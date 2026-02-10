¸ÞÎØÃæ·Ñ¤Ë¸½¤ì¡ÖåºÎï¤¹¤®¤ë!!!¡×¡¡Ïª½ÐÂ³¤¯¥í¥³¡ÄÀ¶Á¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎµÈÅÄÃÎÆáÈþ¤Ë¡Ö²Ä°¦¤é¤·¤µ¤¬°Û¾ï¡×XÈ¿¶Á
¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Î¸ÞÎØÃæ·Ñ¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª½Ð±é
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ï9Æü¡¢¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼½÷»Ò1¼¡¥ê¡¼¥°¤ÇÆüËÜ¤¬³«ºÅ¹ñ¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÈÂÐÀï¡£2-3¤ÇÇÔ¤ì¡¢1¾¡2ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ãæ·Ñ¤·¤¿¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Ë¤Ï¥«¡¼¥ê¥ó¥°¤Ç¸ÞÎØ2Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ëµÈÅÄÃÎÆáÈþ¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£¤ªÃã¤Î´Ö¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢µÈÅÄ¤Ï¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼¤òÃæ·Ñ¤·¤¿¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÀÄ¤Î¥Ö¥é¥¦¥¹¤ÎÀ¶Á¿¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÅÐ¾ì¡£¥¹¥Þ¥¤¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬·ãÆ®¤ÎËö¤ËÀËÇÔ¤·¡¢»î¹ç¸å¤Ï´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«ÌÜ¤ËÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¡¢¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡µÈÅÄ¤Ï¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì¤È¤·¤Æ2018Ç¯Ê¿¾»¸ÞÎØ¡¢2022Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¡£º£Âç²ñ¤Ï½Ð¾ì¤òÆ¨¤·¡¢ÆüËÜ¤«¤éÅß¤Îº×Åµ¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë»Ñ¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤â¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢X¾å¤Ë¤Ï¡ÖµÈÅÄÃÎÆáÈþ¤â¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇÃý¤ë¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤Í¤¨¡×¡ÖµÈÅÄÃÎÆáÈþ¤Á¤ã¤ó¤Î²Ä°¦¤é¤·¤µ¤Ï°Û¾ï¡×¡ÖµÈÅÄÃÎÆáÈþåºÎï¤¹¤®¤ë¡ª¡ª¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£Âç²ñ¤ÏNHK¤ÎÃæ·Ñ¤Ë¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤ÎÆ£ß·¸Þ·î¤¬½Ð±é¤·¡¢¤¿¤Ó¤¿¤ÓÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖNHK¤ÎÆ£ß·¸Þ·î¤«¤é¥í¥³¥½¥é¡¼¥ìÂ³¤¤¤Æ¤ë¤Í¡×¡ÖÆ£ß·¸Þ·î¤È¥í¥³¥½¥é¡¼¥ì½Ð¤Þ¤¯¤ê¤À¤Ê¡×¤È2¿Í¤ÎÏª½Ð¤Ë¶Ã¤¯»ëÄ°¼Ô¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
