¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ï9Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡Ë¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤Î½÷»Ò¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£21ºÐ¡¦Â¼À¥¿´³ñ¡Ê¤³¤³¤â¡¢TOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤¬¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£Âçµ»¥Ð¥Ã¥¯¥µ¥¤¥É¡¦¥È¥ê¥×¥ë¥³¡¼¥¯1440¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤Ê¤É°µ´¬¤Îµ»½Ñ¤òÈäÏª¡£3ËÜÌÜ¤ÇµÕÅ¾¤·¡¢17ºÐ¤ÇÆ¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿2022Ç¯¤ÎËÌµþ¸ÞÎØ¤ËÂ³¤¤¤Æ2Âç²ñÏ¢Â³¤Î¥á¥À¥ë¡£¶â¥á¥À¥ë¤ÏÆüËÜ¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É½÷»Ò»Ë¾å½é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÎÌëÌÀ¤±Á°¡¢Â¼À¥¤Î´ò¤·ÎÞ¤¬¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¤³¤Ü¤ì¤¿¡£1²óÌÜ¡¢Âçµ»¥È¥ê¥×¥ë¥³¡¼¥¯1440¤ËÀ®¸ù¡£ÃåÃÏ¤âåºÎï¤Ë·è¤á¡¢89.75ÅÀ¤Î¹âÆÀÅÀ¤òÃ¡¤½Ð¤·¤¿¡£¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¥È¥Ã¥×¡£2ËÜÌÜ¤Ï72.00ÅÀ¤Ç¡¢¹ç·×161.75ÅÀ¡£171.00ÅÀ¤Î¥æ¡¦¥¹¥ó¥¦¥ó¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¤Ë¼¡¤°2°Ì¤Ë¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡3ËÜÌÜ¡¢¥È¥ê¥×¥ë¥³¡¼¥¯1440¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢±¦¼ê¤òÆÍ¤¾å¤²¤Æ´¶¾ð¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£89.25ÅÀ¤Ç¡¢Ä¾Á°¤Ë¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¾¥¤¡¦¥µ¥É¥Õ¥¹¥¥·¥Î¥Ã¥È¡Ê¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¡Ë¤òµÕÅ¾¡£´ò¤·µã¤¤Ç¡¢Ãç´Ö¤¿¤Á¤È¥Ï¥°¤·¤Æ´î¤ó¤À¡£Ä¾¸å¤Î¥æ¡¦¥¹¥ó¥¦¥ó¤Ï¼ºÇÔ¡£¸ß¤¤¤Ë¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤·¡¢·òÆ®¤ò¾Î¤¨¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Â¼À¥¤ÏÃæ·Ñ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö¤¤¤ä¤¢¡Ä¡Ä¸½¼Â¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤«¡©¡¡Ì´¸«¤Æ¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¤Ã¤Æ¤¯¤é¤¤¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡£3ËÜ¤È¤â¹¶¤á¤¿»ÑÀª¤ÇÄ©¤à¤ÈÁ°¤«¤é·è¤á¤Æ¤¤¤¿¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤¢¤¤é¤á¤º¤ËÂç²ñ¤ËÄ©¤á¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£³§¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯ÆÏ¤¤¤Æ¡¢´¶¼Õ¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡ÖÆ¼¥á¥À¥ë¤Î¤È¤¤â½Å¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¶â¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ã¤Ã¤¿½Å¤ß¡£º£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢Á´ÉôµÍ¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê½Å¤ß¡£ËÜÅö¤Ë½Å¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡º£Âç²ñ¤ÏÃË»Ò¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¤Ç¤âÌÚÂ¼°ªÍè¤¬¶â¡¢ÌÚËóÌº¿¿¤¬¶ä¡£Â¼À¥¤Î¶â¤Ç¡¢¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤Ç¤ÏÆüËÜÀª3¤ÄÌÜ¤Î¥á¥À¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖÃË»Ò¤Ç¶â¶ä¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤â´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¤È»×¤Ã¤¿¡£½é¤á¤Æ½÷»Ò³Í¤ì¤¿¤Î¤Ï´ò¤·¤¤¡£¡ÊÌÚÂ¼¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿»þ¤Ë¡Ë¤¦¤ï¡¢»ä¤â¤³¤ì¼è¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È»É·ã¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡3ËÜÌÜ¤ÇÂçµÕÅ¾¡£¡Ö¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È³Ð¸ç¤·¤ÆÄ©¤ó¤À¡£ÀäÂÐÎ©¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¡£ÃåÃÏ¤·¤¿½Ö´Ö¤âºÇ¸å¤Þ¤ÇÄü¤á¤º¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¡£ºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤È¾Ð´é¤¬ÃÆ¤±¤¿¡£
¢£Â¼À¥¿´³ñ¡Ê¤à¤é¤»¡¦¤³¤³¤â¡Ë
¡¡´ôÉì¸©½Ð¿È¤Î21ºÐ¡£ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤ò»Ï¤á¡¢2018Ç¯5·î¤Ë¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¡¦¥ª¥¹¥í¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿X¥²¡¼¥à¤Ç½éÍ¥¾¡¡£Åö»þ13ºÐ¤ÇÀ¤³¦¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¡£Æ±Ç¯¤ÎÀ¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢Áª¼ê¸¢¤Ç¤Ï¥¹¥í¡¼¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¤Ç2´§¡£22Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¤Ç¤ÏÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£Åö»þ17ºÐ¤Ç¡¢Åßµ¨¸ÞÎØ¤Ç¤ÏÆüËÜ½÷»ÒºÇÇ¯¾¯¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¤ÏÍ¥¾¡¡£X¥²¡¼¥à¥º¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¤Ï3ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
