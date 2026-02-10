¡Ú¥¸¥ã¥ó¥×¡Û¾®ÎÓÎÍÐÒ¡¡Æ¼¥á¥À¥ë¤ÎÆó³¬Æ²Ï¡¤ò½ËÊ¡¡Öº£Æü¤â¤ä¤ëÊ·°Ïµ¤¤¢¤Ã¤¿¡×¡¡¼«¿È¤ÏLH¡¢ÃÄÂÎ¤ØÀÚ¤êÂØ¤¨
¡¡¡þ¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¡¡Âè4Æü¡¡¥¸¥ã¥ó¥×¡¡ÃË»Ò¸Ä¿Í¥Î¡¼¥Þ¥ë¥Ò¥ë¡Ê¥Ò¥ë¥µ¥¤¥º¡áHS107¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡Ê2026Ç¯2·î9Æü¡¡¥×¥ì¥À¥Ã¥Ä¥©¡¦¥¸¥ã¥ó¥×¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤Î¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥¡¼¡¦¥¸¥ã¥ó¥×¤ÎÃË»Ò¸Ä¿Í¥Î¡¼¥Þ¥ë¥Ò¥ë¡Ê¥Ò¥ë¥µ¥¤¥ºHS¡á107¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤¬9Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡Ë¡¢¥×¥ì¥À¥Ã¥Ä¥©¡¦¥¸¥ã¥ó¥×¶¥µ»¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£22Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ²¦¼Ô¤Î¾®ÎÓÎÍÐÒ¡Ê¥Á¡¼¥àROY¡Ë¤Ï¡¢100¥á¡¼¥È¥ë50¡¢104¥á¡¼¥È¥ë¤Î¹ç·×260.6ÅÀ¤Ç8°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢Æ±¼ïÌÜ»Ë¾å½é¤Î¸ÞÎØÏ¢ÇÆ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½é½Ð¾ì¤ÎÆó³¬Æ²Ï¡¡ÊÆüËÜ¥Ó¡¼¥ë¡Ë¤¬101¥á¡¼¥È¥ë¡¢106¥á¡¼¥È¥ë50¤Î¹ç·×266ÅÀ¤Ç¡¢Æ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¾®ÎÓ¤Ï1²óÌÜ¤Ë100¥á¡¼¥È¥ë50¤òÈô¤Ó¡¢130¡¦8ÅÀ¤Ç7°Ì¡£1²óÌÜ½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¥È¥Ã¥×¤Î¥é¥¤¥â¥ó¥É¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë¤È¤Ï4¡¦8¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤Ç¡¢µ÷Î¥¤Ë¤·¤ÆÌó2¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É¤Îº¹¤ÎÂçº®Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡µÕÅ¾¤ò´ü¤·¤¿2²óÌÜ¤Ç²ñ¿´¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤òÈäÏª¡£¥Æ¥ì¥Þ¡¼¥¯¤âÆþ¤ê¡¢ÃåÃÏ¸å¤Ë¤Ï¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò¸«¤»¤¿¡£Èôµ÷Î¥¤Ï104¥á¡¼¥È¥ë¤òµÏ¿¤·¤¿¤â¤Î¤Î129¡¦8ÅÀ¤Ç¡¢¹ç·×260¡¦6ÅÀ¡£¤³¤Î»þÅÀ¤Ç3°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢Ï¢ÇÆ¤ÎÌ´¤ÏÀä¤¿¤ì¤¿¡£
¡¡¶¥µ»¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö2ËÜ¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¡¢ËÍ¤È¤·¤Æ¤Ï¤¤¤¤·Ð¸³¡£·ë²Ì¤Ï¤¢¤ì¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¯¤è¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¾®ÎÓ¡£Æó³¬Æ²¤ÎÆ¼¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤â¤¦ËÜÅö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢º£Æü¤â¤ä¤ëÊ·°Ïµ¤¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Î¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£¸å¤âÃË»Ò¥é¡¼¥¸¥Ò¥ë¸Ä¿Í¡¢ÃË»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Á¡¼¥à¡¢º®¹çÃÄÂÎ¤È¶¥µ»¤ÏÂ³¤¯¡£¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤¬±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤³¤³¤ËÍè¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¾¯¤·¤Ï¸«¤»¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢ÃÄÂÎ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤éÃÄÂÎ¡¢¥é¡¼¥¸¤È¤¤¤¤¥¸¥ã¥ó¥×¤ò¤â¤Ã¤È¸«¤»¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£