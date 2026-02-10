¡ÖÅØÎÏ¤¹¤ì¤Ð¡¢Ç¯Îð¤ÏÌäÂê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡×52ºÐ¤Ç·è¾¡T¤Ø¡¡¡È¸Â³¦¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¡É¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿ºÇÇ¯Ä¹¥Ü¡¼¥À¡¼¤Îáã¤ì¤ë¸ÀÍÕ¡Ö¥Ù¥¹¥È16¤è¡©°¤¯¤Ê¤¤¤ï¡×¡ÚÅßµ¨¸ÞÎØ¡Û
¥ê¡¼¥°¥é¡¼¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤â¤¦1ËÜ¤¯¤é¤¤³ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¤Í¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤¿(C)Getty Images
¡¡Ï¢Æü¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ç¤Ï³Æ¶¥µ»¤ÇÇ®Àï¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£À¤³¦Ãæ¤«¤é½¸¤Ã¤¿¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¿¤Á¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬´Ñ½°¤òÊ¨¤«¤»¤ëÃæ¡¢¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É½÷»Ò¥Ñ¥é¥ì¥ëÂç²óÅ¾¤Ç¤Ï¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤Î¥¯¥é¥¦¥Ç¥£¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¥é¡¼¤ÎÂ¸ºß¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉ¹¾å¤ÈÀã¾å¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤¿¤Á¡¡Åßµ¨¸ÞÎØ¤Çµ±¤¯½÷À¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ª
¡¡¥ê¡¼¥°¥é¡¼¤Ïº£Âç²ñ½÷»ÒºÇÇ¯Ä¹¤È¤Ê¤ë52ºÐ¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢¸«»ö¤Ë·è¾¡¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ÃÏ»þ´Ö2·î8Æü¤Î½÷»Ò¥Ñ¥é¥ì¥ëÂç²óÅ¾·è¾¡¤Î1²óÀï¤Ç¤Ï¡¢2018Ç¯Ê¿¾»¡¢2022Ç¯ËÌµþ¤È2Âç²ñÏ¢Â³¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Á¥§¥³¤Î¥¨¥¹¥Æ¥ë¡¦¥ì¥Ç¥Ä¥«¤ÈÂÐÀï¡£·òÆ®¤¹¤ë¤âµÚ¤Ð¤º¡¢¥Ù¥¹¥È16¤ÇÇÔÂà¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢¥á¥Ç¥£¥¢¡ØLa Gazzetta dello Sport¡Ù¤Ç¤Ï9Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¾å¤Ç¥ê¡¼¥°¥é¡¼¤Î¥È¥Ô¥Ã¥¯¤òÇÛ¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¶¥µ»Ä¾¸å¤Ç¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¥³¥á¥ó¥È¤â·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¡Ö¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤Î¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥À¡¼¤Ï¡¢¥Ñ¥é¥ì¥ë¼ïÌÜ¤Ç¥Ù¥¹¥È16¡Ê·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È1²óÀï¡ËÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¹¤Ç¤ËÎò»Ë¤ËÌ¾¤ò¹ï¤ó¤ÀÂ¸ºß¤À¡×¤È¾Î¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö½Ð¾ìÁª¼êÁ´ÂÎ¤Ç¤â¡¢ÃË»Ò¥«¡¼¥ê¥ó¥°¤Î¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¦¥ë¥ª¥Û¥Í¥ó¡Ê54ºÐ¡Ë¤Ë¼¡¤°2ÈÖÌÜ¤ÎÇ¯Îð¡×¤ÈÀâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶¥µ»¤ò½ª¤¨¤¿¸å¤Ç¡¢¥ê¡¼¥°¥é¡¼¤Ï°Ê²¼¤ÎÍÍ¤Ë¿´¶¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖÍ½Áª¤ÏÄÌ¤Ã¤¿¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥ì¥Ç¥Ä¥«¤ÈÅö¤¿¤Ã¤ÆÉé¤±¤¿¤À¤±¡£¤â¤¦¾¯¤·³ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¤Í¡¢¤¢¤Ï¤Ï¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ç¯ÎðÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¾¡Íø¤Ï¥á¥À¥ë¤ò¼è¤Ã¤¿¤È¤¤è¡£¤Ç¤â¤Í¡¢À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×16¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£»ä¤Ï¼«Ê¬¤¬¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤¦¤±¤É¡¢»ä¤Ï¡È¸Â³¦¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦À¸¤¤¿¾ÚÌÀ¡£ÅØÎÏ¤¹¤ì¤Ð¡¢¤É¤ó¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤â¡¢Ç¯Îð¤Ï¤â¤¦ÌäÂê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡×¤Ê¤É¤ÈÊÖÅú¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¼«¿È¤Î²áµî¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö30ºÐ¤Î¤È¤¡¢ÂåÉ½¥³¡¼¥Á¤Ë¡È¼¤á¤í¡É¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¡£¥Á¡¼¥à¤«¤éÄÉ¤¤½Ð¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤½¤Î¸å¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤âÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»ä¤Ï¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ò¿®¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢Èà¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡£¤â¤¦°ìÅÙÅØÎÏ¤·¤Æ¡¢3Ç¯¸å¤ËÉüµ¢¤·¤¿¡£¿®¤¸¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢»ä¤ÈÎø¿Í¤È¡¢¤Ò¤È¤ê¤Î¥³¡¼¥Á¤À¤±¡£¤½¤ì¤ÇÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤Î¡£41ºÐ¤ÇÀ¤³¦Áª¼ê¸¢Í¥¾¡¡¢52ºÐ¤Ç¸ÞÎØ¤è¡×
¡¡¥ì¡¼¥¹¤ò½ª¤¨¤¿Ä¾¸å¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤·¤ÆÂ¾¤Ë¤â¡¢¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤â¤¦1ËÜ¤¯¤é¤¤³ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¤Í¡£¤Ç¤â¥Ù¥¹¥È16¤è¡©°¤¯¤Ê¤¤¤ï¡×¤Ê¤É¤Î¸ÀÍÕ¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÇÔÂà¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë²ù¤·¤µ¤òÞú¤Þ¤»¤Ä¤Ä¤â¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÂçÉñÂæ¤ËÄ©¤ó¤À¤½¤Î»Ñ¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯´Ñ¤ë¤â¤Î¤Î¶»¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]