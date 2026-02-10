¡Ú¤¤µ¤é¤®¾Þ¡Û·¹¸þ¤ÈÂÐºö
¡¡²áµî10Ç¯¤Ç·¹¸þ¤òÃµ¤ë¡£
¡¡¡ùÁ°Áö¥¯¥é¥¹
¡¡½Å¾ÞÁÈ¡Ú5¡¦3¡¦4¡¦20¡Û¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ë¡£1¾¡¥¯¥é¥¹¤Ï¡Ú3¡¦4¡¦3¡¦21¡Û¡¢¿·ÇÏÁÈ¤Ï¡Ú2¡¦1¡¦1¡¦12¡Û¤È¤Þ¤º¤Þ¤º¤ÎÀ®ÀÓ¡£Ì¤¾¡ÍøÁÈ¡Ú0¡¦1¡¦2¡¦10¡Û¤Ï°ìËçÍî¤Á¤ë¡£
¡¡¡ùÁ°ÁöÃå½ç¡¡
¡¡1Ãå¤Ï¡Ú5¡¦4¡¦4¡¦25¡Û¡¢2Ãå¤Ï¡Ú2¡¦1¡¦2¡¦7¡Û¡¢3Ãå¤Ï¡Ú1¡¦4¡¦2¡¦7¡Û¡£°ìÊý¤Ç¡¢10Ãå°Ê²¼¤«¤é¤ÏÏ¢ÂÐ¤¬°ìÅÙ¤â¤Ê¤¯¡¢Á°Áö¹¥ÁöÇÏ¤òÁÇÄ¾¤Ë¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤¤¡£
¡¡¡ù¿Íµ¤
¡¡1ÈÖ¿Íµ¤¤Ï¡Ú4¡¦1¡¦2¡¦3¡Û¤ÇÏ¢ÂÐÎ¨50¡ó¤È¹â¤¤¡£2ÈÖ¿Íµ¤¤Ï¡Ú1¡¦3¡¦2¡¦4¡Û¡¢3ÈÖ¿Íµ¤¤Ï¡Ú2¡¦2¡¦0¡¦6¡Û¡¢4ÈÖ¿Íµ¤¤Ï¡Ú1¡¦2¡¦1¡¦6¡Û¤È¾å°Ì¿Íµ¤¤Ï¿®Íê¤¬ÃÖ¤±¤ë¡£
¡¡·ëÏÀ¡¡¡ý¥´¡¼¥¤¥ó¥È¥¥¥¹¥«¥¤¡¡¡û¥¾¥í¥¢¥¹¥È¥í¡¡¢¥¥é¥Õ¥¿¡¼¥é¥¤¥ó¥º