¡¡¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥¡¼Ê£¹ç¤Ç¸ÞÎØ3Âç²ñ¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎÅÏÉô¶ÇÅÍ¡Ê37¡áËÌÌî·úÀß¡Ë¤¬9Æü¡¢¥×¥ì¥À¥Ã¥Ä¥©¡¦¥¸¥ã¥ó¥×¶¥µ»¾ì¤Ç½éÈôÌö¤È¤Ê¤ë¸ø¼°Îý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ¸å¤Î¸ÞÎØ¤òÁ°¤Ë¡Ö¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤Þ¤Ç¤È¤Ï°ã¤¦¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¢¤ë¡×¤È¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡½êÂ°Àè¤¬Æ±¤¸¥¸¥ã¥ó¥×½÷»Ò¤Î´Ý»³´õ¤¬¥Î¡¼¥Þ¥ë¥Ò¥ë¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¡¢¡Ö¿´¤ËÇ³¤¨¤ë¤â¤Î¤ò¤È¤â¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£11Æü¤Î¸Ä¿Í¥Î¡¼¥Þ¥ë¥Ò¥ë¤Ç½éÀï¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¼«¿È¤Î¶¥µ»¿ÍÀ¸¤ò½Å¤Í¤ë¡ÖÅÌÁ³Áð¡×¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¸ÞÎØÍÑ¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤âÍÑ°Õ¤·¡¢¡Ö³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ëµã¤¤¤Æ½ª¤ï¤ì¤ë¸ÞÎØ¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£