WBC»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦ËÌ»³ÏË´ðÅê¼ê¤éÆü¥Ï¥àÁª¼ê7¿Í¤¬¡Öanan¡×SP¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉ½»æ¤Ë¡ª¡¡3.25È¯Çä
¡¡ËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤ÎÀ¶µÜ¹¬ÂÀÏºÁª¼ê¡¢ËÌ»³ÏË´ðÅê¼ê¡¢ÌîÂ¼Í¤´õÁª¼ê¡¢·´»ÊÍµÌéÁª¼ê¡¢ÅÄµÜÍµÎÃÁª¼ê¡¢¿åÃ«½ÖÁª¼ê¡¢Ã£¹§ÂÀÅê¼ê¤Î7¿Í¤¬¡¢3·î25ÆüÈ¯Çä¤Î½÷À¥°¥é¥Ó¥¢½µ´©»ï¡Öanan¡×2489¹æ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÉ½»æ¤ËÅÐ¾ì¡£ºòÇ¯È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡È´ñÀ×¤Î¥¿¥Ã¥°¡É¤¬º£¥·¡¼¥º¥ó¤â¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°ËÆ£Âç³¤Åê¼ê¤éÆü¥Ï¥àÁª¼ê5¿Í¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿ºòÇ¯¤Î¡Öanan¡×É½»æ
¡¡2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤¤·¤Æ4Ç¯¡£Àª¤¤¤Î¤¢¤ë¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ÊÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¼ç¼´¤òÃ´¤¤¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Î¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°2°Ì¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤Ç½ª¤¨¤¿¡¢ËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¡£ÀË¤·¤¯¤âÍ¥¾¡¤ÏÆ¨¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢80¾¡°Ê¾å¤ËÅþÃ£¤·¤¿¤Î¤Ï¼Â¤Ë9Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ³Î¤«¤Ê¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¡£¤Þ¤¿·àÅª¤ÊÌ¾¥²¡¼¥à¤â¿ôÂ¿¤¯À¸¤Þ¤ì¡¢Ìîµå¤ò¡ÈÌû¤·¤à¡É¤³¤È¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¥×¥ì¡¼¤Î¿ô¡¹¤Ç¡¢Â¿¤¯¤ÎÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤ËÍ¦µ¤¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿2025Ç¯¤Ï³«ËëÄ¾Á°¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¡Öanan¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤ê¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¡£Áª¼ê¸Ä¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥×¥í¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Á¡¼¥à¤ÎÌ¾¤òÇØÉé¤¤É½»æ¤Ë½Ð¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Öanan¡×»Ë¾å½é¡£¤½¤ÎÈ¿¶Á¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¡¢¡È½ÅÈÇ¡É¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤Î»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤¬¡¢2026Ç¯¤â¡Öanan¡×¤ÎÉ½»æ¤Ë¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¡£10Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡õÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤·ÆÍ¤¿Ê¤àÃæ¡¢º£µ¨¤Þ¤¹¤Þ¤¹³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë7Áª¼ê¤¬¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤ë¡£
¡¡º£²ó»£±Æ¤·¤¿¤Î¤ÏÀ¶µÜ¹¬ÂÀÏºÁª¼ê¡¢ËÌ»³ÏË´ðÅê¼ê¡¢ÌîÂ¼Í¤´õÁª¼ê¡¢·´»ÊÍµÌéÁª¼ê¡¢ÅÄµÜÍµÎÃÁª¼ê¡¢¿åÃ«½ÖÁª¼ê¡¢Ã£¹§ÂÀÁª¼ê¤Î7¿Í¡£¿·¤¿¤ÊÁª¼ê²ñÄ¹¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤ëÀ¶µÜÁª¼ê¡¢3·î³«ºÅ¤ÎWBCÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëËÌ»³Åê¼ê¡¢¾¡Íø¤Î¸°¤ò°®¤ëÂÇ·â¤ò¤ß¤»¤ëÌîÂ¼Áª¼ê¡¢³«ËëÀï¤Î¡È4ÈÖ¥µ¡¼¥É¡É¤ò¤¹¤Ç¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë·´»ÊÁª¼ê¡¢ÀµÊá¼ê¤È¤·¤Æ¤Î³èÌö¤Ë´üÂÔ¤¬¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤ëÅÄµÜÁª¼ê¡¢¼«Ëý¤ÎÄ¹ÂÇ¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¿åÃ«½ÖÁª¼ê¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é7Ï¢¾¡¤ÎNPBµÏ¿¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿Ã£Åê¼ê¡Ä¤È¤¤¤¦¼ÂÎÏ¡õÃíÌÜÅÙ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤ë¡¢¸ÄÀË¤«¤ÊÁª¼ê¤¬½¸·ë¤·¤¿¡£
¡¡2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ÎËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤Î¾¡Íø¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥¡¼¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤¿¤Á¤Îµ®½Å¤Ê»£¤ê²¼¤í¤·¡õ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡¡º£²ó¤â¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÉ½»æ¤È¥Ð¥Ã¥¯¥«¥Ð¡¼¤ò¾þ¤ê¡¢Î¾ÌÌ¤«¤é¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤¬³Ú¤·¤á¤ë°ìºý¤Ë¡£ÃæÌÌ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥°¥é¥Ó¥¢¤â19¥Ú¡¼¥¸¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¡¢ºòÇ¯¤Î¥Ú¡¼¥¸¿ô¤«¤éÌó2ÇÜ¤Ë¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¥¢¥Ã¥×¡£»£±Æ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÜµòÃÏ¤Î¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉHOKKAIDO¡£ºòÇ¯¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÆâ¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò½ä¤ê¡¢»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î»£±Æ¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¡È¿·¤¿¤ÊÅÁÀâ¤ÎËë³«¤±¡É¡£2016Ç¯¤ÎÁ°²óÍ¥¾¡¤«¤é10Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢ºÆ¤ÓÄº¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¡¢¤½¤Î´üÂÔ´¶¤ò±Ç¤·¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡É½»æ¤ÇÃåÍÑ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ìî¿´¤È´ÓÏ½¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¹¡¼¥Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¡£ÌµÂÌ¤Î¤Ê¤¤¸¦¤®À¡¤Þ¤µ¤ì¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤¬¡¢7¿Í¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÆ®»Ö¤¢¤Õ¤ì¤ëÉ½¾ð¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¡£¤½¤ÎÐÊ¤Þ¤¤¤Ë¤Ï¡¢¼«¤é¤¬¥È¥Ã¥×¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦µ¤³µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡¢°ì¿Í°ì¿Í¤ÎÀ®½Ï¤·¤¿Ì¥ÎÏ¤¬¤Ë¤¸¤à¡£
¡¡¤Þ¤¿ÃæÌÌ¤Ç¤Ï¡¢3¥Á¡¼¥à¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¥Æ¡¼¥ÞÊÌ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤âÄ©Àï¡£À¶µÜÁª¼ê¡õËÌ»³Åê¼ê¡õÌîÂ¼Áª¼ê¤Ï¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥ì¥¤¥ä¡¼¥É¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¡È¤ä¤ó¤Á¤ã¥«¥¸¥å¥¢¥ë¡ÉÁªÈ´¡¢·´»ÊÁª¼ê¡õÅÄµÜÁª¼ê¤Ï¥Ë¥Ã¥È¡ßÇò¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¡ÈÌþ¤·¥¥å¡¼¥È¡ÉÁªÈ´¡¢¿åÃ«Áª¼ê¡õÃ£Åê¼ê¤ÏÊÁ¥·¥ã¥Ä¤ò¤µ¤é¤ê¤È±©¿¥¤Ã¤¿¡È¥ï¥¤¥ë¥É¥¯¡¼¥ë¡ÉÁªÈ´¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ë¡£¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¡õ¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤È¤Ï°ìÌ£°ã¤¦¡¢¡Öanan¡×¤À¤«¤é¤³¤½¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿¤¤¡£
¡¡¤Þ¤¿ºòÇ¯ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡Öanan¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É¡×¤ò¡¢º£Ç¯¤â¼Â»Ü¡£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌÄÖ¤¸¹þ¤ßÉÕÏ¿¤È¤·¤Æ¡¢12Ëç¤Î¥«¡¼¥É¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¸ø¼°ÅÅ»Ò¥È¥ì¥«¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¥È¥ì¥«¡×¤ÈÏ¢Æ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜ»ï¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥ê¥¢¥ë¤Ç¤â¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ç¤â¼ê¤ËÆþ¤ë¡£
¡¡¥½¥í¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¤äº£¥·¡¼¥º¥ó¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¡¢Ìîµå¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÏÃ¤òÄ¾·â¡£¸½ºß¤Î¥Á¡¼¥à¤ËÂÐ¤¹¤ëÁÛ¤¤¡¢¤½¤·¤Æ¾¡Íø¤Ø¤Î¶¯¤¤Ìî¿´¤¬¤Ë¤¸¤à¸ÀÍÕ¤Î¿ô¡¹¤Ë¡¢´üÂÔ¤¬°ìÁØ¹â¤Þ¤ë¡£¤Þ¤¿ÆÃ½¸¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¡ÈÎ¹¡É¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÏÃ¤äËÌ³¤Æ»¤Ç¤Î²á¤´¤·Êý¤âÊ¹¤¤¤¿¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÂ¸ºß¤¬¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¹æ¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤â¤Î¡á¡Ö¿ä¤·¡×¤È¤¤¤¦ÀÚ¤ê¸ý¤Ç¡¢¤³¤Î½Õ¹Ô¤¤¿¤¤Î¹Àè¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë½¸¡Ö½Õ¤Î¿ä¤·Î¹¡ª¡×ÆÃ½¸¤ò¤ª¤¯¤ë¡£¡Ö¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉHOKKAIDO¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î¿Íµ¤ÃíÌÜ¥¨¥ê¥¢¤Ë¤â¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¡£anan2489¹æ¤Ï¡¢ÄÌ¾ïÈÇ¤È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥óÆ±ÆüÈ¯Çä¡£ÆÃ½¸ÆâÍÆ¤ÏÆ±°ì¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ÆÃÊÌÄÖ¤¸¹þ¤ßÉÕÏ¿¡Öanan¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É¡×¤¬¤Ä¤¯¤Î¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤ÎÁª¼ê¤¬É½»æ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î¤ß¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡Öanan¡×2489¹æ¡¦ËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ï¥¦¥¹¤è¤ê3·î25ÆüÈ¯Çä¡£Äê²Á¤Ï1300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£
