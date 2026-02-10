iPhone 17¤Î¡ÖÀµÊý·Á¥»¥ó¥µ¡¼¡×¤¬Android¤Ç¤â¹¤¬¤ë¡© Oppo¤ÈHuawei¤¬Æ³Æþ¤«
iPhone 17¥·¥ê¡¼¥º¤ÈiPhone Air¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥«¥á¥é¤Ë¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎÄ¹Êý·Á¥»¥ó¥µ¡¼¤ËÂå¤ï¤ê¡¢ÀµÊý·Á¤Î18MP¥»¥ó¥µ¡¼¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ç¤ÏHuawei¤äOppo¤Ê¤É¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤¬¤½¤Î¸å¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±ÍÍ¤Î»ÅÍÍ¤ò»ý¤ÄAndroid¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Ãæ¹ñ¤ÎWeibo¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ëÃøÌ¾¥ê¡¼¥«¡¼¤ÎDigital Chat Station»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Oppo¤Ï¤³¤Îµ»½Ñ¤ò¤Þ¤º¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×µ¡¡Ê¤ª¤½¤é¤¯Oppo Find X10¥·¥ê¡¼¥º¡Ë¤ËÆ³Æþ¤¹¤ë°ìÊý¡¢Huawei¤Ï¡ÖNova 16¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤Î¥ß¥É¥ë¥ì¥ó¥¸µ¡¤Ç¤ÎºÎÍÑ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
ÀµÊý·Á¥Õ¥í¥ó¥È¥«¥á¥é¥»¥ó¥µ¡¼¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© iPhone¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤Î¥»¥ó¥µ¡¼¤ÏiPhone 16¡Ê12MP¡Ë¤ò¾å²ó¤ë¹â²òÁüÅÙ¤È¹¤¤»ëÌî³Ñ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢iPhone¤ò½Ä¸þ¤¤Ë»ý¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡¢¼Ì¿¿¤ä¥Ó¥Ç¥ª¤ò½Ä¡¦²£¤É¤Á¤é¤Î¸þ¤¤Ç¤â»£±Æ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦ÍøÊØÀ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËiPhone 17¤Ç¤Ï¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡Ö¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥ì¡¼¥à¡×µ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢Á´°÷¤¬¥Õ¥ì¡¼¥àÆâ¤Ë¼ý¤Þ¤ë¤è¤¦»ëÌî³Ñ¤ò¼«Æ°¤ÇÄ´À°¤·¡¢½Ä¸þ¤¤«¤é²£¸þ¤¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¥Æ¥Ã¥¯·Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎNotebookCheck¤Ï¡¢ÀµÊý·Á¥»¥ó¥µ¡¼¤ÎÍøÅÀ¤È¤·¤Æ¡ÖÀµÊý·Á¤ÎÆ°²è¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤ª¤¡¢¸åÊÔ½¸¤Ç¥¯¥í¥Ã¥×¡ÊÀÚ¤ê½Ð¤·¡Ë¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢SNS¸þ¤±¤Î½Ä·¿Æ°²è¤ÈYouTube¸þ¤±¤Î²£·¿Æ°²è¤ÎÎ¾Êý¤ò1¤Ä¤ÎÁÇºà¤«¤éºîÀ®¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÍýÏÀ¾å¤Î²ÄÇ½À¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ö¼Â¡¢iPhone 17 Pro¤Ï¥«¥á¥éÉ¾²Áµ¡´Ø¤ÎDxOMark¤ÇºÇ¹â¥¹¥³¥¢¡Ö154¡×¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÀµÊý·Á¥Õ¥í¥ó¥È¥»¥ó¥µ¡¼¤ÎºÎÍÑ¤Ï¡¢º£¸åÂ¿¤¯¤ÎAndroid¥¹¥Þ¥Û¤Ë¤âÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
