNeT-3¡Ë¤ò´Þ¤à»Ô¾ìÇã¤¤ÉÕ¤±¤Ë¤è¤ê¼èÆÀ¤¹¤ë¡£
¢£»°¶¦¶½ <8018> ¡¡852±ß¡¡(+41±ß¡¢+5.1¡ó)
¡¡»°¶¦À¸¶½ <8018> [Åì¾Ú£Ó]¤¬µÞÈ¿È¯¡£Æ±¼Ò¤Ï2·î6ÆüÂç°ú¤±¸å(15:30)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡¢26Ç¯3·î´üÂè3»ÍÈ¾´üÎß·×(4-12·î)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ12.2¡ó¸º¤Î22.4²¯±ß¤Ë¸º¤Ã¤¿¤¬¡¢ÄÌ´ü·×²è¤Î21²¯±ß¤ËÂÐ¤¹¤ë¿ÊÄ½Î¨¤¬107.0¡ó¤È¤¹¤Ç¤Ë¾å²ó¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë5Ç¯Ê¿¶Ñ¤Î88.6¡ó¤âÄ¶¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¹¥´¶¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£
¢£¥Û¥·¥Ç¥ó <6804> ¡¡2,730±ß¡¡(+119±ß¡¢+4.6¡ó)
¡¡¥Û¥·¥Ç¥ó <6804> [Åì¾Ú£Ð]¤¬ÂçÉýÂ³¿¡£Á°½µËö6Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¤Ë¡¢26Ç¯3·î´ü¤ÎÏ¢·ë¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤ò160²¯±ß¤«¤é190²¯±ß¡ÊÁ°´üÈæ40.0¡óÁý¡Ë¤Ø¡¢½ãÍø±×¤ò120²¯±ß¤«¤é145²¯±ß¡ÊÆ±44.5¡óÁý¡Ë¤Ø¾åÊý½¤Àµ¤·¤¿¤³¤È¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤¿¡£Çä¾å¹â¤Ï4400²¯±ß¡ÊÆ±77.7¡óÁý¡Ë¤Î½¾Íè¸«ÄÌ¤·¤ò¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢À¸»ºÀ¸þ¾å¤ä°ÙÂØ±Æ¶Á¤¬Íø±×¤ò²¡¤·¾å¤²¤ë¤Û¤«¡¢´ØÀÇ¤ÎÉéÃ´¸º¾¯¤Ê¤É¤â´óÍ¿¤¹¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢Æ±»þ¤ËÈ¯É½¤·¤¿Âè3»ÍÈ¾´üÎß·×¡Ê4-12·î¡Ë·è»»¤Ï¡¢Çä¾å¹â3750²¯1800Ëü±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ2.1ÇÜ¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×167²¯4900Ëü±ß¡ÊÆ±53.6¡óÁý¡Ë¡¢½ãÍø±×142²¯3000Ëü±ß¡ÊÆ±67.5¡óÁý¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È´ØÏ¢¸þ¤±µ¡¹½ÉôÉÊ¤äÊ£¹çÉôÉÊ¤¬¹¥Ä´¤Ë¿ä°Ü¤·¤¿¡£
¢¨9Æü¤Î¾å¾ºÎ¨¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿ÌÃÊÁ¤ò³ô²ÁÊÑÆ°Í×°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿ºàÎÁ¤È¤È¤â¤ËÈ´¿è¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹