µþÅÔ¶¥ÇÏ¡¡ÀÑÀã¤Î±Æ¶Á¤ÇºÆ¤ÓÃæ»ß¡¡ÂÚºßÇÏ¤Ï¥³¡¼¥¹¤ÇÄ´À°
¡¡9Æü¤ËÂåÂØ³«ºÅÍ½Äê¤À¤Ã¤¿Âè2²óµþÅÔ¶¥ÇÏÂè4Æü¤Ï¡¢ÀÑÀã¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê°ÂÁ´¤Ê¶¥ÇÏ¤Î¼Â»Ü¤Ë»Ù¾ã¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿¤¿¤áÃæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¼Ç¥³¡¼¥¹¤Ë¤ÏÊ¿¶Ñ5¥»¥ó¥Á¤ÎÀÑÀã¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢9Æü¤Ï³«ºÅ¤Ë¸þ¤±¤Æ½üÀãºî¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÂåÂØ¶¥ÇÏ¤Ï10Æü¤Ë½ÐÇÏÉ½¤ÎÆâÍÆ¡Ê½ÐÁöÇÏ¡¢ÇÏÈÖÅù¡Ë¤òÊÑ¹¹¤»¤º¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢10Æü¤Ï´û¤ËÂåÂØ¶¥ÇÏ¤Î¼Â»Ü¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Åìµþ¤ÈµþÅÔ¤Î2¾ì³«ºÅ¤Ë¡£ÅöÆü¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥Ñ¥¹¤ÎÆü¡ÊÆþ¾ìÌµÎÁ¤ÎÆü¡Ë¤È¤Ê¤ë¡£ÂåÂØ¶¥ÇÏÅöÆü¤Ë¤ÏWIN5¤ÎÈ¯Çä¤Ï¤Ê¤¯¡¢1Æü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¥¥ã¥ê¡¼¥ª¡¼¥Ð¡¼¡Ê5²¯3990Ëü5240±ß¡Ë¤Ï¡¢¼¡½µ15Æü¤ÎWIN5¤Ë»ý¤Á±Û¤·¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡½ÐÁöÍ½Äê¤À¤Ã¤¿´ØÅìÇÏ¤Ï´û¤ËÅÚÍË¤ËµþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¤Ø¤ÎÍ¢Á÷¤ò½ª¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢°ÛÎã¤Î3Çñ¶¥ÇÏ¤È¤Ê¤ë¡£¤¤µ¤é¤®¾Þ½ÐÁöÇÏ¤ÇÍ£°ì¡¢µþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¤ËÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤ë¥¾¥í¥¢¥¹¥È¥í¤Ï9Æü¡¢¥À¡¼¥È¥³¡¼¥¹¤ÇÄ´À°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£µÜÅÄ»Õ¤Ï¡Ö8Æü¤Ï¥À¥¯¤â´Þ¤á¤Æ1¼þ¤·¤ÆÇÏ¾ì´·¤é¤·¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡¢º£Ä«¤Ï¥À¥¯¤ÇÈ¾¼þ¤·¤Æ¥¥ã¥ó¥¿¡¼¤ò1¼þÈ¾¡£½éÆü¤ÏÊª¸«¤ò¤¹¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢2ÆüÌÜ¤ÎÄ´¶µ¤Ç¼«Ê¬¤«¤éÁö¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Ä¹µ÷Î¥Í¢Á÷¡¢½é¤á¤Æ¤Î¶¥ÇÏ¾ì¡¢±¦²ó¤ê¤ÈÂ¿¾¯¤Î·üÇ°¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤¥¹¥¯¡¼¥ê¥ó¥°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥«¥¤¥Ð¤â¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤·Ê·°Ïµ¤¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£